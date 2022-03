Fenomen, kot ga Slovenija še ni videla

Dolgoletni kapetan Maribora Marcos Tavares je v četrtek dosegel zadetek v Kidričevem. To je bil njegov prvi zadetek v tej sezoni, v kateri je v 1. SNL po silnih težavah z zdravjem in dolgotrajnem okrevanju odigral le 21 minut.

Dolgoletni kapetan Maribora Marcos Tavares je v četrtek dosegel zadetek v Kidričevem. To je bil njegov prvi zadetek v tej sezoni, v kateri je v 1. SNL po silnih težavah z zdravjem in dolgotrajnem okrevanju odigral le 21 minut. Foto: Grega Valančič/Sportida

Marcos Magno Morales Tavares ni le nogometaš in kapetan NK Maribor, ampak mnogo več. Je živa legenda vijolic, predan oče in mož, globoko veren dobrodelnež odprtega duha in iskrivega nasmeha. Ko je v četrtek zadel v polno v Kidričevem in rešil Maribor pred bolečim porazom, je oplemenitil že tako izdatno statistiko, poskrbel za nove rekorde, si prislužil posebno pohvalo trenerja in javnosti zaupal največjo željo.

Mnogi so ga že odpisali. Zob časa ga je prisilil v odločitev, da bogato kariero, polno presežkov, sklene po koncu te sezone. Kmalu bo praznoval 38. rojstni dan. Zdravstvene težave so ga jeseni večkrat opozorile, da je slovo neizbežno. Oddaljile so ga od igrišč, a ni obupal. Garal je, marljivo treniral in si izbojeval pot do vrnitve. V njem je gorela želja, da dokaže, kako še ni pozabil igrati nogometa. In dosegati zadetkov.

V četrtek, ko se je Mariboru pisalo slabo v Kidričevem, saj je po ekspresnem vodstvu z 2:0 dovolil zadnjeuvrščenemu Aluminiju pot do preobrata (3:2), je vstopil v igro in postal zlati adut s klopi. Še kako motivirani Marcos Tavares je spomnil na čase, ko je kraljeval na slovenskih zelenicah in bil osrednji junak, prepoznavni simbol mariborske pravljice.

Po nedavni zmagi Maribora v Kopru:

To je bila njegova "mala" zmaga, zadel je prvič v tej sezoni, prvič po slabem letu (pred tem je zadnji gol v 1. SNL dosegel 19. maja 2021 v Kopru), prvič po tem, ko je svojo nogometno pot prelil v knjižno avtobiografijo z enostavnim, a pomenljivim naslovom "Legenda" ter razlago, kako je postal legenda le zaradi NK Maribor in nobenega drugega.

Težko se bo našel junak, ki bo popravil njegove rekorde

Z družino je nazadnje proslavljal državni naslov leta 2019. Foto: Grega Valančič/Sportida V Kidričevem se je v nekaj minutah še enkrat spomnil vsega, kar zna. Na to, kako pomembne so izkušnje in občutek za zadetek, ki ga premore le peščica izbrancev. Tavares piše zgodovino. Je najboljši strelec Maribora vseh časov, najboljši strelec 1. SNL.

Težko, zares težko, se bo našel junak, ki bo popravil njegove številke. Pa ne zaradi tega, ker to ne bi bilo možno. Zagotovo bo v slovenskem prvenstvu zaigralo še mnogo odličnih napadalcev z izjemnim talentom za doseganje zadetkov, ampak zlasti zaradi tega, ker skoraj vsi, ki izstopajo v domačem prvenstvu, v želji po večjih izzivih in zaslužku slej ko prej odidejo v tujino. S tem pa tudi matematično izpadejo iz igre, da bi lahko dlje igrali v 1. SNL in krepili statistiko tako, kot jo že poldrugo desetletje Tavares.

Legendarni napadalec Maribora je tudi pastor mednarodne krščanske cerkve Jezus je pot. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Ikona mariborskega kluba, Brazilec z vijoličnim, slovenskim srcem. Tudi sam je v preteklosti, ko je v dresu Maribora veljal za neutrudni strelski stroj, prejel nekaj mikavnih ponudb. Zelo so bili vztrajni Kitajci, ki bi tudi napolnili klubsko blagajno, a je želel Tavares ostati v mestu ob Dravi. Tam, kjer se počuti najboljše. Tam, kjer ga vsi spoštujejo. Tudi takrat, ko mu ne gre najboljše.

Že 15. sezona zapored, v kateri je zadel v polno Od leta 2008, ko se je prvič vpisal med strelce v dresu NK Maribor, je v 1. SNL dosegel že 158 zadetkov! Foto: Miloš Vujinović/Sportida Prvi zadetek v 1. SNL je dosegel daljnega 26. aprila 2008. Kmalu bo torej minilo 14 let od njegovega prvenstva. Takrat je na tekmi z Mariborom v 11. minuti premagal koprskega vratarja Ermina Hasića. Njegov trener je bil Branko Horjak, še ena legenda NK Maribor in do takrat najboljši strelec vijolic v zgodovini. Kdo bi si mislil, da je bil tedaj priča strelskemu prvencu napadalca, ki bo v nadaljevanju kariere porušil njegove rekorde. Horjak je za Maribor zadel 117-krat, Tavares pa je po zadnjem zadetku, ko je v sodnikovem podaljšku v Kidričevem premagal Luko Janžekoviča, s tem pa tudi preprečil poraz vijolic, že pri številki 210! Na 586 nastopih! Samo v prvi ligi jih je dosegel 158, kar je naravnost izjemna številka, še bolj pa je neverjeten niz 15 zaporednih sezon, v katerih se je pobožni Tavares vselej vpisal med strelce v prvi ligi. In v kar enajstih dosegel najmanj devet zadetkov. Trikrat je bil tudi najboljši strelec tekmovanja. Kot edini v zgodovini 1. SNL.

