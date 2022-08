Najbolj priljubljeni Ljubljančan v Kopru poslal jasno sporočilo Olimpiji

V prejšnji sezoni je Zoran Zeljković osvojil priznanje za najboljšega trenerja. Navdušil je s tem, kako je Koprčane, ki so pred dobrim letom skoraj izpadli iz prve lige, prerodil, vnesel novo filozofijo in jih z všečnim nogometom, polnim učinkovitih protinapadov, popeljal do drugega mesta in pokalne lovorike. Kanarčki osvajajo simpatije tudi v tej sezoni. V soboto so s 5:0 pomendrali Radomljane, se jim maščevali za boleč poraz ob koncu prejšnje sezone, obenem pa poslali sporočilo vodilni in za zdaj še nedotakljivi Olimpiji, kako se njihova forma vzpenja.

42-letni Ljubljančan izbrance na veliki derbi pripravlja v Dekanih. V Kopru čutijo težave s pomanjkanjem vode, ki je prizadelo obalna mesta. Upa, da se jih bo do derbija usmilila narava in jim bo dež pomagal, da se izognejo igranju na suhi travnati površini. Dodatne težave Zeljkoviću predstavlja tudi odsotnost nekaterih igralcev, ki so se okužili z novim koronavirusom, a vseeno verjame, da lahko s pomočjo široke klopi sestavi dovolj konkurenčno zasedbo za zmago nad Olimpijo.

''Olimpiji vse čestitke. Igra dobro in je zasluženo prva,'' je povedal, ko smo ga povprašali, kaj vse je opazil v ponedeljek v Stožicah, ko je v družbi pomočnika Denisa Halilovića spremljal dvoboj med Olimpijo in Gorico. Taktične ugotovitve je zadržal zase. Z več kot primernim razlogom, saj se bo spoprijel z največjo uganko, kar jo ponuja 1. SNL. S stanovskim kolegom Albertom Riero, ki mu gre v Ljubljani vse kot po maslu in rad preseneča tekmece.

Koprčani so na zadnji domači tekmi prekrižali načrte Olimpiji. 24. aprila so zmagali z 1:0, strelec zmagovitega zadetka je bil Kaheem Parris. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bliža se spopad vodilnih, derbi 1. SNL med Koprom in Olimpijo. Kako ga doživljate kot Ljubljančan, ki ne skriva določene navezanosti na zeleno-beli dres?

Olimpija mi je dala v mladosti ogromno. Igral sem zanjo, saj sem Ljubljančan. Ko igraš proti Olimpiji, so to vedno posebni občutki. Veseli me, da bo to derbi. Če bi bili peti, šesti na lestvici, se o tem ne bi veliko govorilo, tako pa je v Kopru čutiti, da gre za nekaj posebnega.

Veliko ljudi me ustavlja na cesti in daje spodbudne besede. Tega prej nisem doživljal. Verjamem, da lahko v soboto napolnimo stadion. Odkar sem trener Kopra, tega še nisem doživel. Rad bi videl Bonifiko polno.

Vesel sem, da so ljudje prepoznali našo zgodbo. Vedeli smo, da jih bomo le z dobrimi igrami pripeljali na stadion. Igramo drugačen nogomet od tistega, ki je nekoč krasil Koper, ko je bil prisoten pridih Italije. Igramo bolj napadalno. Na Primorskem je res lepo, nogometaši pa najraje igrajo pred polnimi tribunami. Obljubljam, da bo dobra tekma. Srčno vabljeni vsi na Bonifiko.

V trenerskem dvoboju se boste prvič pomerili z Albertom Riero, ki je v karieri igral podobno kot vi v zvezni vrsti in si ustvaril svetovno prepoznavnost.

Bil je vrhunski igralec. Ko samo pogledaš njegov življenjepis, ti je hitro jasno, za kakšnega igralca gre. Igrati toliko let na tako visoki ravni, tega ne zmore vsak. Za to potrebuješ posebno kakovost. Olimpija ima res privilegij, da ima takega trenerja.

V zgodovino se lahko vpišete kot prvi trener, ki bi ga premagal v 1. SNL.

Vse bomo naredili, da premagamo Olimpijo. Verjamemo vase. Vemo, da ne bo lahko, a v življenju se najbolj cenijo stvari, ki niso enostavne.

