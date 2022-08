Senzacija in pol, krvnik Kopra šokiral bogate Turke

V četrtek so nogometaši Vaduza iz Liechtensteina v Evropi poskrbeli za novo presenečenje. V 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo so po hudem boju izločili Koper, nato pa jim je uspel izjemen podvig proti turškemu favoritu Konyasporju. Prva tekma se je v Vaduzu končala brez zmagovalca (1:1), povratno pa so gostje iz žepne državice, ki nastopajo v drugi švicarski ligi, dobili s kar 4:2.

Liechtenstein, majhna kneževina med Švico in Avstrijo, znana tudi kot davčna oaza, je v tej sezoni zelo ponosen na nogometaše Vaduza. Liechtenstein je edina članica Evropske nogometne zveze (Uefa), ki nima svojega državnega prvenstva. Vaduz si tako vsako sezono priigra pravico do nastopa v Evropi po zaslugi zmage na posebnem pokalnem tekmovanju, na katerem nima resnejšega tekmeca. Dokazuje se sicer v drugi švicarski ligi, kjer pa mu v tej sezoni ne kaže najbolje. Po štirih krogih je še vedno brez zmage, na lestvici zaseda osmo mesto (v drugi ligi tekmuje deset ekip), povsem drugačen obraz pa kaže na evropskih zelenicah. Tam letos sploh še ni izkusil poraza.

Najprej so izločili Koper ...

Izbranci Zorana Zeljkovića so ostali praznih rok proti Vaduzu. Foto: Vid Ponikvar Najprej je v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo prekrižal načrte Koprčanom. Na Bonifiki je, čeprav so si izbranci Zorana Zeljkovića priigrali ogromno priložnosti, premagal slovenskega podprvaka in pokalnega zmagovalca z 1:0, na povratnem dvoboju pa v podaljšku izsilil izenačenje (1:1), s katerim si je priigral napredovanje.

Ples kroglic je Vaduzu namenil zelo zahtevno oviro, eno najboljših turških ekip. Konyaspor, pri katerem je v zadnjih letih izstopal nekdanji slovenski reprezentant Nejc Skubic, je veljal za izrazitega favorita. Ne nazadnje vrednost njegovih igralcev znaša kar 50 milijonov evrov, desetkrat več od tiste, s katero se lahko po oceni Transfermarkta pohvali Vaduz.

Konyaspor je v prejšnji sezoni v Turčiji osvojil visoko tretje mesto, v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pa nadigral beloruski BATE Borisov s skupnim rezultatom 5:0. Zeleno-beli iz Turčije so nato v Vaduzu remizirali z 1:1 in verjeli, da bodo na domačem igrišču upravičili vlogo favorita. Začelo se je po željah Turkov, ki so povedli z 1:0, nato pa je sledila senzacija. In to kakšna! Razigrani Vaduz je zadeval kot po tekočem traku in povedel s 4:1. Gostitelji so bili v šoku, v sodnikovem podaljšku so le še znižali na 2:4 in neslavno izpadli iz Evrope.

Konyaspor, ki je imel velike načrte v Evropi, je nepričakovano izpadel že v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Reuters

Evropska pravljica Vaduza, ki ni še nikoli nastopil v skupinskem delu evropskega tekmovanja, se nadaljuje. Zdaj je od velikega cilja oddaljen le še eno zmago. V play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo bo predstavnik Liechtensteina poskušal stopiti na prste še dunajskemu Rapidu, pri katerem se dokazuje slovenski legionar Dejan Petrovič.