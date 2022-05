Mura predstavila tretjega poletnega novinca

Muraši so po prihodu Martina Šrolerja in Josipa Majića naznanili tretjega novinca v poletnem prestopnem roku. Iz vrst drugoligaške Ilirije se v Prekmurje seli 18-letni branilec Srđan Kuzmić, ki je s črno-belimi podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25.

V končani sezoni je Kuzmić v 2. SNL odigral 18 tekem, ob tem je deset nastopov zbral še za mladinsko ekipo Ilirije, ki je skupaj s kadetsko ekipo osvojila tretje mesto v letošnji sezoni. Vse od selekcije U15 je član mlajših selekcij slovenske reprezentance, trenutno pa je del izbrane vrste do 19 let, so še zapisali na uradni spletni NŠ Mura.

"Zame je to velik korak naprej v karieri, saj bom član Mure, ki je v zadnjih letih osvojila pokalni in državni naslov ter zelo dobro zastopala Slovenijo v Evropi. Klub poznam, spremljal sem ga že v tretji slovenski ligi in vem, v kakšno okolje prihajam. Garal bom, da si zaslužim priložnost na igrišču, pred odličnimi navijači, ki jih ima Mura. Ob tem bi se rad zahvalil vsem trenerjem v mladinski selekciji Ilirije, ki so mi pomagali do tega koraka, še posebej gre zahvala Roku Golobu, Robertu Klopčiču in Niku Burkeljci," je v klubski mikrofon dejal Kuzmić, športni direktor kluba Denis Rajbar pa dodal: "S prihodom Srđana Kuzmića smo dobili največjega talenta te generacije, ki je že pri mladih letih okusil tudi igranje na članski ravni. Imel je tudi ponudbe drugih klubov, a se je odločil za Muro, kjer vidi največji potencial za svoj razvoj. Verjamem, da smo z njim dobili še enega igralca za prihodnost kluba."