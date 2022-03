Četrta zaporedna tekma Olimpije brez zmage

Nogometaši Olimpije in Domžal so se v 28. krogu prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Zadela sta Mario Kvesić (41.) in Mitja Ilenič (68.).

Stadion Stožice, sodniki: Jug, Vidali, Černe.



Strelca: 1:0 Kvesić (41.), 1:1 Ilenič (68.).



Olimpija: Banić, Čabraja (od 72. Prelec), Crnomarković, Milović, Ratnik (od 72. Boakye), Pilj, Sešlar (od 62. Pavlović), Kvesić (od 62. van Bruggen), Nukić, Matko, Prtajin (od 82. Ziljkić).

Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Alić, Ilenič (od 80. Žinič), Klemenčič (od 24. Dobrovoljc), Husmani, Pišek, Martinović (od 64. Repas), Jurilj (od 80. Vuk), Markuš (od 64. Saitoski), Jakupović.



Rumeni kartoni: Crnomarković, Čabraja, Nukić, Sešlar, Pilj; Mulalić.

Rdeči karton: Nukić (57.).

Olimpijo je po dveh porazih čakal sosedski obračun z Domžalami, ki po dobrem vstopu v pomlad na zadnjih štirih tekmah niso vknjižile zmage. Izbranci Dina Skenderja so prišli do točke, čeprav so več kot pol ure igrali z igralcem manj. Ljubljanska zasedba zdaj na tretjem mestu za vodilnim Mariborom zaostaja za sedem točk. Domžale so ostale šeste.

Uvod tekme ni ponudil veliko dogajanja, so pa Ljubljančani v 13. minuti izvedli nevaren napad, ki pa se je po prodoru Aljoše Matka v kazenski prostor po desni strani končal brez pravega zaključnega strela. Gosti so prvič malce zagrozili v 15. minuti, streljal je Arnel Jakupović, Ivan Banić pa je uspešno posredoval. Sledilo je novo obdobje brez priložnosti, v 40. minuti pa je Enes Alić pri Domžalah meril v okvir vrat, toda Banić je bil spet zbran.

V 41. minuti pa so dotlej v napadu bolj ali manj nevidni zeleno-beli povedli, ko je s strelom z leve strani zadel Mario Kvesić. Gosti so se sicer razburjali, ker sodnik ni prekinil igre, ko sta bili na igrišču dve žogi. Malce pred koncem polčasa so imeli v celoti gledano konkretnejši gosti, ki so še vedno pogrešali kaznovanega Senijada Ibričića, priložnost za izenačenje, a je s prostega strela malenkost previsoko meril Jakupović.

Gosti so v 54. minuti imeli novo priložnost, toda v osrčju kazenskega prostora je povsem neoviran žogo zgrešil Marko Martinović. Še bližje zadetku je bil na drugi strani Mustafa Nukić v 56. minuti, ko je sprožil s približno 20 metrov in zadel prečko. Toda Olimpijin napadalec je že minuto zatem moral z igrišča, saj je po prekršku, ko je ob strelu v glavo brcnil Svena Šoštariča Kariča, dobil svoj drugi rumeni karton.

Kljub igralcu manj so domači znova zagrozili v 67. minuti, toda na koncu je Ajdin Mulalić obranil strel Matka. So pa minuto pozneje gosti izenačili, ko je s strelom s slabih 20 metrov zadel mladi Mitja Ilenič. V 75. in 76. minuti so gosti še dvakrat poskusili, obakrat je bil Banić na mestu. Ta je ujel tudi žogo v 90. minuti po poskusu Žige Repasa.