Maribor izvedel pomembno novico

Če bi Mariborčani v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa izločili klub HJK Helsinki, bi imeli veliko razlogov za slavje. Zagotovili bi si že dolgo evropsko jesen in si prislužili najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige. Priigrali pa bi si tudi nastop v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem bi naskakovali preboj v skupinski del drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja, ki ponuja še mikavnejše finančne nagrade od konferenčne lige.

Žreb parov play-offa evropske lige je določil, da se bo Maribor, če bo v 3. krogu kvalifikacij uspešnejši od finskega prvaka, v odločilnem krogu za nastop v skupinskem delu evropske lige pomeril z danskim Silkeborgom. Slednji je v zadnji sezoni v danskem prvenstvu osvojil tretje mesto.

Maribor (Slo) /HJK Helsinki (Fin) – Silkeborg (Dan) Dnipro-1 (Ukr) – AEK Larnaka (Cip)/Partizan (Srb) Gent (Bel) – Omonia (Cip) Austria Dunaj (Avt) – Fenerbahče (Tur)/Slovacko (Češ) Linfield (SIr)/Zürich (Švi) – Heart of Midlothian (Ško) Malmö (Šve)/F91 Diddeleng (Luk) – Sivasspor (Tur) Qarabag (Aze)/Ferencvaroš (Mad)* – Shamrock Rovers (Irs)/Shkupi (SMk) Maccabi Haifa (Izr)/Apollon Limassol (Cip)* – Olympiakos (Grč)/Slovan Bratislava (Slk) Crvena zvezda (Srb)/Pjunik Erevan (Arm)* – Šerif Tiraspol (Mol)/Viktoria Plzen (Češ)* Ludogorec (Bol)/Dinamo Zagreb (Hrv)* – Bodo/Glimt (Nor)/Žalgiris Vilna (Lit)

Vodi ga danska legenda, Mura priznala premoč

Kent Nielsen je leta 1992 postal z Dansko evropski prvak. Foto: Guliverimage Silkeborg IF je danski nogometni klub z dolgo tradicijo. Ustanovljen je bil leta 1917, po sedmih desetletjih dočakal preboj v elitni klubski razred, nato pa postal v deželi pravljic in lego kock dokaj stabilen prvoligaš, vajen nastopov v Evropi. Največji uspeh je dosegel leta 1994, ko je postal danski prvak, sedem let pozneje pa je osvojil še pokalno lovoriko. Nekajkrat si je privoščil padec v drugo ligo, a se vedno hitro vrnil. Nazadnje leta 2019.

Trener je 60-letni Kent Nielsen, nekdanji as danskega nogometa, ki je svoj čas branil tudi barve Aston Ville. Na evropskem prvenstvu leta 1992, ko so Danci senzacionalno postali prvaki, je odigral štiri od petih tekem.

V ekipi Silkeborga prevladujejo danski nogometaši. Tujci so le trije, prihajajo iz Islandije, Armenije in sosednje Švedske. Silkeborg IF igra domače tekme na stadionu JYSK Park. V Evropi, kjer je zbral največ nastopov v pokalu Intertoto, se je že pomeril s slovenskim tekmecem. Leta 1998 je v 1. krogu pokala Uefa izločil Muro. Doma je zmagal z 2:0, na Fazaneriji pa se je dvoboj končal brez zadetkov. Nato je v drugem krogu izpadel proti Romi.

Nazadnje je igral v Evropi leta 2001, ko je ekspresno izpadel proti španski Zaragozi. V Evropi bo tako zaigral prvič po 21 letih. Vrednost ekipe po oceni Transfermarkta znaša 12,6 milijonov evrov (vrednost NK Maribor je 8,78 milijonov), med igralci ima največjo 22-letni danski krilni igralec Sebastian Jörgensen (2 milijona evrov).