Robert Prosinečki novi trener Olimpije?

Robert Prosinečki kot trener ni bil tako uspešen kot nogometaš, se je pa vseeno podpisal pod nekaj odmevnih dosežkov. Vodil je beograjsko Crveno zvezdo, pa turški Kayserispor (dvakrat) in nazadnje leta 2020 Denizlispor, bil je selektor Azerbajdžana ter Bosne in Hercegovine, v štabu hrvaške reprezentance pa je dolgo pomagal nekdanjemu soigralcu, selektorju Slavenu Biliću.

Nogometni klub Olimpija bo v kratkem dobil novega trenerja. Dino Skender je po novem razočaranju, domačem remiju z Domžalami (1:1), po katerem se je zaostanek zmajev za vodilnim Mariborom povečal na sedem točk, zapustil vroči stolček. Vodstvo kluba je uslišalo željo navijačev, ki so mlademu Hrvatu že nekaj časa podajali nezaupnico. Po poročanju Dela naj bi bil že znan naslednik. To je Robert Prosinečki, nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa in boem, ki je s svojim razkošnim znanjem pred dvema desetletjema že osrečeval navijače Olimpije. Takrat si je delil slačilnico prav s prijateljem, zdajšnjim športnim direktorjem zmajev Mladenom Rudonjo.

Pred začetkom spomladanskega dela sezone, ko je Olimpija tudi uradno zadihala z nemško-hrvaškimi pljuči in se je ime Milana Mandarića dokončno poslovilo iz javnih registrov, kar zadeva vodenje ljubljanskega kluba, je športni direktor Mladen Rudonja ob sestavljanju igralske križanke pojasnjeval, kaj ga je najbolj motilo pri nekdanjem predsedniku.

Športni direktor Mladen Rudonja je uslišal želje navijačev in v nedeljo prižgal zeleno luč za menjavo trenerja. Foto: Vid Ponikvar

Primorca je najbolj motilo pomanjkanje potrpljenja, prepogoste menjave trenerja, po katerih je slovel ameriški poslovnež srbskih korenin. Rudonja je pojasnjeval, da prihajajo novi časi, v katerih bo klub soglasno podpiral trenerja in njegov dolgotrajni projekt. Dal je vedeti, da ne bo nenadnih menjav trenerja, tudi če bi nanizal nekaj rezultatskih neuspehov.

Olimpija ujela še zadnji vlak?

Odkar se je Dino Skender sredi jeseni 2021 vrnil na klop Olimpije, je v prvenstvu vodil 15 tekem. Dobil jih je sedem, štirikrat je remiziral, štirikrat pa izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker pa nekdanji slovenski reprezentant takrat še ni slutil, kako negativna energija bo zaradi vse bolj očitne "hrvatizacije" udarne enajsterice zeleno-belih vela med trenerjem in najzvestejšimi navijači Olimpije, hkrati pa še ni bilo prisotne tako očitne apatije ljubljanskih ljubiteljev nogometa, kot je v zadnjem obdobju na bolj ali manj praznih tribunah Stožic, je moral ukrepati. Drugače bi zamudil še zadnji vlak, da bi padajočo krivuljo rezultatov in javne podpore klubu obrnil v drugo, želeno smer. Požrl je svojo besedo in se odločil za menjavo trenerja. Tudi sam ni imel več potrpljenja.

Ko je spremljal Olimpijo na zelenici, ni spoznal le tega, da že dolgo ni zmagala, ampak da ne igra niti dopadljivega nogometa ter na tekmah težko prevladuje proti tekmecu. Tako pa je težko loviti in osvajati točke, krvavo potrebne za uresničitev zadanega cilja, osvojitve državnega naslova. Kot da bi Skenderju rekordna zmaga proti Aluminiju – pred dvema tednoma je zmagal s 6:0, kar je bila njegova najvišja zmaga, odkar (v obeh časovnih obdobjih) je vodil zmaje – zameglila realnost. Po njej so sledila silna razočaranja, le ena točka na treh tekmah, Maribor pa je ušel na zelo nevarnih +7. Ker bo do konca sezone odigranih le še osem krogov, je vedno manj priložnosti za srečen konec zeleno-belih. Zato so se odločili za spremembo. Napočil je čas za reprezentančni premor, naslednja tekma bo šele čez dva tedna, do takrat pa bodo zmaji že izbrali novega trenerja.

Prosinečki je pred dvema desetletjema navduševal Ljubljano

Ko je Robert Prosinečki pred leti gostoval v Stožicah kot trener Crvene zvezde, mu je takratni športni direktor zmajev Milenko Ačimović izročil priložnostni zeleno-beli dres. Foto: Vid Ponikvar Po poročanju slovenskega časnika Delo so v Stožicah kmalu po menjavi Skenderja že izbrali novega trenerja. Obeta se prihod 53-letnega Roberta Prosinečkega. Olimpija se je v preteklosti zanj že zanimala, tudi pod vodstvom prejšnjega predsednika. Veliki Žuti je bil tudi kandidat za slovenskega selektorja, ključna zadeva, ki bi lahko pripeljala do sklenitve sporazuma, pa je prijateljstvo z Mladenom Rudonjo. Skovalo se je še na Otoku, v obdobju, ko je Prosinečki navduševal pri Portsmouthu. Nato je bil Primorec posredno zaslužen, da se je legendarni Hrvat ob koncu kariere predstavil tudi v Ljubljani.

