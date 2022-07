Mariborčani so na povratni tekmi z 2:0 premagali beloruske prvake in brez prejetega gola napredovali v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov.

Mariborčani so na povratni tekmi z 2:0 premagali beloruske prvake in brez prejetega gola napredovali v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov.

Nogometaši Maribora so z odliko opravili s prvo kvalifikacijo oviro za ligo prvakov. Potem ko so doma z beloruskim prvakom Šahtorjem iz Soligorska kljub številnim priložnostim remizirali brez zadetkov, so na povratnem srečanju na nevtralnem igrišču v Turčiji zmagali z 2:0 in napredovali. Oba zadetka je dosegel Splitčan Roko Baturina, ki se je po zmagi zahvalil soigralcem.

"Na prejšnji tekmi sem ostal dolžan tako navijačem kot samemu sebi, tako da sem vesel, da se je danes vse obrnilo. Upam, da bomo tako nadaljevali in šli naprej. Zahvaljujem se Repasu in Božiću za vrhunski asistenci," je v klubski mikrofon dejal 22-letni napadalec.

Baturina potrdil tisto, v kar so verjeli

Glavni trener Radovan Karanović je bil s predstavo varovancev, ki so napredovali brez prejetega zadetka, izjemno zadovoljen.

"Čestitam fantom za prikazano. A ne samo na tej tekmi, tudi v Mariboru smo bili zelo disciplinirani in si ustvarili precej priložnosti. Tokrat smo jih izkoristili in dobro igro potrdili z učinkovitostjo. Zelo sem vesel zaradi Roka Baturine, saj je potrdil tisto, v kar smo verjeli. Predvsem pa je treba nameniti pohvale celotni ekipi za podobo na igrišču. Tekmo smo prepričljivo dobili, jo imeli dejansko ves čas pod nadzorom. Veliko je bilo pozitivnih stvari, toda zavedamo se, da je bila to komaj prva ovira. Zdaj se moramo najprej pripraviti na Radomlje in istočasno razmišljati o nadaljevanju evropskih kvalifikacij," je misli strnil 53-letni trener, navdušen tudi nad delovanjem taktičnega načrta z zamenjavo vlog Nina Žuglja in Marka Božića.

Taktični načrt obrodil sadove

"S tem, ko smo Žuglja postavili v središčni del, smo povlekli dobro potezo. Tekmecem smo povzročili kar nekaj preglavic, saj zanj v uvodnem delu niso našli prave rešitve. Škoda, da ni še zadel. Tekmeci so šli nekoliko preveč ofenzivno v tekmo, mi pa smo se znali odzvati. Vse, kar se je pozneje dogajalo, je bila voda na naš mlin. Tekmo smo prepričljivo pripeljali do želenega razpleta."

Radovan Karanović je bil s predstavo varovancev zelo zadovoljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z disciplinirano igro nad klub, ki je lani na kolena spravil madridski Real

Mariborčane naslednja evropska tekma čaka prihodnjo sredo ob 20.15, ko bo v Ljudskem vrtu gostoval Šerif iz Tiraspola, ki je lani z zmago nad madridskim Realom poskrbel za veliko presenečenje.

"Gre za nasprotnika, ki ima ekipo sestavljeno na novo, a iz odličnih posameznikov. Ne bo veliko časa za priprave, a verjamem, da bomo ponovili igro z obeh tekem v prvem krogu. Storili bomo vse, da bi z disciplinirano igro izločili tudi moštvo Šerifa," pravijo v taboru slovenskih prvakov.

Še pred prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij Mariborčane v soboto čaka začetek domačega prvenstva. Obrambo naslova bodo začeli na domačem terenu proti Radomljam. Foto: Grega Valančič/Sportida

V domačem prvenstvu menjave

A še preden jim bo nasproti stal moldavski tekmec, bodo v soboto zvečer doma proti Radomljam začeli obrambo domačega naslova. "Takoj smo preklopili nazaj na domače prizorišče, morali bomo poseči po menjavah. Tudi tisti fantje, ki so zdaj ostali na klopi, so dobro opravili vse aktivnosti in igrali med pripravami. Moramo jim zaupati, verjamem, da bodo vsi, ki bodo dobili priložnost, oddelali tekmo proti Radomljam, kot se spodobi. Pričakujem odprtje prvenstva z zmago," je za klubsko spletno stran še povedal Karanović.