Najboljša, čeprav se že dolgo ne družita s slovensko elito

Nogometaši Kopra so četrtič osvojili pokalno lovoriko. V Celju so v finalu premagali Bravo s 3:1. Skupno so v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja zaigrali petkrat, tako da jih spremlja izjemna učinkovitost. Pa so v tem pogledu najboljši v Sloveniji? Ne. Statistika sporoča, da imajo Koprčani tretji najvišji odstotek uspešnosti. Kdo pa je najboljši?

Pokalno tekmovanje je zelo priljubljeno. Ponavadi − sezona 2021/22 je v tem pogledu predstavljala izjemo, saj se je za lovoriko potegovalo zgolj 12 ekip − se v boj za pokalno krono spusti ogromno klubov. Na svoj račun pridejo tudi nižjeligaši, nato pa ne manjka prigod, ko krojijo razplet senzacionalni rezultati in pogromi favoritov. Ko pa napoči čas finala, pa ga ni udeleženca odločilne tekme za osvojitev lovorike, ki bi že pred srečanjem podpisal predajo.

Kopru spodrsnilo le proti Zeljkoviću, Grabiću in ekipi

Koprčani so na dobri poti, da pokalno lovoriko oplemenitijo s kar dvojno krono! Foto: Grega Valančič/Sportida Krilatica ''finale se je igra, finale se dobiva'' je še kako znana. V življenju pa se z njo ne morejo poistovetiti vsi. Samozavestni zmagovalci jo rado ponavljajo, poraženci pa se raje ne spominjajo zamujenih priložnosti, zaradi katerih so ostali brez številnih nagrad. Bravo je denimo v sredo zapravil zgodovinsko priložnost, saj bi lahko osvojil prvo klubsko lovoriko, hkrati pa si prvič zagotovil še nastop v Evropi. Za takšen užitek sta zmanjkala vsaj dva zadetka. Pokal je pristal v rokah presrečnih Koprčanov, ki jih zdaj čaka še naporna in še kako stresna končnica prvenstva, v kateri imajo vse v svojih rokah in lahko ob ugodnem razpletu srečanj z Radomljami in Bravom postanejo celo državni prvaki!

Koprčani so torej v sredo upravičili vlogo favorita v finalu pokala. V njem so nastopili petkrat in kar štirikrat spravili tekmeca v solze. Le enkrat se jim ni izšlo po željah. Tako je bilo leta 2009, ko so kanarčki ostali praznih rok proti Interblocku. Proti (takrat bogatemu) ljubljanskemu klubu, ki je nasledil Factor z Ježice, in dvakrat zapored osvojil pokal. Pri tem sta mu pomagala tudi sredina trenerska tekmeca Zoran Zeljković in Dejan Grabić, pri Kopru pa sta grenkobo poraza v živo izkusila Ivica Guberac in Aleksander Rajčević, ki sta v sredo v knežjem mestu pomagala kanarčkom do zmage nad Bravom.

Le Interblock in Rudar ne vesta, kako je izgubiti v finalu

Velenjčani so nazadnje igrali v prvi ligi v sezoni 2019/20. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Koper tako, če posnemamo uporabo statistike iz katerega drugega športa, denimo košarke, v kateri ne manjka primerjav v odstotkih uspešnosti pri metu, v finalih pokala odlikuje 80-odstotna uspešnost. Štiri od pet. Številke pa razkrivajo, da v tem pogledu niso najuspešnejši finalisti pokala v Sloveniji. Z višjim odstotkom se lahko pohvalita še dva kluba.

To sta Interblock, ravno Koprov krvnik v finalu pokala leta 2009, in pa velenjski Rudar. V finalu pokala namreč še ne poznata poraza. Nekdanji klub, katerega delovanje je usmerjal kapital Joca Pečečnika, je dobil obe finalni tekmi, dolgoletni prvoligaš iz Šaleške doline, ki je v zadnjih letih izgubil stik z elito in padel med drugoligaše, pa je zmagal v svojem edinem. Tako se lahko oba pohvalita s 100-odstotno uspešnostjo. Kaj pa preostali?

Uspešnost finalistov pokala Slovenije v zgodovini tekmovanja:

Klub Zmage v finalu Porazi v finalu Uspešnost v % Interblock 2 2 100 Rudar Velenje 1 1 100 Koper 4 5 80 Gorica 3 4 75 Domžale 2 3 66,7 Mura 2 3 66,7 Maribor 9 14 64,3 Olimpija 7 11 63,6 Celje 1 10 10 Bravo 0 1 0 Dravograd 0 1 0 Korotan 0 1 0 Nafta 0 1 0 Aluminij 0 2 0 Primorje 0 3 0

Na lestvici uspešnosti, pri nekdanjih finalistih smo v primeru Olimpije ter Mure združili klube iz različnih obdobij, so visoko tudi Gorica (75 odstotkov), Domžale in Mura (67 odstotkov), z več kot 50-odstotno uspešnostjo pa se lahko pohvalita tudi največja slovenska kluba in večna rivala Maribor in Olimpija.

Mariborčani so nazadnje osvojili pokal leta 2016. Na Bonifiki so po loteriji 11-metrovk premagali Celjane.

Vijolice so sploh z devetimi pokalnimi naslovi rekorderji tekmovanja, lani pa so se jim zmaji po lovoriki, ki so jo osvojili na Bonifiki, približali na −2.

Katastrofalen učinek Celjanov, Bravo član šesterice z "ničlo"

Celjani so izgubili finale pokala tudi lani, ko jih je v Kopru premagala Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je v lanskem finalu v Kopru premagala Celjane (2:1), ki na lestvici (ne)uspešnosti vidno izstopajo z zelo skromnim učinkom. Glede nastopov v finalu zasedajo na večni lestvici visoko tretje mesto (večkrat sta v finalu nastopila le Maribor in Olimpija), medtem ko je glede naslovov njihov izkoristek zelo jalov. Celje je dobilo namreč le enega izmed desetih finalnih srečanj, na katerih je nastopilo, kar še danes povzroča velik glavobol številnim ljubiteljem enega izmed le dveh klubov, ki sta v zgodovini državne samostojnosti od prvega dne do danes nastopala v 1. SNL. Drugi tak klub je 15-kratni prvak Maribor.

Bravo se je pridružil lestvici, saj je nastopil prvič v finalu in postal šesti klub, ki še čaka na pokalno lovoriko. Od tistih, ki so še brez zmage v pokalu, je največkrat objokovalo poraz v finalu ajdovsko Primorje, dvakrat je ostal brez vsega tudi Aluminij, ki mu v tej sezoni grozi izpad v drugo ligo, po enkrat pa so poleg Brava izgubili Dravograd, Korotan in Nafta. Šiškarji so se tako na lestvici pridružili koroško-prekmurski skupini.