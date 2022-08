Maribor ima le dva dneva za pripravo (po porazu s Helsinki), Olimpija si je lahko najprej vzela dva dni za počitek in se na derbi mirno pripravlja od srede. "Tudi psihološko smo imeli več dni za pripravo, kar je zelo pomembno. Pripravljeni smo. Pripravljeni smo na derbi. Za motivacijo mi ta teden ni treba poskrbeti, saj vem, da igralci vedo, kako pomemben je derbi. Kot trener sem s tega vidika lahko sproščen, saj vem, da bo slačilnica psihološko pripravljena za to tekmo," je na petkovem druženju z novinarji poudaril trener zeleno-belih Albert Riera. "Moramo jih presenetiti. Moramo jih presenetiti. Vsaka tekma je drugačna. Toliko me že poznate. Na vsako tekmo se pripravimo drugače, da najdemo način, kako kaznovati nasprotnika." Seveda ni povedal, kako jih bodo presenetili.

Pred derbijem je nekaj več pritiska rezultata, pravi Mario Kvesić. A toliko več želje in odločnosti. "Posebna motivacija ne bo potrebna. To je derbi. Prepričan sem, da bomo vsi pripravljeni. S tehnično-taktične strani pa nas bo trener pripravil, kot je to najbolj mogoče. Verjamem, da bomo to tekmo dobili. Maribor prvenstva ni začel najbolje, mi smo začeli idealno. In tako želimo nadaljevati. Želimo doseči četrto zmago."

Lani je na derbijih dvakrat zmagal Maribor, Olimpija enkrat, na enem pa je bilo neodločeno. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Ker imajo tri poraze, lahko več dobijo, kot pa izgubijo"

Trener Riera si je ogledal četrtkovo tekmo Maribora in tudi vse druge v tej sezoni. Strinja se, da je odziv vijoličastih po nizih treh porazov težko napovedati. "Ker imajo tri poraze zapored, lahko več dobijo, kot pa izgubijo. V nogometu je tako, da danes je lahko vse črno, jutri pa bo že svetlo. Enako velja za nas. Prišle bodo tudi slabe tekme, porazi. Razumem, v kakšnem stanju je Maribor. Ne vem pa, ali je to najboljši trenutek, da igramo z njimi, saj bodo jezni in lahko več dobijo, kot izgubijo. Morda pa bo dobro za nas, saj ne doživljajo ravno najlepših trenutkov v svojem življenju."

Mario Kvesić Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Upam, da bodo vsi igralci na voljo za igro," je o trenutnem zdravstvenem kartonu v Stožicah povedal Riera. Justas Lasickas, Ivan Prtajin in Almedin Ziljkić namreč niso bili stoodstotni in so izpustili zadnjo tekmo. To je na klopi začel Kvesić. "V 22 dneh smo imeli sedem tekem. Na prvih šestih sem bil na terenu skoraj vse minute in telo je malo odgovorilo. A zdaj je vse v redu."

Želi si tudi, da bi začeli zabijati tudi napadalci. Prtajin in Mustafa Nukić v prvi ligi še nista zatresla mreže. Proti Bravu je za zmago zadel branilec Marcel Ratnik, še en branilec Đorđe Crnomarković je bil uspešen proti Muri, osrednji branilec Goran Milović je dal dva gola v Evropi. "Pred sezono bi podpisal, da dajo vse gole branilci, če zmagujemo," je v smehu odgovoril Riera. "A saj veste, kako je v nogometu. Čez nekaj tednov bodo zadevali v nizu in bomo na te trenutke pozabili. Tako se dogaja napadalcem. Najbolj pomembno je, kako delajo. In s tem sem zadovoljen."

Riera edini gol v prvi ligi zabil prav Mariboru

Albert Riera Foto: Grega Valančič/Sportida Kako je zabijati Mariboru, Riera dobro ve. Ko je z Zavrčem leta 2015 prvič igral v Ljudskem vrtu, je tudi zadel. Njegov edini gol v prvi ligi. "Bilo je 3:3, kajne? Ni bilo slabo. Malo se še spomnim te tekme. Bili smo ekipa, ki ni imela česa izgubiti. Odigrali smo odlično tekmo. V nogometu je pomembno, da uživaš. Ko uživaš v tem, kar delaš, to delaš bolje. V tisti tekmi smo igrali brez pritiska. Za veliko mladih fantov je bila to prva tekma proti veliki ekipi. Sam sem soigralcem pred tekmo dejal: 'Ničesar ne morete izgubiti, samo igrajte in uživajte.' Ker smo bili sproščeni, smo igrali dobro."

Kakšen je zeleni ferrari

Na novinarski konferenci je Riera dobil tudi vprašanje, v kakšnem stanju je njegov ferrari, kakor je ob prihodu v Ljubljano poimenoval Olimpijino ekipo. "Fantom sem rekel, da si ne bomo postavljali meja. Gremo tako hitro, kot se le da. Ni pomembno, kako smo začeli, pomembno je, kako dirko končamo. Trenutno smo v dobrem položaju. Prišli bodo nasprotniki, ki nas želijo premagati, a osredotočeni moramo biti na svojo dirko. A ko si prvi, jih je veliko za tabo. Prišli bodo težki trenutki."