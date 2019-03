V Mariboru se bo 11. maja pisala zgodovina

"Podpiram iniciativo, da se spravi družine na stadione. Zmes družin in navijaških skupin predstavlja razlog več, da se kavč trenerje in selektorje spravi na stadion. Tam je ljubezen, tam je rivalstvo, tam je emocija," je na okrogli mizi, na kateri se je razpredalo zlasti o varnosti na stadionih in potrebi po družinski tribuni, poudaril Matjaž Kek.

Fotogalerija dogodka v Ljudskem vrtu, fotograf Matjaž Vertuš:

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

Selektor Slovenije je velik zaljubljenec v nogomet. Srečanja v Ljudskem vrtu je spremljal že kot otrok, zato akcijo #ŽogaZbližuje, s katero želi NK Maribor v sodelovanju z družbo Mastercard na stadion privabiti čim več mladih družin, podpira z dna srca.

Premalo udobja, preveč nasilja?

Predsednik NK Maribor Drago Cotar je ponosen, da lahko mlade družine uživajo na domačih tekmah vijolic na svojem sektorju. Foto: Matjaž Vertuš Predsednik NK Maribor Drago Cotar je prepričan, da je Ljudski vrt do družin prijazen stadion, zato so ga odgovori anketirancev, ki so pojasnili razloge, zaradi katerih ne zahajajo na stadion, spravili v slabo voljo. Kar dve tretjini družin, ki jih zanima šport, a ne obiskujejo nogometnih dogodkov, je odgovorilo, da spremljajo nogometne tekme raje doma zaradi udobja, ki jim ga ponuja kavč.

Sledili so tudi preostali razlogi. Motijo jih agresivno vedenje navijačev, uporaba pirotehnike, nasilje, sovražni govor, konec koncev pa tudi cena vstopnic, slabši rezultati ali pomanjkanje kakovostnega nogometa. To je razkrila Irena Setinšek, izvršna direktorica podjetja Mediana. Njen sin trenira pri ljubljanski Olimpiji, kar pa nikakor ni bil razlog za to, da predsednik vijolic Cotar ni skrival nezadovoljstva ob njenih besedah.

Predsednik NK Maribor: Preveč se potencira nasilje

Predsedniku NK Maribor je žal, da mora klub plačevati kazni zaradi prevelike razposajenosti navijačev. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Kje pa," se je nasmehnil in dejal, da ga motijo le odgovori anketirancev. "Žal se v medijih potencira nasilje na stadionih. V tej raziskavi se vidi, da anketiranci še nikoli niso bili na stadionu. Slovenija je daleč od tega, kar se je včasih dogajalo v Angliji, ko so morali sprejeti nove zakone. A če na derbijih ne bi bilo nobene petarde ali žaljivega skandiranja, potem večina medijev sploh ne bi imela o čem poročati. Mi je pa žal, da mora klub plačevati kazni, ker so bili navijači preveč razposajeni," je predsednik mariborskega kluba predstavil svoj pogled na dogajanje na stadionu, ki se bistveno razlikuje od tistega, ki so ga podali anketiranci.

Zelo podpira projekt družinske tribune. "Strašnega udobja v Ljudskem vrtu nimamo, kar zadeva varnost, pa je dobro poskrbljeno. Vsi gledalci so pregledani. Kar zadeva udobje, pa se je treba vprašati, kaj si ljudje sploh želijo. Včasih smo bili v Ljudskem vrtu veseli, če smo lahko stali in nam ni bilo treba plezati po drevesih (preselil se je desetletja nazaj in pri tem pogledal Matjaža Keka, ki mu je pritrdilno pokimal, op. p.), danes pa ima vsak obiskovalec svoj sedež. V družinskih sektorjih skrbimo, da je vse urejeno tako, kot je treba," je ponosen, da lahko Maribor ponuja takšno novost.

Družina Tavares bi potrebovala mini avtobus

Marcos Tavares je na stadion peljal svojega prvega sina, ko je bil star manj kot mesec dni. Foto: Matjaž Vertuš Kar zadeva občutek varnosti na stadionu, je povsem drugače v Braziliji. To je priljubljeni kapetan NK Maribor Marcos Tavares posrečeno opisal že v uvodnem stavku.

