Vratar Mure Mariborčane označil za cirkusante

Derbi 27. kroga slovenskega nogometnega prvenstva med Mariborom in Muro se je končal brez zmagovalca (1:1), po razburljivem dvoboju, polnem priložnosti na obeh straneh, pa je odmevalo kar nekaj stvari. Gostitelje je zmotila sporna najstrožja kazen, navijači Maribora so krovno zvezo oklicali za mafijo, na družbenem omrežju pa je vratar Mure Matko Obradović nogometaše Maribora označil za cirkusante.

Nedeljska poslastica 27. kroga med vodilnim Mariborom in branilcem naslova Muro je zaradi kazni disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS), ob kateri so iz tabora gostiteljev cinično pojasnjevali, da se stadion pravzaprav zapira zaradi ukrepov v boju za zajezitev okužb z novim koronavirusom, potekala pred praznimi tribunami Ljudskega vrta.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Zaradi incidentov, ki so se zgodili pred dobrim tednom, ko jo je na tekmi med Mariborom in Bravom skupil stranski sodnik, bodo morale vijolice zaigrati pred praznimi tribunami tudi na naslednji domači tekmi, ko bodo v Ljudskem vrtu gostovali Celjani, na večnem derbiju z Olimpijo pa bo morala biti prazna južna tribuna, na kateri kraljuje navijaška skupina Viole.

Navijači Maribora so na strehi Ljudskega vrta med srečanjem razvili transparent z napisom Mafija, namenjen krovni nogometni organizaciji. Mariborčane je zmotilo, da je disciplinski sodnik NZS javnosti kazen predstavil šele dan pred derbijem, ki bi v Ljudski vrt zagotovo privabil veliko ljubiteljev nogometa iz Štajerske in Prekmurja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Navijači Maribora tako v nedeljo niso mogli spremljati dvoboja z Muro na stadionu, so se pa zbrali zunaj Ljudskega vrata in navijali ob robu zahodne tribune. Razvili so tudi transparent, na katerem so krovno nogometno zvezo oklicali za mafijo, nogometaše je med srečanjem pozdravil tudi ognjemet. Navijanje tako vendarle ni izostalo, po tekmi, ki se je končala brez zmagovalca (z remijem so se končale prav vse štiri uvodne tekme 27. kroga), pa v taboru gostiteljev podobno kot po srečanju z Bravom (1:2) ni bilo zaznati zadovoljstva z določenimi sodniškimi odločitvami.

Za Mariborčane je to naslednje poglavje sodniške farse

Glavni sodnik Roberto Ponis je po posredovanju VAR v izdihljajih prvega polčasa pokazal na belo točko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčane je odkrito zmotila odločitev glavnega delivca pravice Roberta Ponisa, ki je v zaključku prvega polčasa po posredovanju VAR pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen v korist Mure je dosodil zaradi igranja Mirka Mutavčića z roko, 15-kratni državni prvaki pa so se čudili, kako je lahko zdaj sodnik pokazal na belo točko, pred dobrim tednom, ko je z roko v svojem kazenskem prostoru igral nogometaš Brava Martin Kramarič, pa ni bilo govora o najstrožji kazni.

Predstavniki Maribora, ki spremljajo dvoboj na klubski strani in družbenih omrežjih, so sporno 11-metrovko označili za naslednje poglavje sodniške farse in dodali, da je Mura povedla z najstrožje kazni, ki jo je videl le sodnik.

Po 1. polčasu 0:1. Iz enajstmetrovke, ki so jo videli le sodniki...#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/WPjyXZkNL6 — NK Maribor (@nkmaribor) March 13, 2022

"Po prerivanju v kazenskem prostoru obojestranski rumeni karton za Mitrovića in Mulahusejnovića, potem pa je na splošno presenečenje sodnik Ponis dobil klic iz VAR-sobe, šel pogledat posnetek in presodil, da je žoga po poskusu podaje Šturma z glavo zadela Mutavčića v roko, ter pokazal na belo točko. Neverjetno ...'' so zapisali pri vodilnem prvoligašu, ki mu v tem spomladanskem delu VAR-odločitve pri morebitnih 11-metrovkah niso šle na roko. Najprej na večnem derbiju v Stožicah z Olimpijo, nato prejšnji teden proti Bravu, zdaj pa še proti Muri.

Obradovića zmotili protesti Mariborčanov

Tako je zapisal Matko Obradović na Instagramu, ko je spremljal štajersko-prekmurski derbi. Tako so torej o spornem dogodku iz zaključka prvega polčasa, po katerem je Tomi Horvat popeljal Muro v vodstvo, menili Mariborčani. Na Instagramu pa je svoje mnenje jasno in glasno povedal Matko Obradović, dolgoletni vratar Mure, ki se je pred prihodom v Mursko Soboto dokazoval pri Mariboru.

30-letni Dalmatinec je trenutno poškodovan, tako da ni kandidiral za derbi v Ljudskem vrtu, je pa ob ogledu srečanja pred televizijskimi zasloni zapisal, da ga je zmotil odziv mariborskih nogometašev, ki so po dosojeni 11-metrovki protestirali pri glavnem sodniku. "Pa kaj se koji ku… za vse nekaj kregate, pa vedno nekdo drugi kriv?!?!?! Samo jočete non stop!!! Cirkusanti," je zapisal hrvaški čuvaj mreže in k svoji trditvi o tem, da so Mariborčani cirkusanti, dodal še tri podobe klovna.

Obradović v tej sezoni zaradi zdravstvenih težav najverjetneje ne bo več branil za Muro. Na dvoboju v Ljudskem vrtu se je poškodbo tudi njegov rojak Marin Ljubić, ki je okrepil Muro v zimskem prestopnem roku, tako da je večino srečanja v Mariboru branil Marko Zalokar in se izkazal s številnimi uspešnimi posredovanji. V 82. minuti, ko ga je premagal rezervist Maribora Rok Kronaveter z mojstrskim strelom, je bil nemočen.

Vratar Mure Matko Obradović je v tej sezoni najverjetneje že končal nastope. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Danes se bosta v zadnji tekmi 27. kroga 1. SNL, s katero bo sklenjena tretja četrtina prvenstva, pomerila še Olimpija in Celje. Ljubljančani bi se lahko z zmago prebili na drugo mesto, vodilnemu Mariboru pa približali na dve točki zaostanka.