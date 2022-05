Tujim investitorjem zaprl vrata, NZS poziva, naj razširi 1. SNL

Aluminiju ni uspelo. Zbral je premalo točk in po sobotnem porazu v Ljudskem vrtu (1:3), na katerem je namučil prvega favorita za naslov in vodil po prvem polčasu, dokončno ostal brez možnosti za obstanek. Spomladi je zbral občutno premalo točk. V 35 krogih jih je osvojil zgolj 23. V koledarskem letu 2022 ni zmagal niti enkrat, nanizal pa pet porazov. Po odhodu Oskarja Drobneta je tako skromno bero osvajanja točk nadaljeval tudi njegov naslednik Robert Pevnik.

Kidričani so v zadnjem nastopu namučili Mariborčane na čustveni tekmi, na kateri se je od Ljudskega vrta poslovil Marcos Tavares. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Življenje zagrenili trem najboljšim v Sloveniji Aluminij je v jesenskem delu poskrbel za nekaj odmevnih zmag. Načrte je prekrižal trem najboljšim slovenskim klubom. Doma jo je zagodel Mariboru (3:0) in Olimpiji (1:0), v gosteh pa Kopru (3:1). Od štirih zmag jih je večino dosegel proti favoriziranim ekipam. Premagal je le še Tabor (27. novembra 2011), s katerim se bo tudi pomeril v soboto in sklenil neuspešno sezono, v kateri se po šestih letih poslavlja od elite.

Kidričani so v jesenskem delu vknjižili štiri zmage, spomladi pa še čakajo na prvo. Foto: Vid Ponikvar

Če se Primorska krepi, saj bi lahko v prihodnji sezoni v prvi ligi zaigrali kar trije klubi (če bo Tabor v dodatnih kvalifikacijah boljši od Triglava), pa Štajerska nazaduje. Ima vedno manj predstavnikov v 1. SNL, po šestih letih je pomahal v slovo Aluminij, ki je v preteklosti Mariboru predstavljal najbližje prvoligaško gostovanje.

Apel po širitvi prve lige

Kidričani se po šestih letih selijo v drugo ligo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Predsednik NK Aluminij Marko Drobnič je ob izpadu v drugo ligo dal vedeti, da je prioriteta kluba ostala skrb za stabilnost finančnega poslovanja. Ta je v obdobju nepredvidljivih razmer, ko so sponzorska sredstva generalnega pokrovitelja (Talum) omejena, poznajo pa se tudi učinki koronakrize, dodatno otežena. Klub je uresničil zadano in še naprej deluje v začrtanem obsegu dela. V Kidričevem so se zavestno odločili, da bodo klubska vrata še naprej zaprta tujim vlagateljem.

"Zavedali smo se tveganja, ki sta ga za naše delovanje prinašala najnižji proračun in najnižja povprečna plača v igralskem kadru v 1. SNL. Zaradi tega ne bežim od svoje odgovornosti," sporoča prvi mož štajerskega kluba, ki je bil med sezono prepričan, da se bo Aluminiju vendarle posrečilo v boju za obstanek. A točk ni in ni bilo. Čeprav so pozimi sledile številne kadrovske spremembe, v Kidričevem ni manjkalo novincev iz tujine, je bilo točk še manj kot jeseni. Navijači niso dočakali niti ene zmage, klub pa se je zasidral na zadnjem mestu.

Prvi mož Aluminija ob izpadu v drugo ligo opozarja na določene stvari, ki jih bo po njegovem treba spreminjati in prilagajati, če se želi v Sloveniji ustvarjati stimulativno podporno okolje za razvoj klubskega nogometa.

V taboru Aluminija vlada prepričanje, da bi se morala slovenska prva liga razširiti vsaj na 12 ali pa 14 klubov. Foto: Nik Moder/Sportida

Tako Nogometni zvezi Slovenije v razmislek daje kar nekaj sprememb: "Prvo ligo je treba razširiti z vsaj dvema kluboma ali štirimi, če bomo želeli v določenih klubih brez pomoči tujih investitorjev mladim slovenskim fantom omogočati priložnosti za dokazovanje," je ponovil apel po širitvi prvoligaške zasedbe, v kateri od leta 2005 na sončni strani Alp tekmuje deset klubov. Pred tem jih je bilo nekaj časa več (12), v prejšnjem stoletju pa so v uvodnih letih državne samostojnosti zaživela tudi prvoligaška tekmovanja s 16, 18 in na začetku kar 21 klubi. Zadnjih 17 let ostaja v praksi tekmovalni format z desetimi člani.

Po poti elitizma in privabljanja tujih vlagateljev?

"Trenutno NZS-jevo ignoriranje apelov po širitvi prve lige jasno nakazuje, da gre slovenski nogomet po poti elitizma in privabljanja tujih vlagateljev," razmišlja prvi mož kidriškega kluba Marko Drobnič. Foto: Grega Valančič/Sportida "NK Aluminij je edini manjši klub, ki je ostal zvest načelu, da vztraja na svoji poti brez pomoči tujih investitorjev. Zaradi pritiska na rezultat je klubom, kot je NK Aluminij, zelo težko, zato dajejo priložnosti mladim perspektivnim igralcem v zelo omejenem obsegu," predsednik bodočega drugoligaša pojasnjuje, da številni slovenski prvoligaši zahtevne rezultatske cilje raje lovijo s pomočjo tujih nogometašev kot pa obetavnih igralcev iz klubskega podmladka.

