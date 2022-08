Neznanec s severa, ki mu je v Sloveniji že spodrsnilo

NK Maribor ima podobno kot HJK Helsinki še dve zaključni žogici za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja, daljšo evropsko jesen in večji zaslužek. Finski nogometni prvak, ki se v zadnjem desetletju načrtno otepa pogostejših menjav trenerjev in v tem pogledu predstavlja povsem drugačen svet, kot ga poznajo pri Mariboru, kaj šele denimo ljubljanski Olimpiji, je v mesto ob Dravi pripotoval z zvrhano mero optimizma.

Nogometaši Maribora so prvo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen, polno milijonov evrov, zapravili proti Šerifu. Tokrat jih čaka nov izziv, spopad s finskim prvakom, ki je podobno kot Maribor v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov naletel na previsoko oviro. Če so bile vijolice v igri za napredovanje vse do zadnjih sekund povratnega srečanja v Moldaviji, je najboljši finski klub razočaral svoje navijače, saj je po domačem porazu s češko Viktorio (1:2) na povratni tekmi v Plznu doživel debakel. Čehi so finskega prvaka, ki si je privoščil ogromno napak v igri, odpravili kar s 5:0. To je bil boleč udarec za HJK, po katerem se je hitro pobral.

Finci opozarjajo na kakovost igralcev Maribora

V doma Finci bodo povratno tekmo odigrali 11. avgusta na svojem stadionu na umetni travnati podlagi. Foto: Guliverimage čem prvenstvu je v času gostega evropskega ritma, ki Mariboru povzroča kar nekaj težav, nanizal tri zmage in zadržal stik z vrhom, kar ga pred nadaljevanjem evropskih izzivov navdaja z zadovoljstvom.

"Maribor predstavlja zahteven izziv. Njegova ekipa, ki je osvojila slovensko prvenstvo, je doživela kar nekaj sprememb. Pet, šest pomembnih igralcev je odšlo. Zdaj so v fazi prenove, sezona se je komaj začela, za zdaj še nihajo v rezultatih," pred gostovanjem v Mariboru o evropskem tekmecu razmišlja Toni Korkeakunnas, sicer prvi pomočnik trenerja Tonija Koskele. "Imamo lepo priložnost, da izločimo Maribor, a je treba opozoriti, kako ima slovenski prvak v svoji ekipi še vedno veliko dobrih igralcev," opozarja 54-letni Finec.

HJK v Sloveniji že doživel neuspeh

Issah Abbas je leta 2018 v dresu Olimpije na dveh tekmah kar trikrat zatresel mrežo HJK. Foto: Urban Urbanc/Sportida Njegov "šef" Toni Koskela je veliko mlajši od njega. Pri 39 letih spada med najbolj prodorne finske stratege. Nogometno kariero je zaradi zdravstvenih težav končal že pri 26 letih in se že zelo mlad posvetil trenerskim izzivom. Prvi trener HJK je postal leta 2019, ko je na klopi nasledil Miko Lehkosua. Ta je pred tem vodil najuspešnejši finski klub neprekinjeno vse od leta 2014, bil trikrat državni prvak, a leta 2018 doživel tudi nepričakovan evropski neuspeh proti Olimpiji. V Ljubljani je izgubil z 0:3, v Helsinkih pa celo z 1:4.

Na omenjenih tekmah je imela finska obramba največ težav s hitronogim napadalcem Issahom Abbasom, ki je v Stožicah dosegel dva gola, Rok Kronaveter, zdajšnji član Maribora, je dodal še enega z bele točke. Mladi Afričan se je vpisal med strelce tudi na Finskem, ko je Olimpija pozdravila svojo najvišjo zmago v gosteh v zgodovini evropskih tekmovanj, leto po tem je na klopi HJK prišlo do menjave trenerja.

Finski rekorder po številu naslovov je v Sloveniji že gostoval leta 2018. Foto: Urban Urbanc/Sportida

HJK sta torej od leta 2014 vodila le dva trenerja. Maribor je v tem obdobju vodilo štirikrat več trenerjev (Šimundža, Gajser, Jurčić, Milanič, Jakirović, Camoranesi, Rožman in Karanović), pri ljubljanski Olimpiji, kjer si je nekdanji predsednik Milan Mandarić prislužil sloves grobarja trenerjev, je bilo od leta 2014 opravljeno kar 20 zamenjav! Zmaje so vodili Pušnik, Hadžić, Skender (vsi večkrat), Kosanović, Karapetrović, Nikolić, Vanoli, Elsner, Bišćan, Stolica, Linta, Barišić, Pevnik, Stanković, Miloševič, Prosinečki in Riera. Torej kar desetkrat več od števila, prisotnega v veliko bolj mirnih klubskih pisarnah 31-kratnega finskega prvaka.

