Slovenski rekorder, ki je Maribor z veseljem zamenjal za Ljubljano

Kramarič se je rodil 14. novembra 1997, natanko štiri leta pred znamenitim zadetkom Mladena Rudonje v Bukarešti, ki je slovensko reprezentanco popeljal na SP 2002 in poskrbel za večdnevno rajanje navijačev od Pirana do Lendave. Tako je bilo ob njegovem 4. rojstnem dnevu še kako veselo tudi v Beli krajini! Foto: Grega Valančič/Sportida

Belokranjec Martin Kramarič je star 24 let. Že dolgo je znanec ljubiteljev slovenskega prvoligaškega nogometa. Pred osmimi leti se je vpisal v zgodovino kot najmlajši strelec v 1. SNL. V polno je zadel pri 16 letih, štirih mesecih in osmih dneh, ko je osrečil Krko proti velenjskem Rudarju. Oba kluba sta že nekaj časa v drugi ligi, Kramarič pa je kmalu po odmevnem strelskem prvencu v 1. SNL, takrat je bil še srednješolec, sprejel povabilo Zlatka Zahovića in se preselil na Štajersko. Maribor je takrat igral zelo pomembno vlogo v Evropi, iz sezone v sezono je pripravljal nove podvige in se uvrščal v skupinske dele tekmovanj.

Ker je bila konkurenca v prvem moštvu slovenskega velikana v Ljudskem vrtu prehuda, se je sprva kalil pri drugi mariborski ekipi, nastopal s pomladkom Maribora v mladinski ligi prvakov, nekaj sezon pozneje, ko je bil še najstnik, pa odšel po tako pomembne prvoligaške minute v Krško. Ko se je vrnil, ni nikoli naredil tistega končnega preskoka, s katerim bi se povzpel med najboljše nogometaše 1. SNL, kar so mu predvidevali po selitvi iz Novega mesta v Maribor.

V dresu Maribora je v ligi prvakov zaigral tudi proti močnemu Liverpoolu, letošnjemu finalistu lige prvakov. Foto: Reuters

Na Štajerskem je vseeno okusil ogromno lepih trenutkov. Osvojil je veliko lovorik, zaigral v ligi prvakov, kjer je okusil tudi moč poznejšega finalista Liverpoola, prispeval tudi podajo za zadetek Damjana Boharja proti moskovskemu Spartaku, po letu 2020 pa ni več dobil veliko priložnosti.

Trener Grabić jim je s kritiko pomagal in jih naravnal

Dejan Grabić in Martin Kramarič pred finalom pokala ne skrivata optimizma. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker je želel ujeti rezultatsko formo, se je odpravil v Ljubljano. Odločil se je za Bravo, s katerim Maribor zgledno sodeluje, v Šiški je nastopalo že ogromno posojenih nogometašev vijolic. No, ko se mu je lani poleti iztekla pogodba z Mariborom, se je odločil, da bo kariero nadaljeval kar v Ljubljani. Na presenečenje številnih, a na svoje ogromno zadovoljstvo. Poteza se je izkazala za zadetek v polno.

''Glavni razlog, da sem prišel v Bravo, je Dejan Grabić. Je eden od boljših trenerjev v ligi. Zelo dober. Ko sem prišel prvič na posojo k Bravu (sezona 2019/20, op. p.), sem videl, kako se dobro dela pod njegovim vodstvom. Potem lani poleti ni bilo več dvoma. Marsikdo si misli, da je to stopnička dol v moji karieri, a zame ni bila. V Mariboru pač nisem veliko igral. To je bil zame zadetek v polno, kar dokazujemo tudi v tej sezoni,'' je zelo zadovoljen, ko igra za finalista pokala in trenutno petouvrščeno ekipo prvenstva.

Zaradi Martina Kramariča se je prejšnji mesec na tekmo z Domžalami odpravilo v Ljubljano več kot 60 Belokranjcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še pred nekaj tedni pa ni bilo vse tako idilično. ''Ko smo se uvrstili v finale pokala, so nam misli med prvenstvom uhajale k tej tekmi. Tako smo bili zelo slabi na petih tekmah. No, takrat je vskočil trener s kritiko, nam pomagal in nas naravnal. In to ne le z besedami,'' je spomnil na premišljeno izbrane besede njegovega trenerja Dejana Grabića po nedavnem gostovanju pri Olimpiji (0:1), kako so v prvem polčasu razprodajali svoj ugled, sam pa je za vse skupaj prevzel odgovornost. Je takrat mladi strateg iz Dolenjske, ki vodi člansko zasedbo Brava že peto leto zapored, udaril tudi po mizi v slačilnici?

''Niso bile le besede. Bom tako rekel. Tako med polčasom tiste tekme kot po njej,'' se je nasmehnil Kramarič, ko smo ga o tem spraševali v prostorih ljubljanske Pivnice Union, kjer se je pred finalom pokala družil s predstavniki sedme sile. ''Smo se pa takrat dobro odzvali. Dobili smo tisto, kar smo potrebovali,'' ga navdušuje dejstvo, da je Grabić dosegel svoje in mobiliziral ekipo v ravno pravšnjem trenutku.

