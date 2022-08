Maribor prek finske ovire lovi ligo evropa

Maribor je v letošnji evropski sezoni v prvem krogu kvalifikacij lige prvakov izločil Šahtjor Soligorsk, v drugem pa izpadel proti Šerifu iz Tiraspola ter se tako preselil v kvalifikacije evropske lige. Popotnica za finskega tekmeca tudi ni najboljša, saj so Štajerci nazadnje v Kopru v prvenstvu izgubili in tudi pokazali precej manj od tekmeca.

"Preveč je bilo preračunljivosti, manjkalo nam je razpoloženih igralcev," je po tekmi dejal Karanović, ki je priložnost ponudil tudi 17-letnemu Tinetu Čuku ter novincema Andražu Žiniču in Vladanu Vidakoviću.

Selektor Maribora bo lahko računal na praktično vse fante poleg Roka Sirka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Vse bomo naredili, da ekipo dvignemo in si povrnemo samozavest, psihološko moč. Verjamem, da bomo pred našimi navijači v povsem drugačni podobi. Odmisliti moramo, kar je bilo, in gremo v priprave na nov izziv z optimizmom. Potrebujemo dobro izhodišče pred povratnim dvobojem v Helsinkih," je za spletno stran kluba še povedal strateg vijoličnih, ki bo pogrešal le Roka Sirka, bo na voljo že nova okrepitev Marin Laušić.

Če je Maribor s 16 državnimi naslovi najuspešnejši slovenski klub, pa ima na Finskem podobno vlogo HJK. Klub iz Helsinkov je bil ustanovljen pred 115 leti in je najuspešnejši na Finskem. Enaintrideseti naslov finskega prvaka je osvojil v prejšnji sezoni, trinajstkrat je bil podprvak, štirinajstkrat pa pokalni prvak. Tako kot Maribor v Sloveniji je edini na Finskem, ki je doslej igral v skupinskem delu lige prvakov in leta 1998 v prvem krogu izločilnega dela premagal Metz.

"Šerif je bil čvrst tekmec, podobno pričakujemo od Fincev"

"Šerif je bil čvrst tekmec, podobno lahko pričakujemo od Fincev. Dovolj pove podatek, da so bili lani v evropskem tekmovanju udeleženci skupinskega dela. Med pripravami smo naredili vse, da bi bili v četrtek v najboljšem stanju. Fizično in taktično. Odigrali smo slabše v Kopru, a smo si rekli takoj po vrnitvi domov, da je treba odmisliti nedeljsko dogajanje, saj nam naslednja tekma lahko veliko prinese. Gre za evropsko jesen in povrnitev samozavesti pred domačim derbijem," je za spletno stran kluba dejal Jan Repas.

"Na nasprotni strani bo trdna, a tehnično in taktično dovršena ekipa. Če ne bomo na visokih obratih, bi se lahko znašli v težavah. To moramo preprečiti, zato potrebujemo odličen odziv moštva in podporo s tribun. Tokrat bo dodatnega pomena priti do dobrega izhodiščnega položaja pred povratno tekmo v Helsinkih, ki bo odigrana na umetni travi. A bodo pogoji za vse enaki. Finci se bodo morali prilagoditi tukaj, mi prihodnji četrtek. Razmišljamo le o tem, kako na najboljši način delovati na igrišču in priti do zmage," je dodal mariborski nogometaš.

Podobno vlogo kot ima Maribor v Sloveniji ima na Finskem HJK Helsinki. Foto: Reuters Trenutna tržna vrednost finskega kluba po oceni Transfermarkta znaša 9,20 milijona evrov, njegov najvrednejši igralec je napadalec Malik Abubakari (milijon evrov), v domači ligi pa je s petimi goli najboljši strelec Bojan Radulović. HJK ima sicer po 17 tekmah v domačem prvenstvu 36 točk, toliko kot vodilni KuPS Kuopio (član tega je Slovenec Filip Valenčič, ki je pred tem igral za HJK), ki pa ima tekmo manj.

Za primerjavo - Mariborova vrednost je 8,78 milijona evrov, najdražji igralec pa je Ivan Brnić z 850.000 evri. Maribor je po treh krogih v domači ligi na osmem mestu z zmago in dvema porazoma. Doslej je dosegel štiri gole (od tega dva glavni napadalec Roko Baturina), prejel pa jih je sedem.

V primeru, da bo Maribor izločil Fince, ga v zadnjem krogu kvalifikacij čaka danski Silkeborg. Če pa Mariboru ne uspe preskočiti finske ovire, bo igral v zadnjem krogu kvalifikacij konferenčne lige, kjer se bo meril bodisi spet s Šahtjorjem Soligorskom bodisi Clujem.