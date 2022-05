Bravo opozarja Koper, da bi lahko podoživel usodo Maribora

Dejan Grabić je z Bravom v tej sezoni v pokalu izločil Gorico, Muro in Domžale, Zoran Zeljković pa s Koprom Aluminij, Olimpijo in Celje.

V sredo se bosta v Celju za pokalno lovoriko pomerila Koper in Bravo. Tako bosta o pokalnem naslovu, ki prinaša tudi nastop v Evropi, odločala dolgoletna prijatelja in nekdanja soigralca, Zoran Zeljković in Dejan Grabić. Prvi v krstni sezoni, odkar vodi Koper, blesti, saj se mu nasmiha celo dvojna krona, drugi pa je z mladim ljubljanskim klubom, ki ga vodi od leta 2017, poskrbel za največji uspeh v zgodovini. ''Koper je favorit, a zelo dobro napadamo favorite,'' je napovedal Dolenjec, ki želi le nekaj dni po Mariboru prekrižati načrte še Kopru.

Če se lahko Koprčani že pohvalijo s številnimi lovorikami, osvajali so tako državni naslov (2010), pokal (trikrat) in superpokal (dvakrat), pa so vitrine mladega ljubljanskega kluba, ki še ni zaigral v Evropi, polne le lovorik za zmage v nižjeligaških tekmovanjih. Ko je Bravo pred tremi leti osvojil drugo ligo in se pridružil eliti, se je začel njegov postopni vzpon. Želja, da bi postal samozadosten klub, v katerem bi dobivali priložnost mlajši igralci, ki bi s prodajo polnili blagajno, se uresničuje.

Bravo zelo neugoden tekmec za Koper

Dejan Grabić je prepričan, da lahko Bravo v sredo prekriža načrte favoritom iz Kopra. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Dejan Grabić je deležen ogromnega spoštovanja, v tej sezoni pa lahko poskrbi za največji uspeh v zgodovini Brava. V sredo bo lovil krstno lovoriko, pokal. V prvenstvu si je že zdavnaj zagotovil obstanek.

Misli je usmeril le v konec pokalne sezone, zaradi tega je ponudil tudi nekaj slabših predstav v prvenstvu, ki so pošteno razburile Grabića, na zadnji tekmi, ko je v Spodnji Šiški gostoval do takrat vodilni Maribor, pa je kombinirana zasedba Ljubljančanov prizadejala vijolicam ogromen udarec. Zmagala je s 3:1 in s tem poslala sporočilo Koprčanom, da bi lahko kaj podobnega čakalo tudi njih. Zlasti v primeru, če bi podcenjevali Bravo, česar pa od Koprčanov, o tem je veliko povedal Zoran Zeljković, ki danes praznuje 42. rojstni dan, ni mogoče pričakovati.

Bravo se prvič spogleduje tudi z Evropo

Trener Kopra Zoran Zeljković danes praznuje 42. rojstni dan, kapetan Ivica Guberac pa bo po koncu sezone postal pomočnik športnega direktorja. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener kanarčkov, ki so v igri za dvojno krono, dva kroga pred koncem imajo pred Mariborom v prvenstvu dve točki prednosti, odlično pozna Bravo in filozofijo dela Grabića. Ljubljančani so izrazito neugoden tekmec kanarčkom, kar dokazujejo tudi rezultati v tej sezoni, zato je treba v sredo na stadionu Z'dežele pričakovati zelo zanimivo srečanje. Vložek je ogromen, poleg lovorike se bo delila tudi evropska vstopnica. Koper si jo je prek prvenstva že zagotovil, za Bravo pa bi bila to izjemna nagrada. Če bi jim uspelo, se Evrope ne bi branili.

''Koper je favorit, a mi zelo dobro napadamo favorite. Zato gremo samozavestno po zmago,'' sporoča Grabić, ki bi podobno kot njegov stanovski kolega Zeljković raje videl, da bi bil finale pokala na sporedu po prvenstvu, tudi zaradi vidika tekmovalnosti, kar zadeva boj za tretje in četrto mesto. Če bo Koper osvojil pokal, bo v Evropo vodilo tudi četrto mesto, na katerem je trenutno Mura, če pa bo pokalni zmagovalec prvič v zgodovini Bravo, bo vrata Evrope odpiralo le tretje mesto, kar bi v zadnjih dveh krogih še kako vplivalo na igre Olimpije in Mure.

Koprčanov ne moti vloga favoritov

Dejan Grabić in Zoran Zeljković pred finalom pokala ne skrivata dobre volje. Foto: Grega Valančič/Sportida Koper ima vse v svojih rokah. Sezono lahko konča z dvema lovorikama, eno, ali pa celo brez. ''Imamo priložnost osvojiti pokal. Vse bomo naredili, da se bo tako tudi izšlo,'' sporoča mladi strateg Kopra, ki nima težav s sprejemanjem vloge favorita. Brava vsekakor ne bo podcenjeval, saj se je v tej sezoni proti Grabićevi četi že opekel. Tudi na Bonifiki. Koprčani ostajajo skromni, kar poudarja tudi njihov predsednik Ante Guberac. Razmišljajo od tekme do tekme.

Najprej nameravajo preskočiti ljubljansko oviro v pokalu. Zanima jih le zmaga in svečan trenutek, ko bi kapetan Ivica Guberac, ta bo po koncu sezone sklenil kariero, dvignil v zrak pokal, namenjen zmagovalcu. Izkušeni nogometaš je razkril, da bo po sezoni združil moči s športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovom in postal njegov pomočnik, v šali pa razkril, da bi, če bi lahko, izmed nogometašev Brava na Obalo najprej povabil Martina Kramariča, ki je na novinarski konferenci sedel poleg njega.

Pred leti sta bila Zoran Zeljković in Dejan Grabić soigralca na Cipru (APOP). Foto: Guliverimage

V sredo bosta velika tekmeca, smejalo pa se bo le enemu. Podobno velja za trenerja, dolgoletnega prijatelja in nekdanja sodelavca, ki ju čaka prav poseben izziv. Bravo tako daleč ni prilezel še nikoli, zgodovino pa piše tudi Koper, saj bi lahko osvojil dvojno krono! Obeta se prav posebna poslastica, ki se bo v knežjem mestu začela ob 20.15.