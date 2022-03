Ivan Banić si je privoščil dve veliki napaki in izdatno pomagal Celju do visoke prednosti.

Ivan Banić si je privoščil dve veliki napaki in izdatno pomagal Celju do visoke prednosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Štiri tekme 27. kroga prve lige so se končale brez zmagovalca. Derbi med Mariborom in Muro ter spopad najslabših ekip med Taborom in Aluminijem z 1:1, obračun med Koprom in Bravom pa se je kot med sosedoma iz Domžal in Radomelj končal brez golov. V Stožicah je Olimpija vodila z 1:0, a s Celjem izgubila z 2.4.

V prvi postavi Olimpije so bili samo trije nogometaši, ki so zanjo igrali že v jesenskem delu. Eden od novincev Ivan Prtajin je po izvrstnem prodoru in podaji Svita Sešlarja zadel v 16. minuti. To je njegov drugi gol za Olimpijo. Minuto pozneje je bil blizu golu za zeleno-bele Aljoša Matko. Pet minut pozneje je po začetniški napaki vratarja Ivana Banića (žoga mu je po izvajanju iz kota ušla iz rok) Žan Zaletel žogo potisnil v gol in Celjani so prišli do izenačenja na 1:1. Prtajin z glavo in še več strelov Olimpije od daleč. Tak je bil zaključek prvega polčasa, a je vratar Matjaž Rozman razčistil vse nevarnosti.

Prava katastrofa za Olimpijo pa v drugem polčasu. Najprej sta Mičo Kuzmanović in Ivan Božić zadela v razmaku treh minut in Celjani so povedli s 3:1. Pri golu Božića je Banić ponovno slabo posredoval. Zanimivo: najboljša posameznika Olimpije Aldair in Mustafa Nukić sta vstopila v igro šele ob zaostanku z 1:3. V 66. minuti pa zadnji žebelj v Olimpijino krsto. Marin Pilj je v kazenskem prostoru podrl Miča Kuzmanovića in z bele točke je za 4:1 zadel Duje Čop. Pilj je dosegel še en gol za Olimpijo, a takrat je bila tekma že izgubljena. Ob izidu 2:4 so Green Dragons pet minut pred koncem zapustili Stožice.

Poročilo s tekme:

Na Bonifiki brez zadetkov

Koprčani so v soboto naskakovali prvo domačo zmago v letu 2022, s katero bi se lahko na lestvici povsem približali vodilnemu Mariboru, a niso niti enkrat zatresli mreže Brava.

Fotogalerija s tekme v Kopru, foto Grega Valančič/Sportida:

Ker ni zadetka dosegel niti mladi ljubljanski klub, se je tudi srečanje na Bonifiki razpletlo z remijem. Bližje zadetku so bili gostitelji, ki so v okvir vrat usmerili tri strele, Šiškarji pa na vrata, ki jih je branil Adnan Golubović, niti enega. Za dodatno slabo voljo v taboru Koprčanov je poskrbela poškodba najboljšega strelca 1. SNL Maksa Barišića, ki je v 51. minuti zapustil igrišče. Trenerju kanarčkov Zoranu Zeljkoviću tako še drugič v tej sezoni na domačem igrišču ni uspelo premagati moštva, ki ga vodi njegov nekdanji soigralec in sodelavec Dejan Grabić.

Poročilo s tekme:

V praznem Ljudskem vrtu brez zmagovalca

Derbi 27. kroga je potekal v otožno praznem Ljudskem vrtu. Gostitelji se niso mogli sprijazniti z zapoznelo objavo disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki je v soboto, zgolj dan pred srečanjem, na katerega se je nameravalo odpraviti ogromno ljubiteljev nogometa tako iz Štajerske kot tudi Prekmurja, objavilo višino kazni. Vodilni Mariborčani so se odzvali na svojstven način, zaprtje stadiona povezali s povečanimi ukrepi v boju za zajezitev števila okužb s covid-19.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Na srečanju so si priigrali veliko priložnosti, najlepšo je zapravil Ognjen Mudrinski, nato pa je Mura z najstrožje kazni, ki jo je dosodil glavni sodnik Roberto Ponis po asistenci VAR zaradi igranja z roko Mirka Mutavčića in spravil v slabo voljo mariborski klub, povedla z zadetkom natančnega Tomija Horvata.

V nadaljevanju so se vrstile priložnosti, ni manjkalo strelov (skupno število je bilo 18:16 v korist Mure, v strelih v okvir vrat pa 8:3 za Maribor), rezervni vratar Mure Marko Zalokar, ki je vskočil namesto poškodovanega Marina Ljubića, je imel ogromno dela, a se izkazal, v 82. minuti pa ga je z mojstrskim strelom premagal izkušeni Rok Kronaveter. S svojim 101. zadetkom v zgodovini 1. SNL je tako poskrbel za delitev točk, s katero je prednost Maribora pred Muro pred zadnjo četrtino prvenstva ostala pri devetih točkah.

