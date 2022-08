Kdo ima boljšo vezno linijo, Maribor ali Olimpija? Za Kvesića ni dvoma.

"Verjamem, da bomo to tekmo dobili. Maribor prvenstva ni začel najbolje, mi smo začeli idealno. In tako želimo nadaljevati. Želimo doseči četrto zmago," je bil v napovedi nedeljskega derbija prepričan vezist Olimpije Mario Kvesić. A to niso bile njegove edine samozavestne izjave na zadnji novinarski konferenci. Na vprašanje, če tudi on meni, da ima trenutno ljubljanska ekipa najboljšo vezno linijo v ligi, je brez oklevanja odgovoril pritrdilno. Timi Max Elšnik, Augustin Doffo in Kvesić so bili v uvodnih treh krogih med najbolje ocenjenimi vezisti v ligi. Dobro je igral tudi mladi Svit Sešlar. Več nihanj v igri ima Marin Pilj. Tu je še Almedin Ziljkić, ki pa, potem ko je bil nekaj časa na stranskem tiru, še išče pravo formo.

Kvesić je doslej za Olimpijo odigral 28 ligaških tekem in dal devet golov. Mariboru še ni zabil. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Mislim, da je Olimpijina vezna linija boljša kot vezna linija Maribora. Vsekakor," zatrjuje 30-letnik iz Mostarja, ki tretjo sezono igra za Olimpijo (vmes je za krajši čas odšel v Južno Korejo). "Super se počutim na igrišču z Elšnikom in Doffom, ali pa Piljem, s komerkoli. Dobro se ujamemo. Vsak dan, na treningih, na tekmah delamo na tem, da bo to videti še bolje. Menimo, da smo najboljša vezna linija v Sloveniji." Na drugi strani trener Maribora Radovan Karanović ob odhodih in prihodih veliko menjave sistem igre in igralce na posameznih položajih. Rok Kronaveter, Jan Repas, Aljaž Antolin in Ivan Brnić, ki so največkrat začeli v vezni liniji, tako še niso povsem uigrani. In tako imajo vijolični pred derbijem le tri točke, medtem ko so zeleno-beli s polnim izkupičkom devetih zmag na prvem mestu.

"Lahko so jezni, frustrirani, pa bodo zelo motivirani"

A derbi je tako posebna tekma, da tudi zaostanek šestih točk ne pomeni veliko, se zaveda Kvesić. "To ne pomeni prav nič. S psihološke strani lahko to pretehta na na eno ali na drugo stran. Lahko so jezni, frustrirani, pa bodo zelo motivirani. Lahko pa mi izkoristimo naš dober moment, ker imamo tri zmage. In da nam bo zato lažje. A na derbiju to običajno nima nobene zveze." Je bil pa nekdanji reprezentant Bosne v nižjih starostnih kategorijah pošten in priznal, da so občutki pred tekmo z Mariborom nekoliko drugačni. Običajno nogometaši govorijo, da je tudi derbi tekma kot vsaka druga. "Več je napetosti. Vsekakor. Na vsaki tekmi imaš nekakšen pritisk, ker želiš dati vse najboljše od sebe. Želiš se pokazati v najboljši luči. A derbi je pa derbi in napetosti je nekaj več."