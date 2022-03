Po napakah Banića preobrat za veliko zmago Celja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so v 27. krogu prve lige Telemach izgubili proti Celju z 2:4. Trener Dino Skender je na klopi pozabil nekaj ključnih igralcev, njegovi varovanci v prvem polčasu niso izkoristili priložnosti, v drugem pa doživeli pravo katastrofo.

Stadion Stožice, sodniki: Mertik, Vukan, Herženjak.



Strelci: 1:0 Prtajin (16.), 1:1 Zaletel (22.), 1:2 Kuzmanović (49.), 1:3 Božić (52.), 1:4 Čop (67./11 m), 2:4 Pilj (75.).



Olimpija: Banić, Čabraja (od 75. Krefl), Crnomarković, van Bruggen, Boakye, Pilj, Mudražija (od 75. Kapun), Kvesić (od 55. Nukić), Sešlar (od 63. Prelec), Matko (od 55. Aldair), Prtajin.

Celje: Rozman, Morozov, Zaletel, Zec, Brecl (od 78. Lartey), Tomić, Majevski, Vrbanec (od 89. Vuklišević), Begić (od 64. Čop), Kuzmanović, Božić (od 78. Sokler).



Rumena kartona: Crnomarković; Morozov.

Rdeči karton: /

Čeprav so Celjani prek Ivana Majevskega prvi resneje zagrozili s strelom od daleč, pa so Ljubljančani povedli v 15. minuti, ko se je v kazenskem prostoru Ivan Prtajin lepo znebil svojega čuvaja in malce z leve strani žogo ob nasprotni vratnici poslal v mrežo. Le malce zatem je bil Matjaž Rozman znova na preizkušnji, takrat je obranil poskus Aljoše Matka.

Tjaš Begić je na drugi strani v 19. minuti vse naredil pravilno, prišel v kazenski prostor, zaključni strel pa izvedel slabo, tako da je Ivan Banić žogo zlahka ujel. Toda Olimpijin vratar si je v 22. minuti privoščil veliko napako, ne prvo v sezoni, ko je po kotu izpustil iz rok navidez nenevarno žogo, ki jo je nato iz bližine v mrežo pospravil Žan Zaletel.

Še naprej se je nato nadaljevala dinamična predstava, predvsem Olimpija je nizala nevarne napade, med drugim je v 35. minuti Rozman obranil strel Prtajina z glavo, nato pa je Tomislav Tomić pred golovo črto blokiral še strel Marina Pilja. V 44. minuti je pri Celjanih poskusil Ivan Božić, toda po moči strela posnemal Begića, tako da je Banić zlahka pobral žogo.

Banić je dvakrat res slabo posredoval in izdatno pomagal Celju do preobrata. Foto: Grega Valančič/Sportida So pa Celjani prišli v vodstvo v 49. minuti, ko je najprej Matic Vrbanec poskusil z leve strani, Banić je žogo odbil, ta pa je končala pred vrati na glavi Mića Kuzmanovića, ki jo je potisnil v mrežo za 2:1. Le tri minute pozneje je bilo že 3:1, ko je iz bližine po podaji z desne zadel še Božić ob Đorđeju Crnomarkoviću.

Celje je v 66. minuti prišlo še do enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Pilj s prekrškom nad Kuzmanovićem, minuto zatem pa je Duje Čop z bele pike dosegel svoj prvenec v slovenski ligi za 4:1. Aldair Djalo je pri Ljubljančanih s prostega strela v 70. minuti meril premalo natančno, tako kot Prtajin iz igre malce pozneje.

Točo golov pa je nadaljeval Pilj, ki je v 75. minuti z roba kazenskega prostora Olimpijo vrnil med žive. Ester Sokler bi lahko malce zatem spet povišal vodstvo Celja, toda takrat se je izkazal Banić. Zeleno-beli, ne da bi to videli predčasno odhajajoči člani navijaške skupine Green Dragons, so v zaključku skušali rešiti, kar se je rešiti dalo, toda neuspešno.