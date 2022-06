Klemen Mihelak se seli v novo sredino

Nadarjeni slovenski vratar Klemen Mihelak se iz Domžal seli k Muri. Dvajsetletni čuvaj mreže je v članski konkurenci doslej dobil priložnost na treh tekmah Prve lige Telemach in dveh v pokalnem tekmovanju. Mihelak je bil tudi član slovenskih mlajših selekcij U16, U18 in U19. Pogodbo z Muro je podpisal do 31.5.2025.

"Klemen je eden najbolj perspektivnih mladih igralcev v Sloveniji in zato smo veseli, da si je za nadaljevanje kariere izbral Muro. Prepoznal je dobro delo z mladimi in verjamem, da bo v Murski Soboti dobil vse, kar potrebuje, da postane odličen vratar," je za klubsko spletno stran dejal Denis Rajbar, športni direktor Mure.

Mihelak je četrti novinec v črno-belem dresu, pred njim so na Fazanerijo prišli Martin Šroler iz Aluminija, Srđan Kuzmić iz Ilirije in Josip Majić iz Krke. Klub so zapustili Jan Gorenc, Klemen Šturm, Tomi Horvat in vratar Marko Zalokar.

