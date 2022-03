Tabor v zadnjih sekundah do točke proti Aluminiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roberta Pevnika je delilo le nekaj sekund do prve zmage v vlogi trenerja Aluminija.

Foto: Vid Ponikvar

Nogometaši CB24 Tabora Sežane in Aluminija so se v 27. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

CB24 Tabor Sežana : Aluminij 1:1 (0:1) Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 300, sodniki: Obrenović, Švarc, Mikača.

Strelca: 0:1 Bolha (15.), 1:1 Koderman (96.). CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Urh (od 36. Monjac), Nemanič, Salkić (od 66. Iscaye), Koderman, Mavretič (od 36. Korošec), Kryeziu (od 75. Doukoure Grobry), Ovsenek (od 66. Ndzengue), Stančič, Bongogui.

Aluminij: Janžekovič, Musa, Petek, Azemović, Pečnik, Šroler (od 88. Brest), Prša (od 88. Martić), Bolha, Marinšek (od 82. Plantak), Matjašič (od 59. Bizjak), Špehar (od 60. Kadrić). Rumeni kartoni: Stančič, Bongongui, Nemanič, Ristić, Kryeziu; Pečnik, Musa, Marinšek, Bizjak, Prša.

Rdeči karton: /.

Tabor in Aluminij sta se srečala v obračunu s spodnjega dela lestvice. Za obema sta bila pozitivna izida, Tabor je v Ljubljani premagal Bravo, Aluminij pa je skoraj presenetil Maribor, na koncu pa proti vodilni ekipi osvojil točko. Če so Kidričani proti Mariboru brez polnega izkupička ostali po zaslugi gola Marcosa Tavaresa v 91. minuti, jih je tokrat zmage stal zadetek Vida Kodermana v 96. minuti. Predzadnjo in zadnjo ekipo lige tako še vedno ločijo štiri točke.

Kidričani, ki so pogrešali kaznovanega Johana Nkamo, so na Krasu hitro povedli, v 15. minuti je iz bližine zadel Klemen Bolha, ki je tako učinkovito končal lepo akcijo gostov, na koncu je z leve strani v sredino Bolhi podal Dino Špehar.

Klemen Bolha je dočakal prvoligaški strelski prvenec za Aluminij. Foto: NK Aluminij

Na drugi strani so domačini nase opozorili v 17. minuti, toda Rodrigue Bongongui je bil pred vrati malce prepočasen za podajo Dina Stančiča z leve strani. Aluminij je znova malce ogrozil Jana Koprivca v 30. minuti, ko je s prostega strela z več kot 30 metrov streljal Martin Šroler, sežanski vratar pa je z nekaj težavami le zaščitil svojo mrežo.

Nezadovoljen z dotedanjo predstavo svojih izbrancev je trener domačih Dušan Kosić že v 36. minuti posegel po dvojni menjavi. Čeprav so nato Sežanci odločneje šli po izenačenje, pa jim v tem delu igre nikakor ni uspelo resneje ogroziti Luke Janžekoviča.

V drugem polčasu je najprej od daleč pri domačih poskusil Mateo Monjac, na drugi strani pa je v 50. minuti Alen Korošec tik pred golovo črto izbil žogo in preprečil svoj avtogol. Monjac je v 56. minuti sprožil še z roba kazenskega prostora, toda bil malce premalo natančen.

Čeprav so se domači še naprej trudili priti do kakšnega obetavnega položaja za strel, pa so po drugi strani Kidričani skrbeli, da Kraševci niso pozabljali niti na svoje obrambne naloge.

V 66. minuti je imel Marko Ristić priložnost za izenačujoči gol, a je iz bližine malce z leve strani žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Na drugi strani je v 83. minuti Roko Prša prav tako zgrešil, a z roba kazenskega prostora. Štiri minute pozneje je Stančič pred vrati zgrešil žogo po podaji z desne strani, že v 94. minuti pa je Monjac z desne strani neoviran zadel oddaljeno vratnico.

Trener Tabora Dušan Kosić je ostal neporažen proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko je že kazalo, da bo zmaga odšla z gosti, pa so domači v šesti minuti dodatka izenačili. Za strel se je odločil Vid Koderman od daleč, žoga pa je na poti proti mreži zadela Emirja Azemovića, spremenila smer in presenetila Janžekoviča.

Tabor bo v 28. krogu v soboto gostil Muro, Aluminij pa bo dan pozneje gostoval v Kopru.