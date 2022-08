Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Palermo, pri katerem so igrali številni Slovenci, vključno z Josipom Iličićem, Arminom Bačinovićem, Aljažem Struno, Jasminom Kurtićem in Sinišo Anđelkovićem, si je Lea Štulca izposodil do konca sezone, a ga bo nato primoran odkupiti za dober milijon evrov. Štulac je namreč podpisal triletno pogodbo.

Žan Žužek Foto: Vid Ponikvar/Sportida V italijanski drugoligaški konkurenci pa bo očitno po novem igral tudi branilec Kopra Žan Žužek, med drugim je spletna stran La Bari Calcio poročala, da je vse dogovorjeno za prestop Slovenca v Bari, vrednost prestopa pa naj bi znašala 300.000 evrov.

Trener Kopra Zoran Zeljković v pogovoru za Sportal na vprašanje o morebitnem odhodu Žužka ni podal jasnega odgovora: "Za trenerja ni prijetno, ko izgubiš pomembnega člana, a vemo, kakšno je stanje. Naši igralci imajo željo po igranju v tujini, klub pa živi od prodaje igralcev. Temu se je treba prilagoditi. Smo pa pripravljeni na vse odhode in imamo dovolj širok kader."

Padel je klubski rekord: Nunes na Otok

V Braziliji rojeni Matheus Nunes, portugalski nogometni reprezentant, ki je igral za lizbonski Sporting, bo kariero nadaljeval na Otoku. Kot so prek Twitterja sporočili iz Wolverhamptona, so s 23-letnikom podpisali petletno pogodbo za 38 milijonov funtov (45 mio evrov), kar je klubski rekord.

Nunes je skupaj za Sporting odigral 101 tekmo. Lizbonskemu klubu je v sezoni 2020/21 tudi pomagal do prvega naslova državnega prvaka po 19 letih.