"V Braziliji je stokrat huje, a je to del nogometa. V Mariboru imamo na jugu Viole, ki nam zagotavljajo spektakel. Zelo pomembno pa je tudi, da imajo družine svoj sektor. Vse je šport, nogomet. Ko sem dobil prvega sina, je imel manj kot mesec dni, pa smo že šli na tekmo. V Mariboru nimamo težav, nogometaši potrebujemo podporo, je dobra za nas ter nam daje motivacijo in energijo. Šport je zelo pomembna reč v življenju. Da se družimo, da smo skupaj, ne glede na veroizpoved, kulturo ali barvo kože," izkušeni Brazilec s slovenskim potnim listom, tudi oče petih otrok, izžareva ljubezen do Maribora in Ljudskega vrta.

V šali je dodal, da bi moral, če bi hotel vso družino odpeljati na tekmo, uporabiti ne le dveh kompletov družinski vstopnic, ampak tudi mini avtobus.

Vsi čakali le na tekmo

Okrogla miza je privabilo veliko radovednih poslušalcev. Foto: Matjaž Vertuš Kako pomembno vlogo igra nogomet v njegovem življenju, pričajo tudi prigode iz otroštva. "Ko sem bil majhen, sem vedno čakal ves teden, da smo lahko konec tedna uživali na tekmah. Starši so med tednom delali od osmih zjutraj do osmih zvečer, nato pa je lahko oče v soboto ali pa nedeljo pripeljal na tekmo vso družino. Je pa bilo zanimivo, da smo takrat, ko sem bil že nogometaš, čakali po tekmi osem ur v slačilnici. Če smo izgubili, seveda,'" je povedal anekdoto, ki je bila tako srhljiva, da se ob njej niso vsi nasmejali, saj je razkrivala, kako vročekrvni so lahko navijači v domovini sambe.

Raje na stadion, kot da provocira ženo Če bi selektor Matjaž Kek imel na izbiro spremljati nogometni dvoboj doma ali na stadionu, se ne bi obotavljal. "Moramo se boriti, da bo na stadionu manj nasilja, ne pa manj ljudi. Na podeželju v nižjih ligah, ko vseeno pride na tekmo 500, 600 ali 1000 ljudi, na stadionu ni strehe ali udobnih sedežev, sta pa "pivo in klobasa". Na tekmo se gre navijati in uživati, tudi če ni kakovosten nogomet," je dejal Matjaž Kek, ki si je po torkovem druženju ogledal tudi priložnostni trening mladih mariborskih otrok in nekaterih članov NK Maribor na glavnem igrišču Ljudskega vrta. Foto: Matjaž Vertuš "Saj je lepo. Ob pol štirih gledaš Barcelono, ob šestih Bayern, ob devetih npr. Juventus, vmes pa igra tvoj klub. Z velikim rivalom ali pa navadnim klubom. To je kultura, ljubezen, pripadnost. Meni ne more nihče preprečiti, da si ne bi v živo ogledal tekme svojega kluba. Da bi namesto tega sedel na kavču, provociral ženo, da mi prinese pokovko ali odpre pivo. Strasti, pripadnosti, ljubezni ne more nikoli zamenjati daljinec za televizijo. Vsaj meni ne," je pojasnil.

Kek je za zmes družin in navijaških skupin

Rijeka je pod vodstvom Matjaža Keka leta 2017 osvojila zgodovinski naslov hrvaškega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida V želji, da pozitivne navijaške vrednote postanejo močnejše od nestrpnosti na tribunah, je selektor Kek predstavil pozitivno izkušnjo z družinskimi tribunami na Hrvaškem.

"To sem doživel na Reki in v Splitu. Take tribune se vedno bolj polnijo. To so krasne slike, krasne scene. Ko smo bili hrvaški prvaki, vse tiste slike očetov z otroki na njihovih ramenih, nasmehi, veselje … Vse spada na stadion. To je seveda prav, a mislim, da je prav tudi, da so na drugi strani stadiona Armada, Torcida, pri nas Viole, Green Dragons … Brez tega ni nogometa. Najboljši nogomet se igra takrat, ko je poln stadion, ko se slišijo navijači, ko se tudi kaj zakadi, seveda pa mora biti vse v mejah civiliziranega obnašanja," meni Mariborčan, ki je odraščal na Krekovi ulici s pogledom na Ljudski vrt. Podobno je razkril tudi po nedeljski reprezentančni tekmi med Slovenijo in Severno Makedonijo, ko v Stožicah ni bilo združenih slovenskih navijačev z organiziranim navijanjem.

