Mariborčani nočejo ničesar prepustiti naključju. Zavedajo se, da čas pri sestavi zasedbe ni njihov zaveznik. Priprave se bodo začele kmalu, a imajo še kopico nerešenih vprašanj. Navijače najbolj skrbijo usode treh legionarjev, ki so prispevali pomemben delež k osvojitvi naslova, to so Srba Ognjen Mudrinski in Đorđe Ivanović ter Hrvat Marko Alvir.

"Pri vseh treh se veliko dogaja z njihovimi klubi. Fantje imajo prosto, do začetka priprav ne gre pričakovati, da bi bile zadeve dorečene. Vse možnosti so odprte, besedo imajo tudi njihovi klubi, pomembno bo seveda tudi stališče igralcev, pa naše želje. Smo v stikih in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Trenutno stanje je nespremenjeno. Nihče ni odpisan, nihče ni potrjen za prihodnjo sezono," sporoča Marko Šuler, ki je v stalnem stiku s klubi omenjenih legionarjev (poljska Jagiellonia Bialystok, beloruski Šahtjor Soligorsk in češka Viktoria Plzen).

V ligi prvakov proti Jakiroviću?

Med mogočimi tekmeci NK Maribor je tudi prvak BiH Zrinjski Mostar, ki ga vodi nekdanji strateg vijolic Sergej Jakirović. Foto: Grega Valančič/Sportida Čez dva tedna bo v Nyonu na žrebu kvalifikacij za ligo prvakov tudi kroglica NK Maribor. Takrat bodo vijolice dobile tekmeca. Maribor bo nosilec, kar bi mu lahko olajšalo delo, a je med mogočimi kandidati za tekmeca nekaj zelo zahtevnih ovir. Na primer prvak Poljske Lech Poznan, pa prvak BiH Zrinjski Mostar, ki ga vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović, prvak Belorusije Šahtjor Soligorsk, s katerim ima še vedno veljavno pogodbo Đorđe Ivanović, in kazahstanski Tobol, ki je lani v Evropi izločil splitski Hajduk.

"Želimo imeti ekipo, ki bo v Evropi tekmovalna in konkurenčna. Temu je vse podrejeno," sporoča Šuler. Tako bo zagotovo okrepljena konkurenca na položaju vratarjev. Prvi čuvaj mreže Ažbe Jug bi se lahko ob najboljšem scenariju vrnil na zelenico šele čez slabe štiri mesece, Maribor pa ne skriva želje, da bi v svoje vrste pripeljal donedavnega vratarja Mure Marka Zalokarja. O tem bi lahko Šuler konkretneje spregovoril čez nekaj dni, za zdaj pa je že jasno, da je sklenjena prva, notranja okrepitev.

Pihler in Kronaveter ostajata v Ljudskem vrtu

Aleks Pihler ima bogate izkušnje. Z Mariborom je zaigral tudi v ligi prvakov. Foto: Matjaž Vertuš Maribor je za dve leti podaljšal sodelovanje z Aleksom Pihlerjem, občasnim slovenskim reprezentantom, ki v zadnjem obdobju ni imel sreče z zdravjem.

"Gre za hvaležnega igralca, ki združuje kakovost, lojalnost in univerzalnost. Vemo, kaj nam lahko prinese, saj je sposoben izpolniti zahteve na različnih igralnih položajih. Že v končnici sezone, ko se je vrnil po okrevanju, je bil na želeni ravni. Zadovoljni smo, da ostaja z nami in da bo lahko z moštvom že od začetka priprav,'' je vesel, da izkušeni Slovenec, ki lahko zaigra tako v zvezni vrsti kot tudi obrambi, ostaja del mariborskega kluba.

Nekateri nogometaši Maribora so si po naslovu državnega prvaka dvignili ceno in zanimanje tujih snubcev. Športni direktor Šuler je med sezono večkrat ponosno poudarjal, da bi lahko klub dočakal mikavno ponudbo zlasti za francoskega nogometaša Antoina Makoumbouja.

Mariborčani se z izjemo reprezentantov - Matjaž Kek je v člansko izbrano vrsto povabil Martina Milca in Gregorja Sikoška, Milenko Ačimović pa v mlado Aljaža Antolina, Nina Žuglja in Vida Kodermana - na poletnem počitku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Mogoči so tudi odhodi, dogajanje se bo v prihodnjem obdobju zagotovo stopnjevalo. Do zdaj sta na klubski naslov prispeli dve ponudbi, nismo ju sprejeli. Jedro ekipe želimo zadržati, razen če bo prišla ponudba, ki je ne gre zavrniti," je Šuler ponovil misel, da bi Maribor zadržal jedro šampionske zasedbe, s katero želi naskakovati odmevnejši rezultat tudi v Evropi.

V kvalifikacijah za ligo prvakov mu bodo zagotovo prišle prav izkušnje Roka Kronavetra, enega izmed junakov zadnje zmage v Fazaneriji. "Po pogodbi je imel v primeru osvojitve naslova samodejno podaljšanje z že določenimi pogoji. Dogovor velja še za eno leto. V finišu sezone je Rok prispeval pomemben delež in pokazal, da imamo z njim ob izkušnjah tudi konkretnost," je potrdil, da Mariborčan, ki je pod vodstvom Radovana Karanovića pokazal bistveno več kot pri nekaterih prejšnjih trenerjih vijolic, ostaja del udarne enajsterice.

Tavares že začel opravljati novo delo

Marcos Tavares se je v Ljudskem vrtu že preselil v klubske pisarne. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Šulerja tako v prihodnjih dneh čaka še ogromno dela. Nalog ne bo manjkalo, zato je z veseljem v svojo družbo sprejel novega pomočnika. To je postal nihče drug kot legendarni kapetan vijolic Marcos Tavares, ki je pri 38 letih slekel nogometni dres in se podal novim izzivom naproti. "Preselil se je v mojo pisarno, kot pomočnik športnega direktorja, koordinator pri sodelovanju kluba z nogometno šolo in okoliškimi klubi. Aktivna kariera je končana, na veliko veselje vseh na najlepši način," je predstavil novo vlogo Tavaresa. Združevala bo več funkcij.

Najboljši strelec v zgodovini NK Maribor in 1. SNL predstavlja vez s slačilnico, prav tako pa dragoceno pomoč pri kadrovanju in povezovanju. "Vemo, kje je nogometni bazen, od koder Maribor lahko v prihodnje črpa nove igralce, in Marcos je tukaj lahko tisti člen, ki povezuje. Je že začel delati in ne dvomim, da bomo vsi skupaj uspešno sodelovali," se veseli sodelovanja z nekdanjim soigralcem, ki je prejšnji teden končal kariero na sanjski način, saj je dvignil v zrak kanto, s katero je Maribor proslavil že 16. naslov slovenskega prvaka.