Poročilo s tekme:

Mura edina črna mačka Maribora v 1. SNL

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Od devetih tekmecev v 1. SNL, s katerimi se Maribor v tej sezoni poteguje za točke, ima slabše razmerje v medsebojnih tekmah le z Muro. Natančneje, z Muro v novi preobleki, ustanovljeno leta 2012, ki se je po tem, ko se je vrnila med najboljše, z Mariborčani pomerila 15-krat. Petkrat je zmagala, le trikrat pa izgubila. Na uvodnih 14 tekmah jo je vodil Ante Šimundža, v nedeljo pa jo je prvič Damir Čontala ter v Ljudskem vrtu ostal neporažen.

Razmerja NK Maribor s prvoligaškimi tekmeci:

Tekmec T Z R P Zadetki Odstotek Mura 15 3 7 5 16:23 35,6 Olimpija 51 19 22 10 60:50 51,6 Koper 87 41 27 19 154:90 57,5 Domžale 85 40 27 18 128:96 57,6 Celje 106 55 29 22 205:113 61,0 Tabor 14 9 1 4 26:17 66,7 Bravo 11 7 2 2 21:8 69,7 Aluminij 27 17 7 3 56:28 71,6 Radomlje 11 9 2 0 29:7 87,8

T - tekme, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, Zadetki - razlika v zadetkih, Odstotek - odstotek osvojenih točk od vseh možnih

Tabor se je rešil v zadnjih sekundah

Kidričane je na derbiju začelja v Sežani v vodstvo popeljal Klemen Bolha. Foto: NK Aluminij Derbi začelja v Sežani je postregel z dramatičnim zaključkom, po katerem se je bolj smejalo gostiteljem. Dolgo časa se je z zelo dragoceno zmago v boju za obstanek spogledoval Aluminij. Zadnjeuvrščene Kidričane je v 15. minuti v vodstvo popeljal Klemen Bolha. To je bil njegov strelski prvenec v dresu Aluminija v 1. SNL. Kraševci, ki so v zadnjih treh nastopih osvojili pet točk in na lestvici pobegnili Kidričanom, so se znašli v težavah. Skušali so izenačiti, a niso našli prave rešitve, kako premagati Luke Janžekovića.

V sodnikovem podaljšku jim sprva ni bila naklonjena sreča, saj je Mateo Monjac zatresel okvir vrat, v šesti, zadnji minuti sodnikovega podaljška, pa se jim je trud vendarle obrestoval. Vid Koderman, posojeni branilec Maribora na delu v Sežani, se je odločil za strel z razdalje, žoga pa je na poti do štajerskih vrat zadela Emirja Azemovića. Črnogorec jo je nesrečno preusmeril v lastno mrežo, Tabor pa je v izdihljajih srečanja le izenačil in tako ohranil prednost petih točk pred Aluminijem. Ta je še drugič zapored pod vodstvom novopečenega trenerja Roberta Pevnika osvojil točko.

Poročilo s tekme:

Sosedski obračun brez zadetkov

Edino sobotno srečanje 27. kroga v Domžalah ni postreglo z zadetki. Sosedski obračun med Domžalami in Radomljami, ki igrata domače tekme na stadionu ob Kamniški Bistrici, se je končal s "prijateljskim" remijem. Zasedbi sta na igrišče prikorakali v spremstvu mladih ukrajinskih nogometašev iz akademije Ruh, ki jih vodi Moldavijec Vladislav Lungu, stari znanec 1. SNL, nekdanji nogometaš Celja, Gorice in Maribora.

Strelska suša Radomelj je vse daljša. Mlinarji niso zadeli v polno že 393 minut, a vseeno osvajajo pomembne točke v boju za obstanek, saj so na zadnjih štirih tekmah kar trikrat remizirali z 0:0. Po Taboru in Celju so se tako brez zmagovalca razšli še z najbližjim sosedom iz Domžal.

Tokrat so bili Radomljani nevarnejši tekmec, petkrat streljali v okvir vrat Ajdina Mulalića (Domžalčani so na drugi strani ogrozili Emila Velića s strelom v okvir vrat le enkrat), a niso našli poti, kako zatresti njegovo mrežo. Domžalčani, ki niso mogli računati na kaznovanega kapetana Senijada Ibričića, ta si je v soboto v Dalmaciji ogledal veliki hrvaški derbi med Hajdukom in Dinamom, so se po novi točki okrepili na šestem mestu, Radomljani pa so se približali sedmouvrščenim Celjanom, ki jih v ponedeljek čaka zahtevno gostovanje pri Olimpiji.

Poročilo s tekme: