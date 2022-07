Mariboru se nasmiha izdatna finančna injekcija Uefe

Maribor čaka na daljšo evropsko jesen in večmilijonsko nagrado Uefe že pet let.

Maribor čaka na daljšo evropsko jesen in večmilijonsko nagrado Uefe že pet let. Foto: Grega Valančič/Sportida

Evropski zaslužki NK Maribor bodo v tej sezoni bistveno višji od tistih, na katere je računal v zadnjih sezonah, ko je v Evropi hitro izpadal in ostajal brez pomembnejših nagrad. Že zdaj je jasno, da bo v tej sezoni odigral vsaj še pet kvalifikacijskih tekem, vključno z današnjo v Moldaviji.

Če pa bo v kvalifikacijah, ne glede na to, za katero tekmovanje se bo šlo, boljši vsaj od enega tekmeca, se bo na licu Mariborčanov prikazal zmagoslavni nasmešek. To bi namreč pomenilo, da bodo vijolice nadaljevale evropsko sezono vsaj do začetka novembra, zaigrale v skupinskem delu evropskega tekmovanja, obenem pa bi v klubsko blagajno kapnilo ogromno denarja, najmanj trije milijoni evrov.

Največje nagrade Uefe za zgolj udeležbo: Skupinski del lige prvakov: 15,6 milijona evrov

Play-off kvalifikacij za ligo prvakov: 5 milijonov evrov

Skupinski del lige Europa: 3,6 milijona evrov

Skupinski del konferenčne lige: 2,94 milijona evrov

V ligi prvakov ne manjka blišča in bogastva

Himna lige prvakov je v Ljudskem vrtu nazadnje odmevala leta 2017. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Vijolice bi se lahko v tej sezoni razveselile še večjih zneskov od tistih, ki so lani poskrbeli za veselje in zadovoljstvo v vrstah Mure. Maribor ob tem, ko bi danes izločil Šerif in napredoval v predzadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov, namreč še ne bi rekel zadnje v boju za ligo prvakov. To pa je tekmovanje, v katerem ne manjka blišča in bogastva. To je paradni konj Uefe, na katerega je krovna zveza s predsednikom Aleksandrom Čeferinom že dolgo najbolj ponosna in ga doživlja kot največji produkt. Temu primerne so tudi nagrade in medijska podprtost.

Že nastop v odločilnem, zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov (play-off), bi vsakemu udeležencu prinesel pet milijonov evrov nagrade, kar je več od zneskov, ki pričakajo udeležence skupinskih delov lige Europa (3,6 milijona evrov) oziroma konferenčne lige (2,94 milijona evrov). Če bi Mariboru uspel veliki met in bi se prvič po letu 2017 prebil med evropsko elito, torej zaigral v ligi prvakov, pa bi zgolj za sodelovanje prejel 15,6 milijona evrov.

Radovan Karanović bi se lahko pridružil Bojanu Prašnikarju, Darku Milaniču, Anteju Čačiću in Anteju Šimundži na seznamu trenerjev, ki so vodili slovenski klub v skupinskem delu evropskih tekmovanj. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor se v tej sezoni sicer ne spogleduje le z ligo prvakov, ampak tudi evropsko ligo. V obeh tekmovanjih je pred leti že podiral mejnike, si polnil blagajno in skrbel, da je bila na pomembnejšem nogometnem zemljevidu Evrope uvrščena tudi Slovenija. Zato se še kako zaveda, kako pomembno bi se bilo letos, ko se prvič po treh sušnih letih preizkuša v kvalifikacijah za ligo prvakov, uvrstiti v skupinski del enega izmed tekmovanj.

Pet let od zadnjega nastopa med elito

Maribor je leta 2019 v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo izpadel proti Ludogorcu. V Bolgariji je bilo 0:0, v Ljudskem vrtu pa 2:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je radodarnost Evropske nogometne zveze (Uefa), ki namenja nagradam v tekmovanjih pod svojim okriljem zelo visoke zneske, nazadnje okusil v sezoni 2017/18. Takrat je bilo na Štajerskem marsikaj drugače. Takrat je Darko Milanič prvič kot trener popeljal vijolice v največje tekmovanje in poskrbel za zadnjo dolgo evropsko jesen Maribora.

Skupaj z velikim prijateljem in dolgoletnim sodelavcem Zlatkom Zahovićem, ki je skrbel za kadrovsko politiko, sta pomagala napolniti blagajno najbolj trofejnega slovenskega kluba. Zaslužek je bil ogromen, presegal je 15 milijonov evrov, Mariborčani pa so nezanemarljiv delež zaslužka še dolgo hranili na računu. Za vsak primer, če bodo nastopila finančno manj prizanesljiva leta, v katerih ne bo toliko evropskih uspehov ali odmevnih prodaj igralcev.

Odločitev je bila še kako primerna, saj se Mariboru v naslednjih petih letih ni več uspelo uvrstiti v skupinski del evropskih tekmovanj. Še najbližje je bil leta 2019, ko je zaigral v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo. Od velikega veselja, ki bi napolnilo blagajno, ga je ločil le zadetek. Proti Ludogorcu v Ljudskem vrtu je zanj zmanjkalo le nekaj minut.

