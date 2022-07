Cilj je ubraniti naslov, a še prej Evropa ...

"Ostalo je nekaj grenkega priokusa," je pred današnjo odpravo v Turčijo komentiral športni direktor Maribora Marko Šuler. "Že ob premieri so videli, kakšen mora biti Maribor v evropski podobi, ko nasprotniku ne pusti skoraj ničesar, sam pa prevladuje in vse podredi temu, da skuša zmagati. Bili smo veliko boljši nasprotnik, toda žal nam ni uspelo izkoristiti vsaj ene priložnosti," je situacijo s prve tekme pospremil Šuler. "Ne glede na razplet pa se izhodišče ne spreminja. Vedeli smo, da karkoli se bo zgodilo na prvi tekmi, zgodba ne bo končana. Kljub nehvaležnemu stanju, ko v začetnem delu sezone po opravljenih pripravah še ne veš, kaj zmoreš, nasprotnik pa je že v tekmovalnem ritmu, so vtisi spodbudni," še dodaja Šuler.

Nogometašem Maribora na prvi tekmi ni uspelo izkoristiti prednosti domačega igrišča. Foto: Grega Valančič/Sportida Na prvi tekmi proti Šahtjorju so Mariborčani tudi uradno testirali nove pridobitve v prvi ekipi, s katerimi so do zdaj zadovoljni, in kot pravi Šuler, so dobro pripravljeni: "Priprave so uspele v celotnem obsegu. Ogromno je bilo opravljenega, postavljeni so dobri temelji, z veliko količino dela in odrekanja. Seveda pa to ne prinaša nobenega zagotovila, da bomo uspešni."

Večmilijonski posel za NK Maribor?

Mariborčani imajo poleg kvalifikacijskega obračuna za ligo prvakov te dni polne roke dela tudi s ponudbami za Antoina Makoumbouja, za katerega so se najbolj zagreli na Sardiniji, pri drugoligašu Cagliariju. Italijani naj bi za Francoza ponudili 1,5 milijona evrov, a pri Mariboru ostajajo jasni, da je cena dva milijona. Poleg Italijanov pa so zanj prejeli ponudbe tudi iz Turčije, Francije in Anglije.

Antoine Makoumbou je igralec, ki je požel zanimanje Evrope. Foto: NK Maribor "Prestopni rok se šele začenja, Makoumbou je precej na očeh. Po predstavah, ki jih prikazuje, bi bilo nenavadno, če ne bi bil," je morebitni odhod vezista komentiral Šuler. "Nekatere dozdajšnje ponudbe zanj smo zavrnili, imamo svojo zamisel, ceno, ki je realno. Smo zelo blizu tistemu, kar želimo iztržiti. Morda bi lahko že povsem zaključili zgodbo o prestopu v prihodnjih dneh. Želja je, da športni del in tekmovalne ambicije ne trpijo. Bili smo pripravljeni na scenarij, da bi Makoumbou lahko odšel. Tukaj sta Antolin in Maher, ki opozarjata nase. Če bo treba, pa lahko pripeljemo še kakšnega novega igralca," je o morebitnem odhodu Makoumbouja še povedal Šuler.

Po Šahtjorju še Radomlje

Mariborčani se bodo v sredo na povratnem obračunu pomerili s Šahtjorjem, nato pa jih čaka prvo dejanje v domačem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob koncu tedna se za slovenske klube začenjajo tudi ligaške obveznosti, saj bo na sporedu že prvi krog obračunov v prvi ligi, kjer se bodo vijolični na domačem stadionu pomerili z Radomljami.

"Po povratni tekmi se začne za nas glavni del sezone − državno prvenstvo, v katerem so cilji znova visoko zastavljeni," je pred začetkom nove sezone v ligaškem tekmovanju optimističen Šuler. "V boju za ubranitev naslova državnega prvaka bo zelo pomembna dobra otvoritev. Za uvod imamo dve tekmi na domačem igrišču, in želimo si sezono odpreti, kot se spodobi. Prvenstvo je maraton in vso sezono je treba formo stopnjevati. Za to je tudi poskrbljeno z ustrezno sestavo moštva. Pripravljeni smo na vse scenarije, ekipi pa bo dovoljeno razmišljati o novi ligaški sezoni šele po evropski tekmi," je pestro dogajanje v klubu komentiral Marko Šuler.