Olimpija na takšnega junaka čakala 24 let, čestital mu je tudi sloviti Xavi

V nedeljo se bosta v Ljudskem vrtu na večnem derbiju udarila Maribor in Olimpija. Vijolice sploh še ne razmišljajo o zmajih, saj jih v četrtek čaka tekma sezone v Evropi, domači obračun s finskim prvakom HJK Helsinki, zeleno-beli pa so si lahko po izvrstnem začetku 1. SNL in statističnem presežku novega trenerja Alberta Riere privoščili nekaj, o čemer lahko Maribor v napornem poletnem obdobju le sanja. Privoščili so si dva dni počitka, ki sta ob pogledu na lestvico, na kateri ima Olimpija pred slovenskim prvakom že šest točk prednosti, minila s še večjim zadovoljstvom.

Največja slovenska rivala se na prestižni nedeljski dvoboj pripravljata z drugačno dinamiko. Mariborčani se ubadajo le z vprašanjem, kako v četrtek prekrižati načrte najboljšemu finskemu klubu in si priigrati čim boljše izhodišče za povratno tekmo v Helsinkih, Olimpija pa po dvodnevnem počitku, s katerim je trener nagradil varovance za tretjo zaporedno prvoligaško zmago brez prejetega gola (nedeljskih 1:0 proti Bravu), v miru postavlja taktični načrt za vroče gostovanje na Štajerskem.

Veselje zmajev po nedeljski zmagi nad Bravom (1:0) v Stožicah, s katero se je Olimpija vrnila na prvo mesto. Foto: Vid Ponikvar

Pri tem ji zelo pomaga sproščenost v slačilnici. Ta je postala zaščitni znak zadnjih uspehov vodilne Olimpije, igralce je okrepilo premagovanje nevsakdanjih težav, s katerimi so se spopadali ob vrnitvi s tekme v Luksemburgu in napornem uvodu v prvoligaško sezono, ko so brez počitka vskočili na igrišče proti Muri. V slačilnici že nekaj časa vlada enotni duh, nekaj povsem drugačnega, kar je zaznati na relaciji med navijači in vodstvom kluba.

Riera: Tega ne bi zamenjal za nič

Trener Olimpije Albert Riera je na družbenem omrežju ponosno poudaril, da ga osrečuje napredek igralcev. "Za nami je prvi naporni mesec. Po sedmih tekmah, petih zmagah, remiju in porazu nismo še ničesar osvojili, a sem lahko presrečen tem, kako napredujejo igralci. Tega ne bi zamenjal za nič. Ne ustavljajte se, fantje, za vas ni meja. Učimo se skupaj še naprej," je poudaril 40-letni Španec.

First intensive month, after 7 matches, 5 wins, 1 draw & 1 loss…still we didn’t win anything but the happiness to see how this group of players is improving…i don’t change it for anything!

Don’t stop boys, not limits & keep learning together 🐉🟢@nkolimpija #verjamemvzmaje pic.twitter.com/7mfmFL2sLQ — Albert Riera (@11RIERA11) August 1, 2022

Ko je prejšnji mesec v kaotičnih razmerah zapolnil vrzel na trenerskem stolčku in nasledil Roberta Prosinečkega, tudi največji optimisti niso pričakovali tako uspešnega niza zmajev. Zlasti v 1. SNL. Riera je na sedmih tekmah vknjižil kar pet zmag, en remi in le en poraz. Se pa poraja vprašanje, ali bi se ta sploh zgodil, če bi bil na tekmi v Romuniji med Sepsijem in Olimpijo (3:1) na razpolago sodniški sistem VAR.

Objavo trenerja Olimpije "všečkal" tudi strateg Barcelone

Riera je niz neporaženosti v 1. SNL začel z zmago nad Muro. Foto: Sportida Gostovanje zmajev pri "madžarskih" Romunih so namreč očrnile sporne sodniške odločitve v škodo zeleno-belih, o katerih je mladi trener zmajev kritično spregovoril tudi v svojih objavah na Instagramu. Ob pomoči sistema VAR, ta je prisoten že na tekmah 3. kroga kvalifikacij lige prvakov, bi se verjetno v tem trenutku na četrtkovo evropsko tekmo podobno kot Maribor pripravljala tudi Olimpija.

Tako pa so se zmaji že povsem osredotočili na domača tekmovanja, vijolice pa imajo opravka z neverjetno zahtevnim in napornim tednom, ki bi lahko zaradi zahtevnosti srečanj na številnih frontah terjal svoj davek. Že v tem trenutku za zmaji zaostajajo kar šest točk.

Albert Riera in Xavi Hernandez sta bila soigralca v španski reprezentanci (na fotografiji oba skrajno levo). Foto: Reuters

Riera je torej Olimpijo popeljal do stoodstotnega izkupička v prvi ligi in vodilnega položaja. Na uvodnih treh tekmah je osvojil devet točk, obenem pa zadržal mrežo nedotaknjeno vseh 270 minut. To je dosežek, s katerim se v tem stoletju ni mogel pohvaliti prav nihče, ki je vodil največji ljubljanski klub. Njegovo objavo, v kateri Riera ne skriva zadovoljstva s postopnim napredkom varovancev, ki mu je priča na delu v Ljubljani, so "všečkali" številni znanci, vplivneži iz nogometnega sveta, med njimi celo sloviti trener Barcelone Xavi Hernandez.