Prva zaključna žogica za sanjski zaslužek

Uvodni dvoboj med Mariborom in Šerifom se je končal brez zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Letos se Mariboru obeta izjemna priložnost, da si priigra sladek finančni kolač, obenem pa razvaja navijače z nastopi v Evropi vsaj do začetka novembra. Skupinski deli se bodo letos zaradi poznega začetka specifičnega svetovnega prvenstva v Katarju končali že v začetku novembra, kar je hitreje, kot je bila navada v prejšnjih sezonah. Maribor mora, če želi izkusiti takšen privilegij, v kvalifikacijah preskočiti le še eno oviro. Na voljo ima še tri možnosti, še tri zaključne žogice. Začel bo s prvo, ko bo danes poskušal prekrižati načrte Šerifu.

Tako je že zdaj jasno, da bo Maribor v kvalifikacijah odigral vsaj še pet tekem. Najprej današnje gostovanje v Moldaviji, po katerem bo že več jasnega o njegovi nadaljnji usodi. Če bi Maribor danes preskočil oviro iz Tiraspola, dvoboj bo sicer odigran v bolj "mirnem" delu Moldavije, glavnem mestu Kišinjovu, bi si že zagotovil skupinski del evropskega tekmovanja. Najmanj skupinski del konferenčne lige, s čimer bi ponovil podvig Mure iz prejšnje sezone in prejel (zgolj za sodelovanje) skoraj trimilijonsko nagrado Uefe. Zaslužek pa bi se še povečeval, saj bi denar pritekal k Štajercem še iz drugih virov, ne nazadnje bi Ljudski vrt na evropskih spektaklih zagotovo pokal po šivih.

Maribor po stopinjah Mure?

Mariboru pa bi lahko uspel še večji met. Če bi izločil Šerif, bi ohranil sanje o preboju v ligo prvakov, ki prinaša za slovenske razmere naravnost fantastičen zaslužek. Več kot 15 milijonov evrov, kolikor prejme vsak udeleženec. Zgolj za udeležbo, nato pa se zaslužki lahko še povečajo. V očeh evropskih velikanov, v svojem poslovanju vajenih sedemmestnih zneskov, to niti ni odločilen vir zaslužka, od katerega bi bila odvisna dinamika poslovanja kluba, za slovenskega prvaka pa bi bili to bajni prejemki, ki bi lahko še kako polepšali prihodnost.

Mura je v prejšnji sezoni zaigrala v konferenčni ligi in edine točke osvojila v Ljudskem vrtu proti favoriziranemu Tottenhamu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor bi moral, če bi želel že četrtič v klubski zgodovini zaigrati v ligi prvakov, poleg Šerifa preskočiti še oviri v 3. in 4. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. V tretjem krogu bi se pomeril z boljšim iz obračuna med češkim prvakom Viktorio in najboljšim finskim klubom HJK Helsinki. In če bi bil uspešen tudi takrat, bi se že prebil v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, s tem pa bi bil v najslabšem primeru deležen kar petih milijonov evrov.

Če pa bi Maribor v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov ostal praznih rok, bi ga čakala mikavna tolažilna nagrada, play-off kvalifikacij za ligo Europa. Tudi v primeru neuspeha, lani se na primer na tej stopnički tekmovanja niso uresničili načrti Mure proti prav tako črno-belim sosedom iz Gradca, bi se moral zadovoljiti z nastopom v skupinskem delu konferenčne lige. Na papirju najslabšem evropskem tekmovanju, ki pa vseeno združuje zelo močno nogometno druščino, med katero ne manjka atraktivnih in bogatih ekip. To je dokazal tudi krstni zmagovalec, italijanska Roma.

Vijolice morajo preskočiti le še eno oviro

Če bi Maribor izpadel proti Šerifu, bi ga čakal popravni izpit v kvalifikacijah za evropsko ligo proti slabšemu iz dvoboja Viktoria Plzen - HJK Helsinki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor ima torej na voljo tri zaključne žogice za dolgo evropsko jesen in večmilijonski zaslužek. Danes bo poskušal pokvariti načrte Šerifu, ki je še pred slabim letom veljal za prvovrstno evropsko senzacijo, ko je sredi Madrida nepričakovano premagal celo poznejšega prvaka Reala, zdaj pa v nekoliko spremenjeni zasedbi, a znova s kakovostnim kadrom išče pot do novih evropskih uspehov. A teh si še kako želi tudi Maribor. Prenovljeni Ljudski vrt, ki iz leta v leto ponuja več udobja, po novem tudi za najbolj zahtevne in petične goste, bi se odlično vključil v to zgodbo.

Lani je Ljudski vrt že gostil skupinski del konferenčne lige, a zgolj kot gostitelj Mure. Zdaj želi zgodbo Prekmurcev vsaj ponoviti, če ne celo prekositi z NK Maribor. Potem ko so vijolice v uvodu evropske sezone izločil beloruskega prvaka, ga od tega deli le še en uspešen krog v kvalifikacij. Maribor mora preskočiti le še eno oviro v kateremkoli tekmovanju. Se mu bo izšlo že v prvo? Dvoboj v Kišinjovu se bo začel ob 19. uri.