"NZS bo zaradi navedenega morala sprejeti odločitev, ali bomo v Sloveniji še naprej šli po poti elitne, manjše in visokoproračunsko umeščene prve lige. Te slovensko gospodarstvo in dodana vrednost zagotovo ne moreta podpirati, zato je treba pripeljati tuje vlagatelje, ki pa v večji meri rezultate in učinke poberejo zunaj Slovenije. Ali pa bomo s širitvijo lige dopustili možnost in priložnost določenim klubom, ki prioritetno ne gojijo evropskih ambicij, da bodo lahko oblikovali slovenski potencial zase in za druge prvoligaške klube v Sloveniji? Trenutno NZS-jevo ignoriranje apelov po širitvi prve lige jasno nakazuje, da gre slovenski nogomet po poti elitizma in privabljanja tujih vlagateljev. Prepričan sem, da posamezni klubi prve lige razmišljajo enako, a so žal morali izbrati drugačno pot za obstanek. Zagotovo pa jih je kar nekaj v drugi ligi, ki bi finančno in igralsko bili kos izzivom prve lige ob predpostavkah, ki sem jih navedel prej," je v obsežnem sporočilu za javnost pred sklepnim dejanjem prvoligaške sezone, še zadnjo tekmo v Kidričevem, na katerem se bo Aluminij potegoval za prvoligaške točke proti Taboru, navedel Drobnič. Skrbi ga, da gre slovenski nogomet po poti elitizma in privabljanja tujih vlagateljev.

Od najnižje lige do petega mesta v 1. SNL NK Aluminij je na začetku državne samostojnosti igral v najnižjem razredu, v MNZ Ptuj. Napredoval je v tretjo ligo, leta 1997 storil še korak naprej in se prebil v drugo ligo, v kateri se je dokazoval poldrugo desetletje, leta 2002 kot drugoligaš zaigral celo v finalu pokala, nato pa pred desetimi leti pozdravil zgodovinski trenutek, napredovanje v prvo ligo. Srečevanje z elito ni trajalo dolgo, Aluminij je ekspresno izpadel, a se leta 2016 vrnil med najboljše. Aluminij je leta 2018 nastopil v finalu pokalnega tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar Nato je klub iz Kidričevega napredoval, postajal vse bolj stabilen. Nase je opozoril z nekaterimi mlajšimi igralci, največjo slavo je dosegel občasni slovenski članski reprezentant Dejan Petrović, trenutno žal poškodovani igralec dunajskega Rapida. Vrhunec je doživel v sezoni 2017/18, ko se je prebil v finale pokala, in v sezoni 2019/20, ko je osvojil peto mesto. Še v prejšnji sezoni je brez večjih težav obstal, bil sedmi, v tej sezoni pa se mu je marsikaj zalomilo. Po šestih zaporednih sezonah se poslavlja od 1. SNL.

"Iz napak se največ naučimo, če si jih dopustimo priznati"

Kidričane so zmotile nekatere poteze sodniške organizacije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kidričani, ki so med sezono nekajkrat izpostavili tudi nezadovoljstvo nad nekaterimi sodniškimi odločitvami, od NZS in Sodniške organizacije pričakujejo, da resno razmislita o svojih pristopih, ohlapnih pravilih in protokolih. To se dotika tudi vloge sistema VAR.

"Opravičevanje sodniških odločitev in vztrajno iskanje razlogov za to, da so bile vse sprejete odločitve prave, je za nogomet slabo, hkrati pa je slabo tudi za sodniško organizacijo. Vsi, ki delamo, delamo tudi napake in najlažje in največ se lahko iz njih naučimo, če si jih dopustimo priznati. Najslabše pa je, da opravičujemo svojo eksistenco z opravičevanjem odločitev, čeprav tudi najbolj nevešče oko opazi, da je nekdo naredil napako. S takšnim načinom sodnikom zapravljamo avtoriteto, mladim potencialom na sodniškem področju pa zagotovo ne vzbujamo interesa po tem, da bi se vključili v aktivnosti. Te pa še kako potrebujemo," Drobnič pogreša več samokritike v sodniških krogih in dodaja, naj NZS postane orodje klubov za napredek, ne pa da uporablja klube kot orodje za svojo eksistenco.

Včasih se jim kaj zalomi, a se tega ne ustrašijo

V Kidričevem bodo po izpadu v drugo ligo nadaljevali delo v vseh selekcijah nogometne šole v zdajšnjem obsegu. Prva skrb ostaja zagotovitev finančno stabilnega delovanja.

Aluminij bo zadnjo prvoligaško tekmo odigral v soboto, ko bo gostil Tabor. To je tudi zadnji tekmec, ki so ga Kidričani premagali v prvi ligi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"V Kidričevem ne moremo konkurirati z denarjem, lahko pa s pristopom, stroko in ponujanjem možnosti in priložnosti, da se mladi uveljavljajo. Včasih se nam sicer kaj zalomi, podobno je bilo že v preteklosti, pa se tega nismo ustrašili. Tudi tokrat se ne bomo," je prepričan, da se bo Aluminij v prihodnosti še vrnil in družil z elito.

"NK Aluminij ni muha enodnevnica, zagotovo ne bomo brezglavo lovili nepremišljenih vrnitev, ambicioznosti pa nam ne bo zmanjkalo," izpostavlja cilj, da se v določenem obdobju vrnejo v prvo ligo, hkrati pa upajo, da bodo tudi odgovorni za nogomet v Sloveniji prilagodili strategijo delovanja in tekmovanja v prid klubom in razvoju.