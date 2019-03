Fifa s pismom strla Tavaresu srce

Razočaranje je bilo neizmerno, saj je Marcos Tavares tako vzljubil Slovenijo, da ji je želel vrniti za vse lepe trenutke z nastopom v državnem dresu.

''Žal sem igral za brazilsko selekcijo do 23 let. Ker jo Fifa upošteva kot člansko reprezentanco, zaradi tega nisem mogel igrati za Slovenijo,'' se dolgoletni kapetan, ljubljenec navijačev in talisman uspehov NK Maribor, ki bo v soboto dopolnil 35 let, spominja enega najbolj žalostnih trenutkov v karieri.

Zaradi Čeferina hitro prejel potni list

Bil je v resnih načrtih, da bi zaigral za Slovenijo pod vodstvom Matjaža Keka. Foto: Matjaž Vertuš Ni jih bilo veliko, takrat, ko je prebiral sporočilo Mednarodne nogometne zveze (Fife), pa je začutil zares veliko bolečino in praznino, saj so se mu v trenutku razblinile sanje.

''Prejel sem pismo Fife, v njem pa je bilo navedeno, da nimam dovoljenja za nastop za Slovenijo. Selektor Matjaž Kek, ki je zelo dober trener in odličen človek z velikim potencialom, je poskušal, da bi lahko zaigral za reprezentanco, trudil se je tudi takratni predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin. Prav zaradi njega sem prejel tako hitro potni list. A žal se ni izteklo. Res škoda, pa tako sem si želel nastopiti za Slovenijo,'' se je spomni na obdobje, ko bi lahko zaigral za Kekovo četo, takšna je bila tudi želja mariborskega stratega, a je zaradi birokratskih razlogov padla zamisel na sušna tla.

''Želja je bila velika, pripravljenost, da se naredi vse, tudi. Na žalost se ni izteklo, ampak že samo želja, doba Tavaresa v slovenskem nogometu in nove generacije Tavaresov, ki prihajajo in so že nekje tukaj v osnovnih selekcijah, so prava pot. Tudi njegov način komuniciranja je takšen, da bi se lahko marsikdo zgledoval po njem,'' se je obdobja, ko je želel napad izbrane vrste začiniti še z ambicioznim Brazilcem, strelskim kraljem slovenskega prvenstva, spominjal selektor.

Kek je omenil, da prihajajo nove, obetavne generacije Tavaresov. Da bi lahko posegli visoko do zvezde, je prepričan njihov oče. ''Ni kaj, bo pa za slovensko člansko reprezentanco zaigral moj sin,'' napoveduje, kako je pred njegovim še ne 15-letnim prvorojencem Marcosom mlajšim velika nogometna kariera.

Prvi polčas sin, drugi polčas pa oče

Predsednik NK Maribor Drago Cotar je v začetku meseca predal kapetanu nagrado za 500. nastop v dresu vijolic. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Prepričan sem, da bo boljši od mene. V njegovih letih nisem bil tako dober. Junija bo dopolnil 15 let, pa že igra za reprezentanco U-15. Upam, da bom lahko z njim odigral vsaj eno tekmo skupaj. To bi bilo krasno,'' je razkril veliko željo, o kateri sanja že kar nekaj časa. ''Upam, da bomo to doživeli, da še ne bom šel tako hitro med upokojence,'' se je nasmehnil večkratni rekorder NK Maribor in 1. SNL ter pogledal predsednika vijolic Draga Cotarja.

Ta ga je pomiril z besedami: ''Dokler igra Marcos tako, kot igra, ga zagotovo ne bomo pustili nikamor še nekaj let. Bo pač igral le en polčas na tekmo, dokler ne pride sin, potem pa sledi menjava. Prvi polčas odigra sin, drugega pa Marcos, da popravi tisto, kar sin ni zmogel. Potem pa seveda zaigrata še skupaj,'' se je na koncu spomnil največje želje Brazilca z vijoličastim srcem, ki je tako navezan na Štajersko, da bo tu živel z družino tudi po koncu kariere.

Tako se je Marcos Tavares veselil s sinom Marcosom mlajšim pred devetimi leti. Zdaj je njegov najstarejši sin že slovenski reprezentant do 15 let! Foto: Vid Ponikvar

Zakaj je kapetan vijolic prepričan, da bo najstarejši sin boljši od njega? ''Zato, ker mu venomer pomagam. Omogočil sem mu tudi zasebnega trenerja. Vsi delamo za to, da bo nekoč dosegel še več kot jaz. In zaigral za slovensko člansko reprezentanco,'' je zaupal izkušeni napadalec, ki uživa pri navijačih Maribora tako velik ugled, da ga že leta ni bolj primernega kandidata za kapetanski trak. Njegovim besedam preprosto gre verjeti.