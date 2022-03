Derbi v praznem Ljudskem vrtu ni postregel z zmagovalcem

Nogometaši Maribora in Mure so se v 27. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Maribor : Mura 1:1 (0:1) Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Brezar, Kalan.

Strelca: 0:1 Horvat (45./11 m), 1:1 Kronaveter (82.). Maribor: Jug, Mutavčić, Mitrović, Watson, Sikošek, Antolin (od 75. Kronaveter), Repas, Alvir, Sellouki (od 80. Tavares), Šturm (od 46. Ivanović), Mudrinski.

Mura: Ljubić (od 32. Zalokar), Gorenc, Karamarko, Pucko, Beganović (od 85. Kous), Šturm, Lorbek, Horvat, Bobičanec (od 46. Kozar), Daku, Mulahusejnović (od 85. Maruško). Rumeni kartoni: Mitrović, Repas; Mulahusejnović, Gorenc.

Rdeči karton: /.

Ljudski vrt je bil prizorišče obračuna vodilnega Maribora, ki je pred tekmo zaradi zdravstvenih težav ostal brez Nina Žuglja in Antoina Makoumbouja, ter četrtouvrščene Mure, branilke naslova. Tekma pa je zaradi kazni Nogometne zveze Slovenije in, kot pravijo v domačem klubu, zaradi ukrepov proti širjenju covida-19 minila brez navijaške podpore. Mura je bila dolgo časa na pragu zmage, kar bi bila njena tretja v tej sezoni na medsebojnih tekmah, a je Rok Kronaveter poskrbel za delitev točk.

Fotogalerija tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Mura povedla z bele točke ...

Sobočani so prvič zagrozili že v peti minuti, toda odločilno je pred Mirlindom Dakujem posredoval Ažbe Jug. Pozneje so si nekaj obetavnih priložnosti priigrali tudi Mariborčani, ki še čakajo na vrnitev poškodovanega Martina Milca. Do strelov sta prišla Ognjen Mudrinski in Jan Repas, prvi je z glavo zgrešil cilj, drugemu pa je strel obranil Marin Ljubić. Ta se je izkazal nato tudi v 13. minuti, ko je zapovrstjo obranil nova poskusa Repasa in Mudrinskega.

Tekma je bila še naprej dinamična, Amar Beganović je v 19. minuti poskusil pri Muri, a je bil tudi on nenatančen. Deset minut pozneje je imel Mudrinski lepo priložnost, ko je že obšel vratarja, nato pa žogo poslal v zunanji del mreže. Takoj zatem pa se je poškodoval Murin vratar Ljubić, tako da ga je zamenjal Marko Zalokar.

Tomi Horvat je premagal Ažbeta Juga po strelu z bele točke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ta je moral posredovati že v 36. minuti, ko je Marko Alvir zadel vratnico. V sodniškem dodatku je bil spet premalo natančen Repas, po pregledu videoposnetka pa so v sedmi minuti tega dodatka Sobočani prišli do najstrožje kazni zaradi igranja z roko Mirka Mutavčića. Z bele pike je bil zanesljiv Tomi Horvat.

... Kronaveter izenačil s 101. zadetkom

Njegov soigralec Luka Bobičanec je zaradi težav z gležnjem med polčasoma mesto prepustil Alenu Kozarju, ki je kmalu streljal precej previsoko, Dakujev strel v kazenskem prostoru pa je v 50. minuti obranil Jug. Tudi sicer so si v tem prvem delu drugega polčasa več nevarnih situacij priigrali gosti, je pa v 75. minuti spet nase opozoril Mudrinski, ko je prišel do novega strela z glavo, Zalokar pa je dobro posredoval.

Mariborčani so izenačili v 82. minuti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 82. minuti pa so domači izenačili, Đorđe Ivanović je podal z leve strani, Marcos Tavares je žogo podaljšal proti drugi vratnici, tam pa je Rok Kronaveter iz prve žogo z močnim strelom poslal v mrežo. To je bil njegov 101. zadetek v 1. SNL. Ivanović je imel v 89. minuti priložnost tudi za vodstvo, toda žogo je poslal malo mimo vratnice. Na drugi strani je zaključno žogico za Muro zapravil Daku v 90. minuti, Tavaresu pa je gol na drugi zaporedni tekmi malce zatem preprečil Zalokar.

Maribor bo v 28. krogu v soboto gostil Celje, Mura pa bo gostovala v Sežani.