Pred začetkom tekme med slovenskim in finskim prvakom je v Ljudskem vrtu dišalo po daljši evropski jeseni, nato pa je zmaga HJK Helsinki (2:0) razgalila slabosti vijolic in njenih manj posrečenih potez v prestopnem rokui. Porodili so se novi dvomi o (ne)zmožnostih Karanovićeve čete v Evropi. Mariborčani že na tretji domači tekmi zapored v Evropi niso dosegli zadetka, spoznanje, kako že v nedeljo nadaljujejo brutalen ritem srečanj, ko v goste prihaja Olimpija, pa jim je lahko pahnil še v večji glavobol.

''To je boleč poraz. V prvem polčasu smo nadzorovali potek srečanja. Res je, gostje so trikrat prišli do določenih obetavnih situacij, a smo nadzorovali potek. Nismo pričakovali takšnega drugega polčasa. Sledil je nerazumljiv padec, prvi zadetek Fincev v 47. minuti pa je povsem obrnil tekmo v njihovo smer,'' je po bolečem porazu Maribora, sploh prvem v Ljudskem vrtu, kar se tiče letošnje evropske sezone, priznal Radovan Karanović. Tudi zanj je bil ta poraz nekaj novega.

Prvi strateg Maribora, ki je popeljal vijolice do naslova državnega prvaka po Darku Milaniču, je prepričan, kako je dvoboj odločil trenutek genialnosti v napadu HJK na začetku drugega polčasa, ko so ujeli na spanju mariborsko obrambo, jo spretno prelisičili, nato pa povedli z 1:0. ''V 46. minuti se nismo dobro odzvali. Naivno smo izpadli iz igre. Ta prejeti zadetek nas je presekal. Presekal je večino ekipe, saj so to večinoma igralci brez kilometrine v Evropi. Prišlo je do šoka, v nadaljevanju se nismo več pobrali,'' se je Karanović namenoma ustavil pri prvem zadetku Fincev. Svojevrstne prelomnice srečanja.

Finski prvak je v Ljudskem vrtu spravil v slabo voljo okrog šest tisoč gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dosegel ga je 26-letni reprezentant Papue Nove Gvineje David Browne. Je prvi nogometaš, ki se je iz te dežele odpravil v Evropo, da si kot profesionalec služi nogometni kruh, v Ljudskem vrtu pa je po mnenju trenerja Maribora po všečni in kombinatorni akciji dosegel zadetek, po katerem se Maribor ni več mogel pobrati. Sledil je še zadetek Bojana Radulovića (0:2), Maribor pa ni in ni mogel premagati finske obrambe.

Skušajo izvleči najboljše, a jim trenutno ne gre

Mariborčani potrebuje prihodnji četrtek izdatno zmago v Helsinkih, če še želijo napredovati v play-off kvalifikacij evropske lige. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Žal mi je, da nismo zadeli v prvem polčasu. Če bi, bi tekma na koncu zagotovo izgledala lepše za nas,'' je prepričan strateg Maribora, ki je nanizal tretji zaporedni poraz. Vijolice so po Kišinjevu (0:1) in Kopru (1:2) ostale praznih rok še v Ljudskem vrtu proti najboljšemu finskemu klubu.

''To je naš tretji zaporedni poraz. V tem trenutku je pritisk glede samega rezultata za določene igralce prevelik. Iščemo rešitev, iz tega skušamo izvleči najboljše, kar imamo, a nam trenutno ne gre,'' je Karanović spregovoril o negativnem rezultatskem trendu, ki je Maribor v domačem prvenstvu bolj približal dnu kot vrhu (zaseda osmo mesto), v Evropi pa se mu nevarno izmika možnost, da bi uresničili drugo zaključno žogico za nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja.

Nemogoče je pripraviti vse na enem treningu

Veselje HJK Helsinki, ki so jih v Ljudskem vrtu spremljali štirje finski navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvo s Šerifom je že zapravil, drugo s HJK pa bi lahko uresničil le v primeru visoke zmage na povratni tekmi v Helsinkih. Na umetni travnati podlagi, ki prevetreni zasedbi Maribora, v kateri kar mrgoli novincev, zagotovo ne bo v pretirano prid.

O težavah, s katerimi se je ubadalo strokovno vodstvo Maribora zaradi številnih sprememb v kadru, nazadnje sta šampionsko zasedbo vijolic zapustila Antoine Makoumbou in pa Nino Žugelj, ogromno preglavic pa je nastalo zaradi vnovične poškodbe kapetana Martina Milca, ima naslednje mnenje: ''Nemogoče je na enem treningu vse pripraviti. Veliko je novih igralcev. Med tekmo tako prihaja do situacij, ko niso navajeni na tiste obrambne naloge. Potem pa se dogaja, da obramba, ki je pred tem delovala zanesljivo, začne delati napake.''

Le nekaj dni po prihodu je v moštvu na tekmi proti HJK debitiral Hrvat Marin Laušić. Evropski krst v dresu Maribora so dočakali tudi Andraž Žinič, Vladan Vidaković in Luka Božičković.

Težava, da so odgovornosti padle na pleča mladih igralcev

Verjame, da trije zaporedni porazi niso pustili prevelikih posledic pri njegovih varovancih. Foto: Grega Valančič/Sportida Trenerju je najbolj žal neizkoriščenih priložnosti v prvem polčasu, zlasti prečke, ki jo je tik pred koncem prvega dela zadel Ivan Brnić. Takrat je bil rezultat še 0:0.

Mariborčani bodo tako prihodnji teden odpotovali na Finsko z zaostankom dveh zaostankov, a trener Karanović še verjame, da bi lahko vijolice vrnile HJK milo za drago. ''Dvoboj še ni zaključen, še imamo možnosti za napredovanje. Verjamem, da se lahko tekma obrne. V Helsinkih je treba iti na vse ali nič ter priti do zmage, ki bi nas vodila v naslednji krog,'' ne namerava niti pod razno odpotovati v Helsinke z belo zastavo.

Verjame, da bi lahko prelomno točko, po kateri bi se rezultatska krivulja NK Maribor ponovno dvignila, predstavljal že nedeljski derbi. V Ljudski vrt prihaja vodilna Olimpija, ki se lahko kot edina v Sloveniji po treh krogih pohvali s stoodstotnim izkupičkom, Maribor pa ji gleda v hrbet že za šest točk. ''Nimam občutka, da bi nam voda tekla v grlo. En dober rezultat bo to spremenil. Na derbiju bomo čutili veliko pritiska, a se je na derbijih že dogajalo, da je bila tista ekipa, ki je v derbi vstopila v slabšem trenutku, nato na igrišču boljša,'' se tolaži strateg, rojen v Drvarju.

Verjame, da trije zaporedni porazi niso pustili prevelikih posledic na igralcih. ''V slačilnici sploh ni slabo vzdušje, je pa težava, ker so določene odgovornosti padle na pleča mladih igralcev. V tem trenutku prihaja do prevelikih nihanj same igre, a bomo poskušali narediti vse, da derbi odigramo maksimalno.''

"Evropa še ni izgubljena, marsikaj se da še rešiti"

Karanović še verjame, da je možen srečen konec. Nenazadnje ima Maribor v primeru izpada proti finskemu prvaku še eno priložnost za nadaljevanje evropske sezone. V play-offu konferenčne lige bi se namreč potegoval za napredovanje proti boljšemu iz srečanja med Šahtjorjem iz Soligorska in romunskim Clujem. Prva tekma se je razpletla brez zadetkov. ''Zdaj moramo biti zelo pozitivni in igralcem stati ob strani. Evropa še vedno ni izgubljena, če ne zdaj, pa proti četrtemu tekmecu. Marsikaj se da še rešiti,'' umirja konje trener Maribora, kateremu je prvič na tekmi na klopi delal družbo ožji sodelavec Marko Šuler. Športni direktor Maribora je tako posnemal potezo, katero je na največjih tekmah, denimo tistih v Evropi in večnih derbijih z Olimpijo, uprizarjal nekdanji športni direktor Zlatko Zahović.

Slovenske prvake čaka peklenski teden. V nedeljo prihaja vodilna Olimpija, nato bodo v četrtek gostovali na umetni travnati podlagi na Finskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi Karanović zaradi slabših rezultatov izgubil službo, tega ne bi zameril vodstvu. ''Če se bodo ljudje iz uprave odločili za moj odhod, ni to nobena težava. Bo pa marsikaj odvisno od derbija v nedeljo in povratne tekme s Finci. S psihološkega vidika ni dobra situacija, a moramo narediti vse, da se ekipa vrne v tekmovalnost. V tisto, s čimer želimo iti naprej,'' ostaja trener slovenskih prvakov, ki so vstopili v rezultatsko krizo, vendarle optimist.

Novo priložnost za prekinitev črnega niza in lepši jutri tako vidi že v nedeljo zvečer, ko se bosta Maribor in Olimpija v večnem derbiju spopadla za prvenstvene točke.