Sramota Manchestra, trener kaže na igralce: Morajo prevzeti odgovornost

Arsenal je na uvodnih dveh tekmah angleškega prvenstva zabil šest golov in dvakrat zmagal, Manchester United pa dobil šest golov in obakrat izgubil. Na Old Traffordu že gori alarm, trener Erik ten Hag pa igralce poziva, naj sprejmejo del odgovornosti.

Dve tekmi, dva poraza, šest prejetih golov. Manchester United je na zadnjem mestu premier lige. Novi trener Erik ten Hag, ki je v prejšnjih štirih sezonah z Ayaxom trikrat osvojil nizozemsko prvenstvo, pa že na udaru kritik. Tu je še nezadovoljni Cristiano Ronaldo, ki je ob sobotnem sramotnem porazu z 0:4 proti Brentfordu sicer odigral celotno tekmo. Vse štiri gole so dobili v uvodnih 35 minutah. V minuli sezoni, svoji sploh prvi v premier ligi, je bil Brentford 13. (leto prej tretji v championshipu). Teden prej jih je v uvodnem krogu premagal še eden od manjših premierligašev, Brighton.

Erik ten Hag Foto: Reuters Manchester to poletje ni bil najbolj uspešen niti na nogometni tržnici. Sicer so prišli Lisandro Martinez, Christian Eriksen in Tyrell Malacia, neuspešno pa so novačili Benjamina Šeška. "Jasno je, da potrebujemo igralce. A o tem zdaj nočem preveč razmišljati. Dobri igralci, ki jih imamo, morajo biti boljši," je po bolečem porazu razlagal Erik ten Hag. "Upal sem na boljši začetek. A moram verjeti, saj sem videl dobre stvari. Sta pa ti dve tekmi veliko razočaranje."

Igrali smo naivno, je na novinarski konferenci po tekmi poudaril nizozemski strateg. Del krivde za poraz z 0:4 je prevalil na nogometaše. "Ne moreš verjeti, da se tekma lahko začne na tak način. Da v 35 minutah prejmeš štiri gole. Ekipa mora prevzeti odgovornost. Žal mi je za navijače. Navijali so, mi pa smo jih razočarali. Treba je prevzeti odgovornost. Tako ekipa kot posamezniki. Tega pa nismo storili. Prosil sem jih, naj igrajo s samozavestjo in prevzamejo odgovornost za prikazano. Na tem moramo delati. Odgovoren je seveda tudi trener. On je najbolj odgovoren. To sprejmem in na tem bom delal."

Pri Arsenalu energija in želja na najvišji ravni

Gabriel Jesus Foto: Reuters Če je Manchester United negativno presenečenje začetka sezone na Otoku, pa je Arsenal pozitivno. Tako kot aktualni prvak Manchester City ima maksimalnih šest točk. Topničarji so zabili šest golov. Leicester jim je sicer dal prva dva v sezoni. Za zmago s 4:2 je dva gola zabil Gabriel Jesus. Nekdanji nogometaš Cityja je že na pripravah nakazal, da zna biti velika okrepitev. Ob dveh golih ima z uvodnih dveh tekem še dve podaji za gol. Trener Mikel Arteta je bil s prikazano igro zelo zadovoljen: "Na tekmi so bile prisotne energija in želja, ki so ju vložili, kakovost in hitrost, s katero smo igrali." Z drugim golom v sezoni ga je navdušil tudi 21-letni brazilski napadalec Gabriel Martinelli.