Negativna izkušnja družine Plavčak Stadion pod Kalvarijo redno obiskuje družina Plavčak. Dedek Ivan, oče Alojz in vnuk Luka so goreči navijači Maribora, o tem, da razgreta navijaška srca včasih pokvarijo užitek preostalim gledalcem, pa je spregovoril Alojz Plavčak. Luka in Alojz Plavčak z veseljem obiskujeta družinski sektor v Ljudskem vrtu. Foto: Matjaž Vertuš "Preveč je strasti in nasilja. Ko so večni derbiji, neradi hodimo po mestu, saj te lahko še kaj doleti. Nočemo pa več slišati za proslave na južnem delu stadiona. Ko so navijači začeli uporabljati pirotehniko, otroci niso mogli dihati, a jih sploh nismo mogli spraviti stran. Žalostno," je ponazoril nemoč, s katero se je srčal pred južno ploščadjo Ljudskega vrta.

Za Maribor ali Olimpijo? Vseeno.

Aleš Petejan (desno) je razkril, da je Ljudski vrt leta 2017 postal prvi brezgotovinski stadion v regiji, letos pa so šli po njegovih stopinjah na Dunaju. Foto: Matjaž Vertuš Na družinski tribuni je drugače, tam je zagotovljena popolna varnost. Želja, da bodo na tekmi sedele druga ob drugi družine iz Maribora in Ljubljane, se bo kmalu uresničila.

"Skupaj bomo napolnili sektor. Ideja je, da bi bilo to 200 družin iz Maribora, 200 pa iz Ljubljane. Vrhunec bo 11. maja na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo, ko želimo dokazati, da lahko družine navijajo in uživajo. Da spravimo otroke izpred televizorjev, da vidijo spektakel in doživijo nekaj neprecenljivega," je predstavil idejo Aleš Petejan, vodja marketinga družbe Mastercard Slovenija. Če bo zaživela, se bo zgodilo nekaj nepredstavljivega, vsaj za slovenske okvire.

Cotar se ni počutil ogroženega v Madridu

Okroglo mizo, na kateri je Irena Setinšek predstavila rezultate ankete, je povezoval Saša Jerković. Foto: Matjaž Vertuš Da je v tujini drugače, tudi na največjih tekmah, je ponazoril Cotar. "Ko sem bil na el clasicu, sem sedel tam, kjer so realovci, navijal pa sem za Barcelono," je svojo izkušnjo predstavil predsednik Maribora. Ko je omenil, da je na stadionu Santiago Bernabeu stiskal pesti za Barcelono, je selektor Kek kot privrženec Reala v zaigrani jezi odmahnil z roko in v konferenčni sobi v Ljudskem vrtu izzval veliko smeha.

Cotar je zato še z večjim veseljem povedal, da je takrat Barcelona sredi Madrida zmagala s 3:1, nato pa opisal, kako se je počutil kot navijač na "osovraženem" ozemlju: "Ni bilo prav nobenih težav. Ne zunaj stadiona ne na njem. Z nobenim navijačem Reala. Nisem se počutil ogroženega, čeprav nisem nosil bele majice. Je pa res, da je takrat, ko sta obe ekipi prišli na zelenico, sledilo skandiranje, ki je bilo takšno, da bi ga ob neposrednem prevodu pri nas takoj razglasili za sovražni govor. Tam ga ni nihče, saj je to del folklore," je opozoril na to, da se nekaterih stvar, ki predstavljajo folkloro, zlasti na večnih derbijih med Mariborom in Olimpijo, ne bi smelo doživljati kot sovražni govor. A to je že tema za drugo okroglo mizo …

Mladi ljubitelji nogometa iz Maribora so ob pomoči družbe MasterCard na treningu združili moči z izbranci Darka Milaniča. Foto: Matjaž Vertuš