Mariborčani so se zaljubili v Srba, ki je unikat

Srb Saša Ivković je edini nogometaš v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije, ki se lahko pohvali, da je odigral prav vseh 2.070 minut, ki so bile na voljo v dozdajšnjih 23 prvenstvenih krogih. Branilec Maribora, ki so ga navijači izbrali za najbolj priljubljenega mariborskega nogometaša v letu 2018, v Ljudskem vrtu preživlja sijajne trenutke in spada med najboljše branilce v slovenski ligi.

Ko je februarja 2017 prišel v Maribor, je bil neznanka, a kmalu za tem so lahko navijači Maribora ugotovili, da je športnemu direktorju Zlatku Zahoviću, ki je v Ljudski vrt do zdaj pripeljal že številne kakovostne tujce, uspel nov velik ulov. Branilec, ki v višino meri 192 centimetrov, se je hitro zasidral v začetni enajsterici in je danes med najboljšimi v slovenski ligi. Ni dober samo pri branjenju, ampak je odličen tudi pred nasprotnikovimi vrati. S šestimi prvenstvenimi goli je celo četrti najboljši strelec Maribora v tej sezoni.

Na lestvici odigranih minut v tej sezoni prepričljivo vodi. Tako v Prvi ligi Telekom Slovenije, saj je edini nogometaš v ligi, ki je bil od prve do zadnje minute na igrišču na prav vseh od dozdajšnjih 23 krogov, kot seveda tudi na interni klubski lestvici. Odigral je namreč kar 31 od 32 tekem, ki so za Mariborom v vseh tekmovanjih v tej sezoni. V Evropi je v šestih nastopih zbral maksimalnih 540 minut. V pokalu je zaigral na dveh od treh tekem, v katerih je bil na igrišču 168 minut.

Igralci z največ minutami v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije:

2.070 minut – Saša Ivković (Maribor)

2.049 – Marko Zalokar (Krško)

2.047 – Dejan Petrović (Aluminij)

2.044 – Tilen Mlakar (Triglav Kranj)

1.980 – Klemen Šturm (Mura) in Matteo Tomiček (Gorica)

1.979 – Tomislav Tomić (Olimpija)

1.967 – Bede Amarachi Osuji (Gorica)

1.950 – Josip Tomašević (Rudar Velenje)

1.939 – Gregor Sorčan (Gorica)

Šesti, ki je prejel nagrado navijačev, in četrti tujec

Za Maribor je v tej sezoni odigral 31 od 32 tekem. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji nogometaš beograjskega Partizana, za katerega je v štirih letih odigral vsega dve tekmi, se je v Mariboru znašel odlično in hitro so ga vzljubili tudi navijači. Celo tako zelo, da je postal vijolični bojevnik.

Ponosno je prejel nagrado, ki jo najzvestejši navijači Maribora že 11 let podeljujejo najbolj srčnemu nogometašu moštva. Rekorder je seveda Marcos Tavares, ki je to postal že šestkrat, tudi leta 2017. Po enkrat so se velikega priznanja veselili Jasmin Handanović, Elvedin Džinić, Dejan Mezga in Slovak Lubomir Kubica, ki je leta 2008 postal prvi vijolični bojevnik.

"Res lepo priznanje. Očitno sem že po enem letu pustil odličen vtis. Zelo sem zadovoljen s tem, kako mi gre. Zdaj moramo narediti vse, da osvojimo naslov," je ob tem povedal Saša Ivković, ki ga je ekipa Planet TV v času reprezentančnega premora obiskala v Mariboru. "Pri Partizanu nisem dobil priložnosti, zato je bilo težko, a sem zadovoljen s tem, do kam sem prišel. Takšne izkušnje te ojačajo. Zdaj sem v velikem klubu in uživam," je povedal 25-letni nogometaš.

Vsi dozdajšnji vijolični bojevniki:

2018 – Saša Ivković

2017 - Marcos Tavares

2016 – Jasmin Handanović

2015 - Marcos Tavares

2014 - Marcos Tavares

2013 - Marcos Tavares

2012 - Marcos Tavares

2011 – Marcos Tavares

2010 – Elvedin Džinić

2009 – Dejan Mezga

2008 – Lubomir Kubica

Za pet od šestih golov mu je podal Amir Dervišević

Odlično se v Mariboru razume predvsem z Amirjem Derviševićem. Ne samo ob ampak tudi na igrišču. Kar pet od šestih prvenstvenih golov, ki jih je dosegel, je namreč zabil po podajah občasnega slovenskega reprezentanta. "Ima fantastično levo nogo. Dobro je, da to izkoriščamo. Dobro se razumeva tudi zunaj igrišč. Je med mojimi najboljšimi prijatelji. Vsak dan sva skupaj," je o Ljubljančanu, ki je ostal brez reprezentančnega vabila novega selektorja Matjaža Keka ob njegovi prvi akciji ob vrnitvi na slovensko klop, povedal Ivković.

Do zdaj je zaigral na petih derbijih. Enkrat je zmagal, dvakrat izgubil in dvakrat remiziral. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski derbi ne zaostaja za beograjskim

Branilec, ki je v Slovenijo prišel iz Voždovca, je petkrat izkusil tudi najboljše, kar ponuja slovenski klubski nogomet. Do zdaj je namreč zbral pet nastopov na večnih derbijih med Mariborom in Olimpijo. Ker je od blizu videl veliki derbi srbskega nogometa med beograjskima tekmecema Crveno zvezdo in Partizanom, je nekaj besed namenil tudi primerjavi med obema derbijema.

''Tam je nekaj več navijačev, saj sta štadiona večja, a obe tekmi sta nekaj posebnega. Ena za slovenski, druga za srbski nogomet. Derbi je derbi,'' je dejal Ivković, ki bo niz prvoligaških minut na igrišču najverjetneje podaljšal že ta konec tedna, ko bo z Mariborom v prvem nastopu po reprezentančnem premoru v 24. prvenstvenem krogu v soboto ob 17. uri gostil Celjane.