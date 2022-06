Slovensko prvenstvo z odhodom Tomija Horvata izgublja enega najboljših igralcev. Zanimivo je, da se je, podobno kot njegov donedavni soigralec pri Muri, Žan Karničnik, odločil za selitev h klubu, ki je lani v Evropi prekrižal načrte črno-belim. Karničnik je tako v začetku leta okrepil vrste bolgarskega velikana Ludogorca (skupaj s trenerjem Antejem Šimundžo in njegovim pomočnikom Damjanom Ošlajem), ki je lani v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil Muro, Horvat pa bo še naprej nosil črno-beli dres, a ne v Prekmurju, ampak v Avstriji, saj je sklenil sodelovanje z graškim Sturmom.

Avstrijski prvoligaš je bil lani v kvalifikacijah za Ligo Europa boljši od Mure. Premagal jo je tako doma kot tudi v gosteh, Horvat pa v Gradcu ne bo edini Slovenec, saj si bo delil slačilnico z Jonom Gorencem Stankovićem. Z njim se tudi trenutno pripravlja na reprezentančne tekme v ligi narodov, po njih pa se bo odpravil v bližnjo Avstrijo in nadaljeval kariero pri severnih sosedih, kjer imajo o njem zelo visoko mnenje, zlasti športni direktor Andreas Schicker.

Horvat se je v Fazanerijo preselil pred začetkom sezone 2018/19, njegova kariera pa se je prepletala med Mariborom in Muro. Za črno-bele je zbral 159 nastopov in dosegel 18 zadetkov. V polno je zadel tudi lani, ko je v Ljudskem vrtu pomagal Muri do največje evropske senzacije, zmage nad Tottenhamom (2:1).

Andreas #Schicker: „Tomi #Horvat ist ein technisch versierter und laufstarker Linksfuß und wird unser Spiel in der Offensive kreativer und variabler machen. Zudem verfügt er über ein hervorragendes Raumgefühl und passt zu unserer Spielidee.“ #sturmgraz #inundaut pic.twitter.com/i9x1wjmXQ8 — SK Sturm Graz (@SKSturm) June 2, 2022

Začetek strateškega sodelovanja s klubom iz Gradca?

Robert Kuzmič ne skriva želje, da bi črno-beli iz Murske Sobote in Gradca sodelovali še tesneje kot sicer. Foto: Grega Valančič/Sportida "Tomi je otrok Mure, ki se je zaradi znanih okoliščin pred leti preselil v Maribor. Takoj od našega vstopa v klub, leta 2015, smo pozorno spremljali njegov razvoj in napredek ter si ga želeli zvabiti nazaj v Fazanerijo. To nam je naposled uspelo ob vrnitvi med prvoligaše, pred sezono 2018/19. Tomi je v Muri dobil priložnost in pogoje za napredek, ki je bil viden iz sezone v sezono. Zelo hitro je nase opozoril tako v Sloveniji kot tudi kasneje na mednarodnem prizorišču. Postal je eden ključnih igralcev 'čarno-bejlih' in samo potrdil to, da je Mura najboljša izbira za mlade perspektivne igralce, ki želijo narediti korak naprej v karieri. Ta je zdaj uspel Tomiju, ki se seli v Sturm, kjer bo karieri nadaljeval pod precej boljšimi pogoji. Verjamemo, da je prestop v Sturm lahko tudi začetek potencialnega strateškega sodelovanja s klubom iz Gradca. Tomijeva zgodba in pot sta lahko v navdih preostalim mladim nogometašem. Za konec bi se mu zahvalil za njegov njegov prispevek v teh letih in mu zaželel vse najboljše v nadaljevanju kariere," sporoča predsednik Mure Robert Kuzmič.

Tomi Horvat v Gradcu:

Uspel mu je nov odmeven posel, saj bo Mura za prodajo 23-letnega slovenskega reprezentanta prejela rekorden zaslužek. Če ji je Ludogorec v začetku leta za prihod Karničnika plačal pol milijona evrov, pa bo zaslužek v primeru Horvata, ofenzivno naravnanega zveznega igralca, še višji. Mura namreč poroča, da bo Horvat prestopil k Sturmu za do zdaj najvišjo odškodnino v zgodovini kluba.