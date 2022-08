Maribor končal črni niz, Viole so se zahvalile Karanoviću

Nogometaši Maribora so v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma remizirali z romunskim prvakom Clujem (0:0). Na vročem stolčku v Ljudskem vrtu je debitiral Damir Krznar. Končal je niz šestih zaporednih porazov, ki so s položaja trenerja spodnesli njegovega predhodnika Radovana Karanovića, tudi četrtič letos pa na domačem igrišču na evropski tekmi ni dosegel zadetka! Viole so se nekdanjemu trenerju zahvalile s čustvenim sporočilom.

Maribor : CFR Cluj 0:0 Stadion Ljudski vrt, gledalcev 4000, sodniki: Orel, Vodrazka in Križ (vsi Češka).

Strelci: /. Maribor: Bergsen, Sikošek, Uskoković, Šoštarič Karič, Žinič, Vidaković, Antolin, Brnić, Božić (od 88. Laušić), Čuk (od 60. Kronaveter), Baturina (od 76. Sirk).

Cluj: Scuffet, Camara, Burca, Matias, Manea, Adjei-Boateng (od 30. Muhar), Cvek (od 88. Hoban), Roger (od 88. Petrila), Deac (od 73. Malele), Betancor (od 46. Paun), Yeboah. Rumeni kartoni: Manea, Malele, Burca, Matias.

Rdeči karton: /.

Damir Krznar si je prislužil aplavz mariborskega občinstva. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Mariboru je v zadnjih dneh zapihal nov veter. Radovana Karanovića, ki je do zadnjega imel podporo navijaške skupine Viole, je zamenjal Damir Krznar. Menjave na vročem stolčku so v že tako razdvojenem mestu ob Dravi, kjer so najbolj glasni navijači na južni tribuni podpirali Karanovića, tisti z vzhodne pa so ga želeli zaradi slabih rezultatov menjati že pred tedni, naredile svoje. Na soparen poletni četrtek, na katerem je Maribor reševal svojo usodo nadaljnje evropske sezone in pa tudi možnost obogatitve klubske blagajne, se na stadionu pod Kalvarijo ni zbralo prav veliko gledalcev. Vsekakor ne toliko, kot bi si jih tekma takšnega značaja zaslužila.

Zamere in slaba energija, ta je v zadnjih tednih krožila okrog kluba, pa tudi rekorden niz šestih zaporednih porazov, vse to je botrovalo tudi manjšemu obisku imetnikov letnih vstopnic. Ni se jih zbralo veliko. Tako je prvi dvoboj zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med slovenskim in romunskim prvakom spremljalo le okrog štiri tisoč gledalcev, manj kot prejšnje evropske spopade. Vseeno ni manjkalo bučne podpore s tribun, tisti, ki so prišli, niso skoparili z grli.

Krznarja pričakal aplavz

Zanimivo je, da so se najprej oglasili gledalci z vzhodne tribune. Zadonelo je ''Maribor, Maribor'', novemu trenerju Krznarju, ko se je pred tekmo prvič sprehodil po zelenici do klopi, pa so namenili gromek aplavz. Kot da so si zaželeli novega, lepšega obdobja, v katerem bi Maribor končno začel nizati zmage. Nato so se oglasile še Viole ter izobesile nekaj transparentov s pomenljivo vsebino. Sporočili so ''Jug je srce Maribora, mi smo srce juga'' ter ''Ko klub trpi, ostanemo samo mi!!! 4.000>12.000".

Še en pomenljiv napis navijaške skupine Viole, ki so ga pokazali v prvem polčasu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kot da bi slutili, koliko gledalcev se bo zbralo na krstni tekmi Krznarja, ki je ponudila nadaljevanje letošnjih evropskih frustracij. Vsaj tistih, ki se nanašajo na vprašanje, kako zatresti mrežo tekmeca. Neverjetno se sliši, da Maribor tudi v četrtem prvem polčasu domače evropske tekme v tej sezoni ni dosegel zadetka. In da ga ni niti tekmec!

Noro, še četrtič zapored v Ljudskem vrtu 0:0!

Znova se je uvodnih 45 minut končalo brez zadetkov, a so bili lahko gledalci delno zadovoljni z izvedbo Krznarjeve zasedbe. Nekdanji strateg zagrebškega Dinama je v začetno postavo, zaradi kazni in poškodb je pogrešal kar sedem pomembnih igralcev (Max Watson, Martin Milec, Aleks Pihler, Danijel Šturm in Ažbe Jug, Jan Repas in Nemanja Mitrović), uvrstil tudi 17-letnega Tineta Čuka. Obetavni mladinec vijolic, ki igra na desnem krilu, je v 1. SNL debitiral na Bonifiki, kjer ni pustil vidnejšega pečata.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Podobno je bilo tudi na evropskem debiju, ko je Maribor bolj pretil po levi strani. Čeprav so gostje, ki jih vodi nekdanji zvezdnik romunskega nogometa Dan Petrescu, prevzeli pobudo in do 30. minute nekajkrat s (pol)priložnostmi ogrozili mariborska vrata, največkrat se je za strel proti Mennu Bergsnu odločil Španec Jefte Betancor, slovenski prvak ni resneje trpel. Disciplinirano je vztrajal pri svoji igri, ohranil mrežo nedotaknjeno in čakal na svojo priložnost.

Po igrivem napadu, v katerem so kombinirali trije legionarji v napadu Maribora, Hrvata Ivan Brnić in Roko Baturina ter Avstrijec Marko Božić, je dočakal najlepšo priložnost prvega polčasa. Nekdanji napadalec Radomelj je ogrel dlani vratarja Cluja, zadišalo je po vodstvu Maribora, občinstvo je vijolicam namenilo aplavz. V 39. minuti je vrata gostov ogrozil še Andraž Žinič, a je ostalo pri začetnem rezultatu. Zadovoljivem, kar zadeva pričakovanja domačega strokovnega vodstva, saj je rezultat 0:0 spadal pod tiste, ki jih novi trener Krznar doživlja kot primerno izhodišče povratnega srečanja.

Najlepši priložnosti za Maribor je na tej tekmi zapravil Marko Božić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dvoboj v Mariboru je spremljalo nekaj deset navijačev romunskih navijačev, ki pa tudi v nadaljevanju niso dočakali kakšne zrelejše priložnosti svojih ljubljencev. ''Uspavanka'' med obema kazenskima prostoroma se je nadaljevala in proti koncu srečanja še stopnjevala. Kot da bi bila oba tabora, že tako previdna zaradi velikega vložka srečanja, zadovoljna z remijem.

Viole so se zahvalile Karanoviću: Hvala, Žuti!

V 60. minuti je Krznar opravil prvo menjavo. Namesto Čuka je v igro vstopil dvakrat starejši, najbolj izkušeni član Maribora Rok Kronaveter, Viole pa so se nato s posebnim transparentom spomnile trenerja Radovana Karanovića in se mu zahvalile. ''Vijol'čno srce. Pravi Mariborčan, lokalpatriot. Hvala, Žuti!,'' so zapisali zvesti mariborski navijači in pokazali, kako jih je menjava trenerjev, s katero se je športni direktor Marko Šuler obotavljal in je nikdar ni v medijih napovedal kot resnejšo možnost, prizadela.

Viole so izobesile transparent, namenjen zahvali nekdanjemu trenerju @nkmaribor Radovanu Karanoviću. "Vijol'čno srce. Pravi Mariborčan, lokalpatriot. Hvala, Žuti!," so zapisali navijači, zbrani na južni tribuni. Na tekmi proti Cluju še vedno brez golov. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/acPuKKdl30 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 18, 2022

V 78. minuti je Maribor začutil svojo priložnost. Kronaveter je ogrozil vrata, a je njegov nevaren strel blokiral Matias in ga preusmeril v kot. Navijači so povzdignili glas, ob koncu srečanja se je iskala pot do zmage. In res, Kronaveter je v 83. minuti lepo zaposlil Božića, ta pa je z roba kazenskega prostora nevarno streljal proti romunskim vratom, a se je izkazal Simone Scuffet. Še drugič na tekmi mu je preprečil zadetek, po vodi je splavala še najlepša priložnost Maribora v drugem delu.

Konec črnega niza NK Maribor

Časa za morebitno zmago gostiteljev je bilo vedno manj, nekajkrat so zapretili še gostje, a Bergsen ni imel resnejšega dela. Ko je češki sodnik Pavel Orel odpiskal konec, so Mariborčani doživeli nekaj nenavadnega. Po šestih zaporednih porazih so prvič ostali neporaženi. Prvič po slabem mesecu, prvič po 23. juliju!

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Resda brez doseženega zadetka, a jim remi z 0:0 vliva upanje, da bi lahko čez teden dni, ko bo Krznar še bolje spoznal vijolično barko, še močneje pritisnili proti Romunom in si zagotovili daljšo evropsko jesen. Da so o tem prepričani tudi navijači, so nakazali s ploskanjem, ki so ga za predstavo proti Cluju prejeli slovenski prvaki.