V Domžalah se je pokadil beli dim, prihaja tudi Stojanović!

"V novo sezono z novim trenerjem. Na klop Domžal se pred začetkom tekmovalnega leta 2022/23 vrača stari znanec, ki je tako glavni akter prve kadrovske poteze pod okriljem novega športnega direktorja Senijada Ibričića," se glasi začetek sporočila za javnost, s katerim je nogometni klub Domžale predstavil novega (starega) trenerja. Domžalski klub, ki ga je še v prejšnji sezoni (2021/22) vodil Dejan Djuranović, osnovni cilj (Evropa) pa ni bil uresničen, ima tako novega stratega, ki pozna odlično nogometne razmere v mestu ob Kamniški Bistrici.

🤝 Simon se vrača!



Z današnjim dnem vodenje članske ekipe znova prevzema Simon Rožman, ki se je z vodstvom kluba dogovoril za triletno sodelovanje: https://t.co/D0VFq0uzLI



Dobrodošel nazaj! pic.twitter.com/DIbzAeBu5r — NK Domžale (@NKDomzale) June 2, 2022

Simon Rožman, ki še vedno spada med mlajše slovenske nogometne trenerje in pri svojem delu ogromno prisega na pomoč analitike, je tako v zadnjem obdobju zamenjal že tretje prvoligaško okolje v Sloveniji. Z novopečenim športnim direktorjem Domžal Senijadom Ibričićem se zelo dobro poznata. Zgledno sta sodelovala na relaciji trener - kapetan. Ibričić je bil njegova podaljšana roka na igrišču, zdaj pa bosta skupaj sestavljala in krojila kadrovsko politiko kluba. Vse s ciljem, da bi Domžalčani posegli po višjih mestih, kot so v zadnji sezoni, ko so v 36 krogih zbrali le 11 zmag, osvojili sedmo mesto, priložnost za Evropo pa zapravili v pokalu, kjer so izpadli v polfinalu.

Zdaj že nekdanji športni direktor Domžal Matej Oražem je pred tedni namignil, da bo novi trener najverjetneje Slaviša Stojanović, ki je rumeno družino popeljal dvakrat na slovenski prestol, a je nato dobil prednost Simon Rožman. Ko se je že ugibalo, da bi lahko tako Stojanović prejel priložnost pri celjskem klubu, so Domžalčani, kako se nekdanji selektor vrača v Športni park. Pri rumenih pa ne bo deloval kot trener, ampak bo imel v navezi z Matejem Oražmom vlogo svetovalca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

39-letni Rožman želi po rezultatsko manj uspešnem obdobju, ko je treniral Maribor in Celje, ponovno voditi ekipo, ki jo bi popeljal do uspehov. Ko je vodil Domžalčane v prvem obdobju, to je bilo med letoma 2016 in 2019, je znal zadostiti vsem trem potrebam.

V Domžalah je nasledil Luko Elsnerja, nato pa osvajal visoka mesta v domačih tekmovanjih (največji uspeh je dosegel z osvojitvijo pokala 2017), dosegal pomembne zmage v Evropi (izločil je denimo nemški Freiburg in nato izpadel v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo proti poznejšemu finalistu Marseillu), hkrati pa omogočal razvoj številnim (mladim) igralcem, ki so nato s prestopom v tujino storili korak več v karieri in si prislužili tudi vpoklic v člansko reprezentanco, hkrati pa polnili klubsko blagajno.

Domžalčani so pred leti pod vodstvom Rožmana poskrbeli za evropsko senzacijo in v kvalifikacijah za evropsko ligo izločili bundesligaša iz Freiburga. To poletje jih ne bo v Evropi. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Bo tako tudi tokrat? Med Domžalčani ne manjka obetavnih imen, v marsičem pa izstopa 17-letni branilec Mitja Ilenič, za mnoge dragulj slovenskega nogometa, pred katerim je še bleščeča prihodnost. Rožman, ki je z domžalskim klubom sklenil triletno pogodbo, je znan po delu z mladimi ...

V prihodnji sezoni mu bo pomagal tudi Slaviša Stojanović. Nekdanji slovenski selektor, ki je Domžale dvakrat popeljal do naslova prvaka (2007 in 2008), bo v navezi z Matejem Oražmom v prihodnje opravljal vlogo svetovalca. Vse z namenom, da bi se Domžale približale državnemu vrhu.