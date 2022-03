15-kratni državni prvaki zapravili vodstvo z 2:0

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Aluminija in Maribora so se v 26. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 3:3 (1:2).

Dvoboj vodilne in zadnjeuvrščene ekipe Prve lige Telemach, ki sta v prejšnjem krogu doživeli šokantna poraza (Aluminij je v Stožicah prejel šest zadetkov, Maribor pa je izgubil doma z Bravom), se je končal z delitvijo točk. 15-kratni državni prvaki so zapravili vodstvo z 2:0 in točko rešili v sodnikovem dodatku.

Mariborčani ostajajo na vrhu razpredelnice s tremi točkami prednosti pred Olimpijo. Aluminij je še naprej zadnji, pred devetouvrščenim Taborom iz Sežane pa ima štiri točke zaostanka.

Tekma se je za domače, ki jih je po visokem poraz prevzel trener Robert Pevnik, začela na najslabši možen način. Gostje so že v prvem resnem napadu zadeli mrežo. Slabo posredovanje obrambe in vratarja Luke Janžekovića je izkoristil Marko Alvir in z desetih metrov žogo pospravil v gol.

Še slabše je bilo nadaljevanje; Maribor je tudi drugo priložnost pretvoril v zadetek. V 20. minuti je Mirko Mutavčić žogo z desne strani poslal v domači kazenski prostor, Rok Sirk pa je bil ob bližnji vratnici hitrejši od Klemna Bolhe.

Kidričani so zaostanek znižali v 32. minuti. Martin Šroler se je z lepo potezo otresel Mirka Mutavčića in zatresel mariborsko mrežo.

Isti igralec je znova zablestel v 54. minuti. Hrvaški napadalec je izvedel prosti strel z več kot 30 metrov in z močnim udarcem v levi zgornji kot premagal Ažbeta Juga.

Izenačenje je domačim vlilo dodatne moči in v 74. minuti je sledil nov šok za navijače Maribora. Gašper Pečnik je podal natančno žogo v kazenski prostor, Dino Špehar pa jo je lepo preusmeril v mrežo.

Domači so imeli nekaj minut za tem "match žogo" oziroma kar dve; Chinwendu Johan Nkama je najprej zadel prečnik, odbite žoge pa Špehar z glavo ni uspel spraviti v gol.

Maribor je v zaključku tekme krenil na vse ali nič, točko pa mu je v 91. minuti prinesel 37-letni Marcos Tavares, ki je s roba kazenskega prostora matiral domačega čuvaja mreže Luko Janžekovića.

Slednji je v izdihljajih tekme preprečil še en preobrat - ubranil je 100-odstotno priložnost Malika Selloukija - in poskrbel za pravično delitev izkupička.

Aluminij bo naslednji dve tekmi igral na Primorskem, 13. marca v Sežani in 20. marca v Kopru, Maribor pa bo to nedeljo ob 17.30 gostil državne prvake iz Murske Sobote.