"Enkrat Viola, vedno Viola"

Zagotavlja, da Bravo do konca sezone ne bo puščal točk nikomur, ampak bo vedno igral na zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida Usoda je hotela, da je kot prvi moč ''prebujenega'' Brava občutil ravno njegov nekdanji klub, ki ga nosi v srcu. Maribor. Favorizirani Maribor, ki je nameraval osvojiti Spodnjo Šiško in nadaljevati šampionski ples, a se je po bledi predstavi spotaknil ob zelo trdno in motivirano ljubljansko oviro. ''Še vedno čustveno spremljam rezultate Maribora. Enkrat Viola, vedno Viola, tako pravijo v Mariboru. Pri njem sem dobil zmagovalno mentaliteto. Mislim, da jo nosim v sebi in sem jo prinesel k Bravu.''

Bo zaradi tega v zadnjem krogu, ko bo Bravo gostil Koper in bi lahko s pozitivnim rezultatom še kako pomagal Mariboru v boju za naslov, še posebno motiviran? ''Gremo tekmo za tekmo. Bravo zagotovo ne bo puščal točk nikomur. Vsako tekmo merimo na zmago, tako bo tudi naprej,'' pomirja navijače Maribora, da se bodo dvoboja s Koprom lotili z enakim žarom, kot so se tistega v soboto, ko so presenetili Štajerce s 3:1. ''Takrat smo presenetili Maribor, saj smo bili pred tem pet tekem resnično slabi. Potrebovali smo to igro, to zmago,'' si je oddahnil, saj se je forma izboljšala ravno pred finalom pokala, največjo tekmo Brava v zgodovini kluba.

Nogometšai Brava so v tej sezoni že premagali Koper. Jeseni so zmagali na Bonifiki. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Pred tekmo s Koprom ne čutimo pritiska, lahko pa marsikaj pridobimo. Lahko spišemo zgodovino kluba in osvojimo prvo lovoriko. Zavedamo se, da je Koper najmočnejši spredaj, tisti trije (Kaheem Parris, Lamin Colley in Bede Osuji, op. p.) so neverjetni. Koprčani imajo vso ekipo zelo dobro, a če bomo pravi, jim bomo povzročali številne preglavice,'' je podobno kot njegov trener Grabić optimist. ''Če bomo igrali tako, kot znamo, je vse mogoče. Moramo le igrati svoj nogomet.''

Navijači so mu pripravili krasno presenečenje

V sredo v Celju ne bo manjkalo njegovih navijačev. Prejšnji mesec so ga presenetili, ko so pridrveli na prvenstveno srečanje v Šiški med Bravom in Domžalami. Prišlo je ogromno Belokranjcev v rumenih dresih. Prišli so s polnim avtobusom in nekaj kombiji. Vsi z namenom, da podprejo svojega junaka Martina.

Na tekmo med Bravom in Domžalami je prišlo prejšnji mesec več kot 60 navijačev Martina Kramariča. Prišli bodo tudi na finale pokala v Celje! Foto: Grega Valančič/Sportida

''Resnično so presenetili. Pripravili so mi krasno presenečenje, ki so ga dobro skrivali. Na tribunah ni manjkalo mojih sorodnikov, prijateljev, sosedov, znancev iz sosednjih vasi in okolice. ''Veselim se, da bodo prišli tudi v Celje. Ne bo jih tako veliko, ker je pač sreda in je težje dobiti dopust, a jih bo kar nekaj,'' se jim želi oddolžiti z dobro predstavo in čarobnim trenutkom.

Zdaj ima priložnost, da se vpiše v zgodovino in v sredo postane prvi kapetan mladega ljubljanskega kluba, ki bi osvojil lovoriko. In ne pozabimo, Bravo spada med najmlajše slovenske klube s člansko zasedbo. Ta je bila ustanovljena šele leta 2013, le leto pred tem, ko je Kramarič kot 16-letni golobradi mladenič prvič opozoril nase pri Krki z zadetkom, ki še danes velja za slovenski rekord.

Konec prejšnjega tedna je zatresel mrežo Maribora. Bo v sredo zadel v polno še proti Kopru? Foto: Grega Valančič/Sportida

Pogodba z Bravom mu poteče konec maja 2023. V Šiški tako uživa, da jo želi opraviti do konca. Če bo v sredo premagal Koper in osvojil pokalno lovoriko, bo tako v naslednji sezoni pomagal Ljubljančanom tudi v Evropi. ''Moje ambicije so povezane z Bravom. Igram najboljšo sezono v prvi ligi. Bravo mi je vrnil samozavest, ki sem jo potreboval. To se kaže tudi na igrišču,'' noče zapuščati okolja, v katerem je našel srečo, ampak še naprej pisati nove mejnike.