Finci lani prvič na Euru, HJK leta 1998 prvič v ligi prvakov

Finci so lani v uvodni tekmi na Euru presenetili Dance. Foto: Reuters Če Finska pred desetletji ni predstavljala omembe vrednejše nogometne (vele)sile, se je v zadnjem obdobju nogometna evforija naselila tudi na ta kotiček Evrope, obkrožen s Skandinavijo, Baltikom in nepredvidljivo Rusijo. Dežela tisočerih jezer, tradicionalno predana strastem hokeja na ledu, se je zaljubila tudi v nogomet. Reprezentanca je lani prvič zaigrala na velikem tekmovanju, navdušila na krstni tekmi, ko je presenetila Dansko, in se potegovala za napredovanje v osmino finala vse do zadnjih minut.

Finska reprezentanca se je tako lani prvič družila z evropsko elito, HJK, ki se ga podobno kot Maribora v Sloveniji drži primat najbolj trofejnega nogometnega kluba (ima kar 31 državnih naslovov in 14 pokalnih lovorik), se je že večkrat družil z evropsko klubsko elito. Modro-beli so nastopili v skupinskem delu treh različnih tekmovanj. Leta 1998, torej eno leto pred senzacionalnim prvim prebojem Maribora v ligo prvakov, je med evropskimi velikani zaigral tudi klub iz Helsinkov. Takrat jo je v kvalifikacijah v odločilnem spopadu zagodel francoskemu Metzu. V sezoni 2014/15 je zaigral v skupinskem delu lige Europa, ko je v kvalifikacijah izločil tudi dunajski Rapid, v prejšnji sezoni je podobno kot Mura izkoristil privilegije državnih prvakov v kvalifikacijah evropskih tekmovanj in zaigral še v skupinskem delu konferenčne lige.

HJK igra domače tekme od leta 2000 na stadionu Bolt Arena, ki ima umetno travnato podlago. Na njej je Olimpija leta 2018 premagala finskega rekorderja s kar 4:1. Foto: Guliverimage

Tako je vajen igranja velikih tekem, pri katerih ni pretirano uspešen. Vseeno je zmožen marsičesa, zato v taboru Maribora pred spopadom v Ljudskem vrtu ne manjka previdnosti. HJK, ustanovljen daljnega leta 1907, je v tej sezoni v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej izločil latvijskega prvaka RFS, za katerega je igral tudi slovenski legionar Žiga Lipušček, nato pa doživel blamažo proti Viktorii. V Helsinkih je po dokaj enakovredni predstavi izgubil z 1:2, v gosteh pa bil nemočen, kot že dolgo ne (0:5).

Najboljši strelec je mladi Srb

Bojan Radulović je najboljši strelec HJK v tej sezoni. Foto: Guliverimage V četrtek se bosta v Ljudskem vrtu spopadli ekipi z dokaj podobnimi vrednostmi ekipe. Nogometaši HJK so po oceni Transfermarkt vredni kanček več (9,2 milijona evrov), Maribor v tem pogledu zaostaja le za malo (8,8 milijona evrov). Najbolj vreden igralec je 22-letni ganski napadalec Malik Abubakari, s petimi zadetki je v tej sezoni prvi strelec 22-letni Srb Bojan Radulović, ki se je na Finsko preselil iz švedskega Aika.

HJK je v domačem prvenstvu trenutno drugi, a ima s tekmo manj enako število točk kot vodilni KuPS Kuopio, kateremu se je pred kratkim pridružil slovenski napadalec Filip Valenčič, v preteklosti tudi član HJK. Branilci finskega naslova v domačem prvenstvu ne dosegajo veliko zadetkov, na 17 tekmah so jih dali le 25.

Na zadnji tekmi so tako konec prejšnjega tedna premagali IFK Mariehamn s tesnih 1:0. Kako uspešni bodo v Ljudskem vrtu, kjer se bo prvi dvoboj 3. kroga kvalifikacij evropske lige med Mariborom in HJK začel ob 20.15?