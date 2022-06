Domžale zadržale Makedonca, Ibričić ne skriva zadovoljstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zaradi spremembe v strokovnem štabu je bilo potrebno malce počakati, a takoj, ko smo se začeli pogovarjati, je vse skupaj šlo zelo hitro. Želel sem si ostati, enako je menilo tudi vodstvo. Dogovor smo tako podpisali takoj na začetku priprav, kar je zagotovo velika prednost. Sedaj se lahko v celoti osredotočim na delo in obenem komaj čakam, da se začne na polno. Novico je z veseljem seveda sprejela tudi družina, ki se tukaj zares odlično počuti," je za domžalsko spletno stran povedal Zeni Husmani.

Imamo prvo podaljšanje! Po izteku starega sodelovanja je Zeni Husmani podpisal novo dveletno pogodbo!



Odziva Husmanija in Ibričića ➡️ https://t.co/EJOgWUz8A6#ZeniOstaja ✍🏼 pic.twitter.com/hXqFkQAjWH — NK Domžale (@NKDomzale) June 11, 2022

Makedonec je ob Kamniški Bistrici debitiral leta 2012, v lanski sezoni, že njegovi deseti, pa je vknjižil 33 ligaških, 2 pokalna in 6 evropskih nastopov. Skupno gledano jih ima Husmani v Domžalah 251. Na večni klubski lestvici Prve lige je z 212 odigranimi tekmami na tretjem mestu. Pred njim sta le Slobodan Vuk (221) in Luka Elsner (227).

Ibričić: Jedro ekipe bo nespremenjeno

Senijad Ibričić je postal športni direktor Domžal. Foto: Vid Ponikvar Športni direktor Senijad Ibričić ne skriva zadovoljstva, da bo 31-letni Makedonec ostal v mestu ob Kamniški Bistrici. "Zeni predstavlja pomemben člen zvezne vrste in zaradi tega smo se odločili, da mu ponudimo novo pogodbo. Želeli smo ga zadržati, to nam je uspelo in veseli smo, da je temu tako. Gre za izkušenega nogometaša, ki dobro sodeluje z mladimi igralci. Večkrat je že potrdil svoje kvalitete, zato sem prepričan, da bo dobre igre kazal tudi v novi sezoni. Kot sem že dejal, veliko kadrovskih sprememb ne bo. Jedro ekipe bo ostalo nespremenjeno. Podaljšanje sodelovanj gre v skladu s pričakovanji, kmalu bomo predstavili tudi prve novince,'' je dejal nekdanji kapetan Domžal, ki je prevzel položaj športnega direktorja kluba.