Radomljani brez zadetka že 393 minut, a vseeno osvajajo točke

Izbranci Nermina Bašića niso zadeli v polno na zadnjih štirih tekmah, a so vseeno osvojili tri pomembne točke v boju za obstanek.

Nogometaši Domžal in Kalcerja Radomelj so se v 27. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.

Domžale : Kalcer Radomlje 0:0 Športni park, gledalcev 300, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.

Strelci: /. Domžale: Mulalić, Žinič, Dobrovoljc, Klemenčič, Šoštarič Karič, Pišek (od 91. Podlogar), Husmani, Saitoski (od 58. Martinović), Perc (od 58. Jurilj), Jakupović, Vuk (od 74. Markuš).

Kalcer Radomlje: Velić, Primc (od 78. Blaić), Guček (od 73. Bumbu), Mužek, Rugašević (od 83. Jazbec), Zabukovnik, Ćalušić, Šarić, Cerar, Mrkonjić, Guzina. Rumeni karton: Žinič.

Rdeči karton: /.

Domžalčani, ki so pogrešali kaznovanega kapetana Senijada Ibričića, in Radomljani so se v sosedskem obračunu razšli brez zadetkov, kar je tudi primeren razplet glede na samo dogajanje na zelenici. Domžale ostajajo šeste, Radomlje pa osme.

Radomljani so bili v ne posebej razburljivem prvem polčasu podjetnejši tekmec, nekajkrat so zagrozili v kazenskem prostoru domačih, med drugim pa je v 32. minuti Tomislav Mrkonjić žogo poslal mimo gola. Pozneje je v okvir gola streljal Ivan Ćalušić, a preslabo za Ajdina Mulalića, ki je ostal nepremagan tudi v 44. minuti po Ćalušićevem strelu z glavo.

Vratar Domžal Ajdin Mulalić je podobno kot njegov stanovski kolega pri Radomljah Emil Velić ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu je najprej takoj na začetku neuspešno poskusil Gedeon Guzina, sicer pa se je nadaljevala tekma z zelo malo razburljivimi trenutki, zatišje pa sta nato v 63. in 65. minuti delno prekinila malce premalo natančna poskusa Mrkonjića pri Radomljah in Marka Martinovića pri Domžalah.

Sledilo pa je spet obdobje praktično brez vsakršne nevarnosti za enega ali drugega vratarja, šele v 88. minuti pa so prvi strel v okvir gola sprožili domačini, z glavo je streljal Arnel Jakupović, toda Emir Velić ni imel veliko dela.

Malce bolj nevarno je bilo še v 90. minuti, ko Mrkonjiću pred golom ni uspelo priti do žoge po podaji z leve strani.

Domžalčani bodo v 28. krogu prihodnjo nedeljo gostovali pri Olimpiji, Radomljani pa bodo dva dni prej gostili Bravo.