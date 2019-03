Predsednik NZS zažugal Mariboru

''Nevarno je, če s takšnimi metodami in z nekaterimi insinuacijami izvajajo pritisk brez argumentov,'' je NK Maribor, pri katerem so se v zadnjem obdobju pogosto pritoževali nad sojenjem v Prvi ligi Telekom Slovenije, sporočil in trenutno z naskokom vodilnemu slovenskemu prvoligašu tudi zažugal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

''Vsekakor je komunikacija med NK Maribor in Nogometno zvezo Slovenije dobra. Maribor je naš najbolje organizirani in najboljši klub, tudi v tej sezoni ima visoko prednost, a ničesar ne prepušča naključju. Izvaja aktivnosti, ki jih jemljemo kot del pritiska, da pride do čim boljšega rezultata. To je težava, s katero se bomo morali na zvezi pozabavati. Sojenje v slovenski ligi je dobro, slovenski sodniki v evropskem merilu kotirajo odlično, tudi vsi tuji klubi, ki pridejo k nam, in trenerji, ki delajo tukaj, pravijo, da je tako. Zato je nevarno, če nekdo z določenimi insinuacijami brez argumentov vrši pritisk,'' je ob ponedeljkovem gostovanju v oddaji Goool! na Planet TV tudi govoril Radenko Mijatović in se dotaknil nenehnih pritožb Maribora o nepoštenem sojenju na tekmah Prve lige Telekom Slovenije.

Mariborčani so se nad sodniki pritoževali že v preteklosti in tudi v tej sezoni, čeprav so trenutno na vrhu lestvice z desetimi točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, to je Olimpija, nadaljujejo takšno početje oziroma gredo še dlje. Med drugim so nekajkrat namignili na to, da so prepričani o namernih napakah v njihovo škodo.

Radenko Mijatović pravi, da je lahko mariborsko početje zelo nevarno. Foto: Vid Ponikvar



Radenko Mijatović: Sožitje je neizogibno

''Igralci, trenerji in sodniki so sestavni del nogometa. Sožitje med vsemi njimi je neizogibno. Treba je biti bolj spoštljiv in bolj previden,'' je še povedal prvi človek Nogometne zveze Slovenije in nekaj besed namenil tudi domnevnemu nespoštljivemu vedenju sodnikov do akterjev slovenskih prvoligašev, nad katerim se je pritoževalo že več klubov.

''Vsekakor je nujno, da so sodniki ne glede na to, kako se do njih vedejo igralci in trenerji, spoštljivi do drugih. V zadnjem času slišim več pripomb v tej smeri. Če je to res, je treba te zadeve urediti. Sodnik mora biti spoštljiv do vseh akterjev na igrišču,'' je nekaj besed Mijatović namenil tudi sodnikom in za konec spregovoril še o predlogu, ki smo ga že večkrat omenjali in so ga na Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije nekajkrat tudi uslišali, saj so v zadnjem obdobju že dvakrat ponudili strokovno razlago spornih situacij.

''Mislim, da je to neprimerno in nekoristno. Če bi na družabnih omrežjih razlagali vsako posamezno odločitev, bi nastal cirkus,'' je prepričan Mijatović.

Preberite še: