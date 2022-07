Mariborčani pred novo evropsko oviro s posebno prošnjo navijačem

Nogometaši Maribora so v soboto doživeli hladno prho. V prvem krogu 1. SNL so, sicer s povsem spremenjeno zasedbo kot na kvalifikacijskih tekmah, z 0:3 nepričakovano klonili proti Radomljam in tako klavrno začeli branjenje naslova slovenskih prvakov. Drugače se je za varovance Radovana Karanovića začela sezona v Evropi. Slovenski prvak se je na prvi tekmi prvega kroga v Ljudskem vrtu z beloruskim Šahtjorjem iz Soligorska razšel brez golov, na povratni tekmi v Adapazariju v Turčiji pa je z dvema goloma Roka Baturine zmagal z 2:0 (1:0). Na drugi strani je tokratni nasprotnik Šerif v uvodnem kvalifikacijskem krogu izločil Zrinjski iz BiH s skupnim izidom 2:1.

"Pričakujem tekmeca, ki ne bo zaletav v igri," pred tekmo pravi Karanović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šerif je v prejšnji sezoni igral v skupinskem delu lige prvakov. To imenitno tekmovanje je začel naravnost sanjsko, na uvodnih dveh tekmah je najprej doma premagal ukrajinski Šahtar iz Donjecka in v gosteh madridski Real, po skupno šestih tekmah pa osvojil tretje mesto v svoji skupini in si izboril mesto v evropski ligi, kjer ga je v tekmah za preboj v osmino finala izločila portugalska Braga. A zasedba je v primerjavi z lansko sezono dokaj spremenjena.

Maribor je zapustil pomemben člen Antoine Makoumbou. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nasprotnika so temeljito analizirali. "Gre za ekipo, ki je sestavljena na novo. Devet igralcev, ki začenja tekme, se je pridružilo pozneje, prišli so v tem prestopnem roku. Moldavski prvaki imajo znova zelo kakovostno ekipo, o tem ni dvoma, toda ob ponovitvi izvedbe na obeh tekmah prvega kroga imamo možnosti. Najpomembneje bo, da ne odstopamo od svojega načina," je pred tekmo za klubsko spletno stran dejal Karanović, ki bo moral poiskati zamenjavo za Antoina Makoumbouja, ki se je od kluba poslovil po zadnji evropski preizkušnji. Vprašljiv je tudi nastop poškodovanega Marka Božića.

"V kratkem obdobju smo nadomestili igralce, ki so odšli poleti. Ne bo lahko poiskati nove rešitve po odhodu Makoumbouja, ampak s skupnimi močmi nam bo uspelo tudi v tem namenu. Potrebujemo le ustrezno mero razumevanja navijačev pri preoblikovanju moštva. Težave nam povzroča tudi poškodba Božića, imamo še določene dileme pri sestavi zvezne vrste, a je načrt za tekmo pripravljen. Pričakujem tekmeca, ki ne bo zaletav v igri. Z veliko mere discipline v igri in morda tudi z večjo obrambno usmerjenostjo v igri. Šerif je favorit v tem dvoboju, a imamo dober izhodiščni položaj. Čakata nas dve zahtevni preizkušnji, treba je izpolniti načrt v celoti, z maksimalno zbranostjo in osredotočenostjo, saj je vsaka napaka lahko usodna," je prepričan Karanović.

Pretekli tekmi odmislili Foto: Grega Valančič/Sportida

Na novo evropsko preizkušnjo pa je povsem osredotočen tudi strelec edinih dveh zadetkov Maribora v Evropi. "Vse, kar je bilo, smo odmislili. Tako Radomlje kot Šahtjor. Zagotovo pa sta tekmi proti beloruskemu prvaku pokazatelj, da gremo v pravo smer in smo na pravi poti. Predvsem druga tekma, na kateri smo bili dobro postavljeni in jim nismo dovolili skoraj nobene priložnosti. To je temelj in tako moramo nadaljevati. Na podoben način moramo igrati na evropskih tekmah, trdno v obrambi in iskati priložnost v protinapadih, kar nam je tudi prineslo rezultat. Imamo hitrost, kar je lahko naša prednost," je prepričan Baturina, ki upa, da bo znova še dopolnil svojo strelsko zbirko pred domačimi navijači.

"Čuti se že tista dodatna energija, ki jo prinašajo evropske tekme. To je v Ljudskem vrtu še močneje izraženo, saj so navijači blizu igrišča. Žal mi je, da nisem zabil na prvi tekmi pred našimi navijači, zato sem bil zelo vesel, da mi je uspelo v Turčiji. Toda ni pomembno, kdo bo zadel, verjamem, da bomo imeli vsi skupaj po koncu tekme dovolj razlogov za zadovoljstvo," je še sklenil 22-letni Hrvat.

