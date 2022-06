Nova sprememba pri Olimpiji

Številnim prihodom novincev, prag Stožic so v zadnjih dneh prestopili Argentinec Agustin Doffo, Avstrijec Mateo Karamatić, Litovec Justas Lasickas in slovenski vratar Denis Pintol, je sledil tudi odhod. Zmaje po tem, ko mu je konec maja potekla pogodba, zapustil Jan Andrejašič.

Desni bočni branilec Jan Andrejašič se je v začetku leta 2019 preselil v Ljubljano kot posojen nogometaš Celja, nato pa ga je Olimpija odkupila in z njim sklenila pogodbo do konca maja 2022. Ko pa se je pogodba iztekla, je bila sprejeta sporazumna odločitev o koncu medsebojnega sodelovanja. Tako so sporočili iz ljubljanskega kluba, kjer bo imel trener Robert Prosinečki na pripravah na novo sezono na voljo kar nekaj novincev, med izbranci pa ne bo več 26-letnega Primorca, ki je Olimpiji pomagal do pokalne lovorike.

Andrejašič, ki je začel izkušnje v članskem nogometu nabirati pri Kopru in Dekanih, je za Olimpijo zbral 70 nastopov, zadnjega v sklepnem dejanju sezone 2021/22, ko je pomagal Zmajem do zmage v Celju (2:0).

Primorec je v dresu Olimpije zbral 70 nastopov. Med strelce se ni vpisal. Foto: Vid Ponikvar

Kar sedem od 11 ni več! Zanimivo je, da je Olimpija zadnjo lovoriko osvojila lani, ko je v finalu pokalnega tekmovanja pod vodstvom Gorana Stankovića premagala Celjane (2:1). Zgodilo se je pred dobrim letom dni, od nogometašev, ki so takrat začeli dvoboj na Bonifiki, jih kar sedem ni več v klubu (Nejc Vidmar, Vitalijs Maksimenko, Radivoj Bosić, Andres Vombergar, Enrik Ostrc, Đorđe Ivanović in Uroš Korun). Jan Andrejašič je na tej tekmi sedel na klopi.

''Nogometni klub Olimpija Ljubljana bi izkoristil priložnost in se Janu Andrejašiču zahvalil za vse, kar je dal Zmajem. Ob tem mu želimo kar največ sreče na nadaljnji nogometni poti. Jan, srečno! In ne pozabi, da enkrat Zmaj, vedno Zmaj!,'' sporoča ljubljanski klub, ki želi v novi sezoni izboljšati rezultat iz prejšnje sezone (tretje mesto), hkrati pa narediti odmevnejši uspeh v Evropi. Tekmeca v kvalifikacijah za konferenčno ligo bo izvedel čez dva tedna v Nyonu.