Le Jedinko Perica in Albert Riera

Olimpija je nazadnje v prvoligaško sezono s tako statistično dovršenih nizom vstopila daljnega leta 1998. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ni kaj, Olimpija ima na trenerskem položaju (znova) opravka s svetovno znanim imenom. Srb Savo Milošević in Hrvat Robert Prosinečki, ki ju prav tako ni treba podrobneje predstavljati svetovni nogometni javnosti, je nista popeljala do lovorike. Z mladim Špancem, ki je 1. SNL spoznaval že kot igralec Zavrča in Kopra, pa je, če bo ohranila takšen ritem, kemijo v slačilnici in prednost, Olimpija na zelo dobri poti, da se po nekaj letih vrne na slovenski prestol. Nazadnje je bila najboljša leta 2018, pod vodstvom nekdanjega asa hrvaškega nogometa Igorja Bišćana, še enega nogometnega velikana, ki je vodil Olimpijo.

Zgodovina 1. SNL pomni le dve sezoni, ki ju je Olimpija začela na statistično tako dovršen način, s tremi zmagami brez prejetega gola. Aktualno sezono, v kateri zmaje vodi nekdanji španski reprezentant, in sezono 1998/99, ko je bil na vročem stolčku zmajev legendarni Jedinko Perica. Takrat je nekdanji branilec iz BiH začel sezono z zmago za Bežigradom nad Primorjem (1:0), nato je premagal še Domžale in celjski Publikom (oba s 3:0), v četrtem krogu nadaljeval zmagoviti niz proti velenjskemu Rudarju (2:1), a pri tem tudi prejel prvi zadetek. Zmagoviti niz Perice se je v sezoni 1998/99 končal v petem krogu, ko je Koper v gosteh ugnal zmaje s 3:2.

Absolutni rekorder je Gugolj Statistični guru OptaŽabar, ki ima v malem prstu vse prigode ljubljanskega kluba, nam je potrdil, da sta v zgodovini 1. SNL v sezono s tremi zaporednimi zmagami brez prejetega gola kot trenerja vstopila le Riera in Perica. Je pa dodal, da sta ob začetku dela z Olimpijo omenjeni niz dosegla še dva nekdanjega stratega zeleno-belih, Branko Oblak (1994/95) in Luka Elsner (2016), ki pa sta se na trenerski stolček preselila med sezono. 3➡️Samo trije trenerji Olimpije so na svojih prvih treh tekmah v #prvaligatelemach zabeležili 3 zmage brez prejetega zadetka:



🗒Brane Oblak, 1994-1995

🗒Luka Elsner, 2016

🗒Albert Riera, 2022 pic.twitter.com/Z3PEGjNMTD — OptaŽabar (@Opta_Zabar) July 31, 2022 Če bi Olimpija pod vodstvom Riere ohranila mrežo nedotaknjeno še na dveh tekmah 1. SNL, bi Španec s tem izenačil podvig srbskega trenerja Marka Nikolića. Ta je ostal ob svojem debiju nepremagan na petih zaporednih tekmah, a ni na vseh zmagal. Absolutni rekorder Olimpije, kar zadeva tudi obdobje v nekdanji skupni državi Jugoslaviji, pa je po podatkih OptaŽabarja Nedeljko Gugolj, ki je v sezoni 1986/87 nanizal sedem tekem brez prejetega zadetka. In to kar dvakrat. Zmaji so v takratni 1. SNL na 26 tekmah prejeli zgolj štiri zadetke. Če bi Olimpija pod vodstvom Riere ohranila mrežo nedotaknjeno še na dveh tekmah 1. SNL, bi Španec s tem izenačil podvig srbskega trenerja. Ta je ostal ob svojem debiju nepremagan na petih zaporednih tekmah, a ni na vseh zmagal. Absolutni rekorder Olimpije, kar zadeva tudi obdobje v nekdanji skupni državi Jugoslaviji, pa je po podatkih OptaŽabarja, ki je v sezoni 1986/87 nanizal sedem tekem brez prejetega zadetka. In to kar dvakrat. Zmaji so v takratni 1. SNL na 26 tekmah prejeli zgolj štiri zadetke.

Bi lahko Riera v nedeljo nadaljeval stoodstotni niz Olimpije v 1. SNL in še naprej pisal zgodovino? Zmaji so imeli v zadnjih sezonah v Ljudskem vrtu veliko razlogov za zadovoljstvo, kot po nesojenem pravilu niso na Štajerskem izgubljali kar nekaj sezon zapored.

Olimpija je zadnji večni derbi v Mariboru, odigran je bil 9. aprila, izgubila z 0:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Izjema je le zadnje srečanje, ko je kljub obetavni predstavi in večjemu številu (neizkoriščenih) priložnosti praznih rok ostal Prosinečki (0:1). Bo njegov naslednik v nedeljo, ko ga čaka prvi večni slovenski derbi v trenerski karieri, imel več razlogov za zadovoljstvo? Olimpija bo v Maribor pripotovala spočita, vijolice pa v četrtek čaka naporno evropsko dejanje s Finci.