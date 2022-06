Pri Olimpiji ni posnemal Luke Dončića, v Mariboru bi najraje desetico

Pozimi je dvigoval veliko prahu. Ko ga je športni direktor Maribor Marko Šuler napovedal kot pomembno zimsko pridobitev, je zbodel navijače Olimpije, ki so se spominjali njegovih izjemnih predstav v zeleno-belem dresu. Zlasti v jesenskem delu sezone 2020/21, ko mu je šlo z zmaji v 1. SNL kot po maslu. Spomladi je padel v formi, zlasti po rojstvu dvojčkov, a je pred odhodom iz Ljubljane še osvojil pokalno lovoriko. V finalu v Kopru je zatresel mrežo Celja in zapustil zmajevo gnezdo z lovoriko, nato pa odšel v Belorusijo.

Še tretjič zapored se vrača v domovino z lovoriko

Maribor je novi slovenski prvak. S tem so vijolice prekinile triletno obdobje, v katerem niso osvajale lovorik. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pri Šahtjorju iz Soligorska je nadaljeval niz osvajanja lovorik. Postal je prvak, vseeno pa ni upravičil statusa enega (naj)boljših igralcev slovenskega prvenstva. V Belorusiji ni tako izstopal, kot so pričakovali snubci, zato je v začetku tega leta poiskal srečo drugje. Javil se je Maribor, odmevna zgodba se je pisala kar sama.

Nekdanji zmaj in ljubljenec navijačev Olimpije, ki ga je na dvobojih krasila "sveta Dončićeva'" številka 77, je postal viola. Okrepil je napad Maribora in mu pomagal do velikega uspeha. Postal je državni prvak. Ni tako izstopal kot jeseni 2020 pri Olimpiji, a tudi ni razočaral. Trener Radovan Karanović mu je zaupal, k naslovu je pomagal s štirimi zadetki na 16 nastopih.

"Zdaj sem osvojil vse, kar se v Sloveniji osvojiti da. To je zelo lep občutek. Lani sem osvojil pokal z Olimpijo, letos pa postal prvak z Mariborom. To je bila sanjska sezona, še tretjič zapored se bom vrnil v domovino z lovoriko. Najprej zaradi pokala z Olimpijo, nato zaradi naslova Šahtjorja v Belorusiji, zdaj pa še zaradi naslova z Mariborom," se je smejalo 26-letnemu srbskemu krilnemu napadalcu, rojenemu na Hrvaškem (Vukovar). Na našo šaljivo opazko, češ da bi lahko, če bi se v slovenskem nogometu ponovno obudila tradicija superpokalnih dvobojev, zaigral še za kak tretji klub v Sloveniji, z njim osvojil superpokal ter dopolnil zbirko, se je le nasmehnil.

Ko je igral za Olimpijo, je nosil dres s številko 77, na večnih slovenskih derbijih pa se je potegoval proti Roku Kronavetru. Foto: Vid Ponikvar

Ko smo se z njim pred dobrim tednom pogovarjali na zelenici v Murski Soboti, ko so Mariborčani prejeli tako želeno in dolgo pričakovano 16. kanto, ni skrival dobre volje. Za razliko od navijačev, ki jih lahko skrbi nejasnost njegove usode, saj se še ne ve, ali bo lahko kot posojen nogometaš Šahtjorja nadaljeval kariero v Mariboru tudi v prihodnji sezoni.

"Še vedno sem igralec Šahtjorja"

Pri Mariboru sodeluje z Rokom Kronavetrom, pa tudi z Ognjenom Mudrinskim, s katerim je igral že pri Spartaku. Foto: Grega Valančič/Sportida Po naslovu prvaka, ki prinaša marsikaj, tudi mikaven nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, ne manjka vprašanj o tem, s kakšno zasedbo se bodo vijolice podale v Evropo. V novo sezono, ki prinaša ogromen izziv. Športni direktor Marko Šuler je v prejšnji sezoni krpal luknje in številne okrepitve našel v tujini, v Ljudski vrt pa tako pripeljal kar nekaj nosilcev igre s statusom posojenega igralca.

Takšen je denimo najboljši igralec in strelec prvenstva Ognjen Mudrinski, takšen je Hrvat Marko Alvir, takšen je tudi Ivanović, ki pri Mariboru nosi dres s številko 17. Se bo po koncu šampionske sezone na sončni strani Alp vrnil v Belorusijo, državo, ki je zaradi vpletenosti v vojaški napad Rusije na Ukrajino deležna obsojanja in sankcij številnih držav na svetu?

