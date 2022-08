Maribor še na šesti evropski tekmi ni dal gola, med strelci Lipušček

Tudi na četrti evropski tekmi to poletje v Ljudskem vrtu Maribor ni zabil gola, pa je imel Marko Božić dva lepa strela v okvir vrat. Zadeli so le na eni od sedmih evropskih tekem. Imajo pa aktiven izid, saj se je prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo s Clujem končala z 0:0. Preverite še ostale izide kvalifikacij za to evropsko tekmovanje, med strelce se je vpisal Žiga Lipušček.

Mariborčani so dvoboj z romunskim prvakom pričakali vse prej kot prepričani v uspeh. Za njimi je bil niz šestih porazov, ki so najprej pomenili izpad iz kvalifikacij lige prvakov, nato iz kvalifikacij evropske lige, za nameček pa pomenijo za vijolično zasedbo zadnje mesto na lestvici državnega prvenstva. Maribor je na tekmi pogrešal kar sedem igralcev: Watson, Milec, Pihler, Šturm in Jug so poškodovani, Repas in Mitrović pa nista imela pravice nastopa zaradi treh rumenih kartonov. Zato je v prvi postavi začel 17-letni Tine Čuk.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Da bi se to črno obdobje končalo, so v vodstvu kluba menjali trenerja in na mesto Radovana Karanovića pripeljali Damirja Krznarja. Ta je poudaril, da gre na vsaki tekmi na zmago, toda če je obramba tokrat opravila svoj posel, je spet manjkalo ideje v napadu. Le Marko Božić je bil po enkrat nevaren v vsakem polčasu. Posledično je tekma ostala v rezultatskem izhodišču, tako da bo udeleženca skupinskega dela konferenčne lige odločil povratni obračun.

Galerija s tekme Maribor - Cluj (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Kdo se bo uvrstil v skupinski del konferenčne lige? V play-offu kvalifikacij so se pridružili še udeleženci tekmovanja iz najmočnejših držav, med katerimi ne manjka znanih klubskih imen iz Evrope. Tako bodo na delu tudi polfinalist zadnje sezone lige prvakov Villarreal, Fiorentina, za katero že zadeva posojeni napadalec madridskega Reala Luka Jović, angleški West Ham, nemški Köln in francoska Nica.