V dresu Olimpije je tako navduševal, da se je Ljubljana v trenutku zaljubila vanj. V njegov nogomet, prepoln romantike, atraktivnih in inteligentnih potez, s katerimi je spretno nadomeščal tisto, kar mu je vedno, tudi zaradi manj športnega življenja, primanjkovalo: boljšo fizično in kondicijsko pripravo. Preprosto je ni potreboval, njegova žoga je imela vselej oči. Ko se je znašla pri njem, je bila varna kot v trezorju.

S hrvaško reprezentanco je bil na SP 1998 tretji na svetu, z mladinsko jugoslovansko izbrano vrsto je leta 1987 postal svetovni prvak, s Crveno zvezdo je bil evropski klubski prvak, v bogati klubski karieri pa je (med drugim) nosil tako dres madridskega Reala kot tudi Barcelone. Foto: Guliverimage

Čeprav ni dolgo nosil dresa Olimpije, je poskrbel za nesluteno evforijo. Tribune dotrajanega Plečnikovega stadiona za Bežigradom so se čez noč napolnile. Vse je zanimalo, kaj bo prinesel Veliki Žuti. Kot igralec je navduševal, pokazal košček mojstrstva, zaradi katerega je v preteklosti nosil drese največjih klubov na svetu. Postal je ljubljenec občinstva. Navijači so ga ohranili v prekrasnem spominu, ga spoštovali, Olimpiji je pomagal tudi do pokalnega naslova.

Po Miloševiću še eno legendarno ime?

Olimpija je v sezono 2021/22 vstopila s trenerjem iz Srbije, nekdanjim zvezdnikom evropskega nogometa Savom Miloševićem. Bo sezono končala z novim legendarnim nogometašem v vlogi trenerja, Robertom Prosinečkim? Foto: Grega Valančič/Sportida Simpatije, s katerimi ljubljansko občinstvo ni skoparilo do Prosinečkega in so ostale prisotne še do danes, so postale zelo pomemben dejavnik pri odločitvi, komu zaupati vlogo novega trenerja Olimpija. Ko je govora o nadaljevanju nemško-hrvaškega projekta vodenja Olimpije, pod katerim je uradno podpisan Adam Delius. Ljubljanski klub se želi prikupiti občinstvu, privabiti gledalce v Stožice. Začetek spomladanskega dela je v tem pogledu predstavljal polomijo.

Ko so zimski hrvaški novinci čez noč vskočili namesto mlajših slovenskih igralcev, ki jim je Skenderjev predhodnik Savo Milošević odrejal pomembno minutažo, nato pa so sledili še neprepričljivi rezultati z nekaterimi izjemami (na primer vedno sladka zmaga na večnem derbiju, čeprav dosežena na tekmi, na kateri si je Maribor priigral več priložnosti), prepogoste in nenadne rotacije, ki so jih navijači težko razumeli, v njih pa so največkrat brez mesta v začetni enajsterici ostajali mladi Slovenci. Vse to je kopičilo slabo voljo.

Navijači Olimpije so že dalj časa izražali nezadovoljstvo nad delom Dina Skenderja. To so mu po tekmi z Domžalami povedali tudi v pogovoru "na štiri oči". Foto: Grega Valančič/Sportida

Če so v kritikah do vodenja trenerja Skenderja sprva prevladovali zlasti navijači na severni tribuni, pripadniki navijaške skupine Green Dragons, pa so se na tekmi proti Domžalam – sosedski obračun je bil kljub mikavnem vremenu in nedeljskemu terminu zelo slabo obiskan – skandiranju proti Skenderju pridružili tudi gledalci z drugih tribun. Vodstvo kluba je prepoznalo, da poti nazaj preprosto ni več. Izgubljenega zaupanja navijačev ni bilo več mogoče pridobiti, čeprav je Dino Skender, mlajši brat Marina Skenderja, sodelavca športnega direktorja Rudonje in soodločevalca pri kadrovskih potezah kluba, takoj po tekmi zatrjeval, da je še vedno prepričan v svoj projekt in potrebuje le še nekaj časa, da bi začel dosegati želene rezultate. Olimpija se je odločila za zamenjavo in naredila korak, po katerem je bil prepoznaven prejšnji predsednik Mandarić.

Do naslednje tekme sta še dva tedna

Odkar se je začel spomladanski del sezone, sta se zgodili dve menjavi. Namesto Oskarja Drobneta skuša Kidričanom obstanek v prvi ligi zagotoviti Robert Pevnik, tudi nekdanji trener Olimpije, zdaj pa je sledila še menjava v Ljubljani. Klub se je odločil, da bo ime novega trenerja sporočil v kratkem. Foto: Vid Ponikvar Vodstvo želi z novim trenerjem ogreti srca navijačev in jih vrniti na tribune, se pa poraja vprašanje, na kakšen način bi lahko to Prosinečkemu uspelo. Spopadel bi se lahko s številnimi izzivi. Kandidatov za začetno enajsterico je ogromno in ne bo mogel zadovoljiti vseh želja, navijači Olimpije pa bodo še kako občutljivi, ko bo govora o tem, koliko priložnosti je treba ponuditi domačim, slovenskim igralcem, koliko pa zimskim novincem, od katerih so pričakovali, da jih bo več predstavljajo dodano vrednost.

Olajševalna okoliščina bi lahko bila vrnitev kapetana Timija Maxa Elšnika, ki bi lahko učvrstil zvezno vrsto. Tisti del igrišča, kjer je svojčas kraljeval Prosinečki. Do naslednje tekme je še daleč. Radomlje, še en klub, ki ga povezuje velika odvisnost od hrvaških nogometašev, bodo v Stožicah gostovale 3. aprila. Olimpija bo ime novega trenerja sporočila v kratkem.