Srbski krilni napadalec je v 16 nastopih v dresu Maribora dosegel štiri zadetke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Zdaj je stanje, kar se tiče igranja nogometa v Belorusiji, že stabilno. Ni tako kot v Rusiji ali Ukrajini. Bomo videli, kaj bo z menoj. Vse je še odprto. Še vedno sem igralec Šahtjorja, a bomo že kmalu vedeli več. Rad bi ostal v Mariboru, saj nas čaka Evropa, velikanski motiv, a o tem se bomo pogovarjali pozneje. Lahko le povem, da se v nogometu dogajajo čudeži,'' je bil skrivnosten Srb, ki je kot edini v zadnjih dveh sezonah v Sloveniji osvojil dve lovoriki. Najprej je osvojil pokal z Olimpijo, letos pa je postal prvak z Mariborom.

Pohvalil Mudrinskega in opozoril na talent Nikolića

Navijači Maribora so na zadnji tekmi v Fazaneriji poskrbeli tudi za nekaj incidentov, po katerih je klub prejel kazen, tako da bo Ljudski vrt v uvodu sezone 2022/23 sameval. "To me je malce presenetilo, da se takšne stvari dogajajo tudi v Sloveniji. A naši navijači so pokazali čustva. Pokazali so, koliko jih pomeni Maribor. Mi smo to prepoznali in jim vrnili z zmago nad Muro." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Navijačem Maribora je namenil ogromno zahvalo. "Hvaležni smo jim za vso podporo. Pomagali so nam od samega začetka. Odkar sem tukaj, so naš 12. igralec. To je res nekaj neverjetnega, kako celotno mesto Maribor živi za nogomet. Prelepo je igrati nogomet v takšnem mestu. Zelo mi je všeč," je namignil, da ne bi imel nič proti, če bi ostal v mestu ob Dravi tudi v prihodnji sezoni. Morda bi v tem primeru znova združil moči z rojakom Ognjenom Mudrinskim, ki se je, podobno kot on, odpravil na poletni dopust z mešanimi občutki, saj še ne ve, kateri dres bo nosil v prihodnji sezoni.

"V preteklosti sva že igrala skupaj. Ognjen je fantastičen igralec, bil je najboljši v tej sezoni. Le kdo si ne bi želel igrati z njim?" bi z veseljem v napadu znova sodeloval z rojakom, s katerim sta pred leti že sodelovala pri Spartaku iz Subotice. Opozarja, da ne gre prezreti niti obetavnega rojaka Stevana Nikolića, s katerim ima Maribor v prihodnosti resne načrte.

Ne spremlja lige NBA, še manj Dončića

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić nosi pri Dallasu dres s prepoznavno številko 77. Takšno je pri NK Olimpija nosil tudi Đorđe Ivanović. Foto: Reuters V Sloveniji je pustil velik pečat. V sezoni 2020/21 je nastopal za Olimpijo, kjer je nosil "Dončićevo" številko 77. "Nisem je izbral s posebnim razlogom. Zagotovo ni bila mišljena v povezavi z Luko Dončićem. Saj niti ne gledam košarke, zelo slabo spremljam ligo NBA. Pač, bila je na voljo številka 77 in sem jo izbral. No, v Mariboru sem izbral 17. Ponovno brez kakšnega večjega pomena. Pač, bila je na voljo, pa sem jo izbral," je pojasnil, zakaj se je po ljubljanski številki 77 odločil za mariborsko 17. To je številka, ki bo v prihodnji sezoni velikokrat v mislih navijačev Maribora, saj bodo vijolice naskakovale rekordni 17. naslov.

Morda tudi z Ivanovićem, če bo mariborski klub našel skupen jezik z Belorusi, zagotovo pa ne bo več na igrišču Marcosa Tavaresa. Ne bo niti nobenega nogometaša, ki bi v Mariboru lahko nosil dres s številko devet. Za vse večne čase, saj so vijolice upokojile številko dresa, ki jo je tako rad nosil oboževani Brazilec s slovenskim potnim listom. "Devetice si niti ne bi želel. Če že, bi me bolj zanimala desetica," je razkril željo nekdanji nogometaš beograjskega Partizana, s katerim je dvakrat osvojil srbski pokal. Trenutno je "desetica" pri vijolicah prosta, saj je nima nihče.

Navdušen je nad organiziranostjo mariborskega kluba. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po tem, ko je z Mariborom osvojil naslov slovenskega prvaka, je odšel v Srbijo, kjer je povedal marsikaj lepega na račun Slovenije. "Prelepo mi je v Sloveniji. Če mi ne bi bilo, se ne bi vračal. Najbolj so me navdušili ljudje v mariborskem klubu. Nikjer drugje nisem občutil, da bi klub dihal kot eno tako kot v Mariboru. Organizacija kluba je na višku. Vsi so v službi kluba, vsi ga imajo radi," je poln hvale na račun novopečenega slovenskega prvaka, ki ga že čez dober mesec čakajo pomembni evropski izzivi, uvodni nastopi v kvalifikacijah lige prvakov.

Iz mariborskega kluba bi lahko tako že kmalu sporočili, kakšna bo Ivanovićeva usoda. Če bi bilo po željah 26-letnega Srba, bi z veseljem ostal na Štajerskem in se še naprej dokazoval v vijoličnem dresu.