Tavares: Želim si samo, da ga vrnemo domov

Ko je pred tremi leti še zadnjič postal prvak Slovenije, je bil njegov športni direktor še Zlatko Zahović. Tako sta se veselila po zmagi v Celju, s katero so si vijolice zagotovile 15. zvezdico. Foto: Grega Valančič/Sportida Le kdo ga ne bi imel rad? Čeprav bo kmalu dopolnil 38 let, marljivo piše zgodovino mariborskega kluba in slovenskega prvenstva. Velja za najboljši posel Zlatka Zahovića vseh časov. Z njim ni Maribor dobil le enega izmed plejade brazilskih nogometašev, ki jih je v Evropo gnala želja po zaslužku, ampak veliko več.

Postal je ikona Maribora, predani borec za blaginjo vijolic. V času najboljše forme in fizične pripravljenosti je želel zaigrati za Slovenijo, njegovo "drugo" domovino, a mu pravila Mednarodne nogometne zveze (Fifa) tega niso dovoljevala. Razočaranje je bilo ogromno, saj je nad Slovenijo navdušen do te mere, da bo z družino ostal zvest Štajerski tudi po koncu kariere.

Njegov najstarejši sin Marcos Jr. se že dokazuje v mlajših slovenskih selekcijah, do konca sezone, ko bo dokončno pomahal v slovo in zapustil igrišče, pa bi rad z njim združil moči še na tekmi Maribora. Ko smo o tem povprašali športnega direktorja Marka Šulerja, nam je odgovoril, da ta scenarij ni nemogoč. Ni torej izključeno, da bi se mu izpolnila velika želja. Ni pa edina, ki jo v srcu skriva ljubljenec mariborskega občinstva.

"Priznam. Pogrešal sem tale občutek. Čeprav je bil na koncu to zadetek z grenkim priokusom. Vesel sem, da lahko po poškodbi spet igram in zadevam. Na koncu je zame pomembno samo eno. Želim si, da kot igralec po koncu sezone z ekipo še zadnjič dvignem pokal. Želim si samo, da ga vrnemo domov," je nagovoril navijače prek družbenih omrežij in dal vedeti, kako bi rad nepozabno nogometno pot končal tako, kot je bil vajen večji del mariborske kariere. Z naslovom državnih prvakov.

Karanović: Žalostno, da nas je moral reševati najizkušenejši igralec

Konec meseca bo Tavares dopolnil 38 let. Ni prvi, ki je pri teh letih zadeval za Maribor. Tik pred 38. rojstnim dnevom se je med strelce za Maribor pred leti vpisal tudi Milivoje Novaković. A Tavares v Mariboru vendarle velja za nekaj posebnega. Predstavlja več od igralca in kapetana. Foto: Vid Ponikvar "Pohvala oziroma zahvala Marcosu, ki je še enkrat dokazal, zakaj je ostal del ekipe. Verjel sem v njegove sposobnosti, to je zanj nagrada za trud. Po poškodbi je prizadevno treniral, in odločil sem se, da bo še dobival priložnost. Njegove izkušnje so neprecenljive, vedel sem, da bo nekje zagotovo zabil še kakšen gol. K sreči mu je uspelo tokrat, zadel je za izenačenje, je pa na določen način žalostno, da nas je moral v zadnjih trenutkih reševati najizkušenejši igralec," je po remiju v Kidričevem, ki ni mogel zadovoljiti navijačev vijolic, izpostavil trener Maribora Radovan Karanović.

Lahko postane prvi strateg po Darku Milaniču (2019), ki je Maribor popeljal od naslova prvaka. Kdo ve, morda bo ob koncu prvoligaškega maratona, ko se bodo čez dva meseca seštevale vse točke, ravno ta odločilna, da bodo vijolice prejele ''kanto''. To bi bil sanjski scenarij za Tavaresa, ki se po koncu sezone nepreklicno poslavlja od igrišč, ne pa tudi od NK Maribor, kjer so mu vrata odprta in ga bodo pričakale nove (poslovne) naloge. Za zdaj se še ne ve, kaj bo počel, je pa v četrtek še enkrat pokazal, kaj dela z največjim zadovoljstvom. V tej sezoni je odigral le 21 minut, a že zadel v polno. In rešil Maribor. Kdor zna, pač zna.

Kapetan Maribora je tudi pastor, ima nogometno šolo, gostinski lokal, po koncu te sezone, ko bo zapustil igrišče, pa se mu obeta nova zaposlitev pri klubu, kjer je pustil ogromen pečat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zdaj se bo trudil na vse pretege, da se poslovi od igrišč z naslovom državnega prvaka. Za zdaj mu kaže dobro. Koper deset krogov pred koncem zaostaja tri, Olimpija pa štiri točke. Zadnje ni rekla niti Mura, branilka naslova, ki za Mariborom zaostaja devet točk. Spomin na prejšnjo sezono je še živ. Tam so jo črno-beli zagodli Mariboru in v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu preprečili, da bi Tavares povzdignil kanto v zrak.

Zdaj ima priložnost za maščevanje. V nedeljo se namreč Mura, ki je v četrtek premagala Olimpijo (3:2), odpravlja v goste k Tavaresu in ekipi.

Vsi zadetki Marcosa Tavaresa v 1. SNL: