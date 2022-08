Nova senzacija malteškega palčka, tokrat v neposredni bližini Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kvalifikacije za konferenčno ligo se nadaljujejo brez slovenskih klubov, saj so Olimpija, Mura in Koper obstali v razburljivem 2. krogu. V 3. krogu kvalifikacij nastopa ogromno slovenskih legionarjev. Danes je z odliko opravil posel Žan Zaletel. Nekdanji branilec Celja je pomagal Viborgu do visoke zmage nad predstavnikom Ferskih otokov, za novo senzacijo je poskrbela Gzira United iz Malte. Klub, ki je v preteklosti že osmešil Hajduk Split, letos pa jo zagodel še srbskemu Radničkemu iz Niša, je v Celovcu remiziral proti Wolfsbergerju!