Štajerski derbi se je začel z grobim prekrškom

Štajerski derbi, zaradi kazni mariborskemu klubu pred praznimi tribunami, se je na koncu razpletel z minimalno zmago domačih, čeprav so Celjani skoraj celotno tekmo igrali le z desetimi.

Tekma se je začela z grobim prekrškom Tomislava Tomića, ki je že v tretji minuti skočil na gleženj Aljaža Antolina. Sodnik mu je sprva pokazal rumeni karton, po ogledu posnetka pa odločitev spremenil in ga z neposrednim rdečim poslal z igrišča, Antolin pa je zaradi poškodbe nekaj minut zatem tudi končal tekmo, zamenjal ga je Rok Kronaveter.

Kljub številčni prednosti pa domačim dolgo ni uspelo izvesti kakšne nevarnejše akcije. Prvi so bili odločnejši Celjani, a je poskus Matica Vrbanca ustavil vratar Ažbe Jug.

V zadnjem delu prvega polčasa so vijoličasti le stopili na plin. Najprej je v 33. minuti imeli priložnost Antoine Makoumbou, ki je zaposlil Kronavetra, a je bil na mestu vratar Rozman, v drugem poskusu pa je nato Kronaveter zadel okvir vrat.

Dve minuti pozneje je bil nevaren Đorđe Ivanović, a je spet dobro posredoval Rozman, prav v obdobju mariborske premoči pa se je priložnost spet ponudila tudi Celjanom. Mičo Kuzmanović je z desne strani podal v kazenski prostor in po neuspešnem izbijanju žoge domačih je do nje prišel Tjaš Begić, a je njegov poskusu s petih metrov ubranil Jug.

Ob koncu polčasa so domači zaradi poškodbe morali menjati še Gregorja Sikoška, ostalo pa je pri izidu 0:0.

V nadaljevanju sta celjskega vratarja najprej preizkusila Ignacio Guerrico in od daleč Kronaveter, ko je šla žoga ob desni vratnici mimo gola. A tako kot v prvem delu so morali domači kljub igralcu več paziti na nevarne celjske trenutke, v 64. minuti je tako po kotu poskusil Žan Zaletel, a ni bil dovolj natančen.

V 68. minuti pa je Maribor le prišel do vodstva. Po podaji Marka Alvirja z glavo je žoga na nekaj metrih prišla do Ivanovića, ki jo je potisnil ob Rozmanu v mrežo.

Mariborčani so vendarle nekoliko lažje zadihali, a tudi gostje so še iskali pot do vsaj točke. Vseeno pa so domači do konca tekme uspešno nadzorovali minimalno porednost, Celjani pa razen s kakšno polpriložnostjo niso več ogrozili Juga. Mariborčani so tako začasno na prvem mestu tekmecem ušli za šest točk.

V naslednjem krogu bodo Mariborčani 2. aprila gostovali pri Domžalah, Celjani bodo ta dan igrali s sežansko ekipo.