Albert Riera, ki je igralsko kariero pred šestimi leti sklenil kar v dresu Kopra, za katerega je zbral le en nastop, nato pa zaradi zdravstvenih težav in nesoglasij s takratnim športnim direktorjem ni več stopil na zelenico, je v 1. SNL Olimpijo na petih tekmah popeljal do maksimalnih 15 točk. Foto: Vid Ponikvar

Trener Olimpije rad izpostavlja, kako neprestano preseneča tekmece s taktičnimi menjavami in novimi domislicami. Kako težko se je pripraviti na takšnega tekmeca?

Res je, vedno te lahko preseneti, a na nogomet gledam nekoliko drugače. Na koncu se vedno igra 11 na 11. Kar se tiče Riere, je prekrasno, da prihajajo v Slovenijo tako velika imena. Več se piše o njih, bolje je za vse nas, ki delujemo v domačem nogometu. Riera dokazuje, da je dober trener. Ima svoj način vodenja. S takim nadaljevanjem si zasluži vse čestitke.

Vseeno pa je prvenstvo maraton, mrtvi se bodo šteli na koncu. Če dobro začneš, nisi še ničesar naredil. Tega se zavedamo tako mi kot verjetno tudi Olimpija. Sobotna tekma bo tako pomembna. Daleč od tega, da ne bi bila, a ni odločilna.

Olimpija v tej sezoni v prvenstvu sploh še ni prejela zadetka, Koper pa ima v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja Andreja Kotnika. Zaključek se ponuja kar sam …

Res je, da Olimpija še ni prejela gola, a se bomo še kako potrudili, da ta niz prekinemo. Igramo doma pred svojimi navijači. Igrali bomo hrabro in naredili vse, da ostane zmaga doma.

Andrej Kotnik je v tej sezoni dosegel že pet zadetkov in je z naskokom najboljši strelec 1. SNL. Za Koper je zadel v polno tudi na evropskem gostovanju v Vaduzu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kotnik je v izjemni strelski formi, v tej sezoni se je podpisal že pod šest zadetkov. Če bi bil takšen tudi v zaključku prejšnje sezone, bi morda postali tudi prvaki.

Da. Če bi ga takrat večkrat dajal v igro, bi morda bili prvaki. Tega žal ne bomo nikoli izvedeli. V tistem trenutku, ko je prišel v klub, sem mu dal jasno vedeti, kakšna so moja pričakovanja. Da se mora najprej malce spoznati z ekipo in se prilagoditi. Navdušuje me, kako pridno dela za blaginjo kluba in ne gleda le nase. To se mu je začelo vračati.

Prednost naše ekipe je, da je Kotnik le eden izmed igralcev, ki lahko zapretijo tekmecu. Imamo zelo dober napad, tako da prežijo nevarnosti iz različnih položajev.

Na zadnji tekmi se je končno, prvič v tej sezoni, po številnih zapravljenih priložnostih, tudi zgrešeni 11-metrovki, med strelce vpisal Kaheem Parris.

Tega sem se res razveselil. Seveda ti je kot napadalcu lažje, ko se ti malce odpre. Parris je bil v nekaterih stvareh površen. Na žalost se mu je to vračalo. Verjamem, da je to obdobje že prebrodil. Sproti je popravljal stvari, tako da je bilo le vprašanje časa, kdaj se mu bo odprlo. Je zelo dober igralec.

So Radomlje prejšnji konec tedna dobile "svojo porcijo" zaradi tega, ker so vam v prejšnji sezoni uničile sanje o državnem naslovu? Mlinarje ste odpravili kar s 5:0!

Številni razpredajo o tem, da smo na tisti tekmi (1:3 v 34. krogu, op. p.) proti Radomljam izgubili prvenstvo. Sam menim drugače. To je bila le ena izmed ključnih tekem. Lahko bi tudi dejali, da smo izgubili dve pomembni točki na zadnji tekmi jesenskega dela proti Muri. Denimo. Prvenstvo je bilo dolgo, vse točke so se štele. Da je bila kriva ravno tista tekma z Radomljami? S tem se ne strinjam.

Smo pa v soboto proti njim pokazali ogromno energije, saj smo hoteli dokazati, da smo imeli na tisti tekmi slab dan in da smo boljša ekipa od njih. Takrat smo zapravili ogromno priložnosti, bili sami krivi za vse. Veseli me, da smo se tako odzvali.

Poleti se je s Koprčani pomeril s četrtkovim tekmecem Maribora, romunskim prvakom CFR Cluj, in izgubil z 0:2. V vrste Cluja se je po koncu sezone 2021/22 preselil hrvaški bočni branilec Karlo Bručić, ki za zdaj pri serijskem romunskem prvaku ne dobiva veliko priložnosti. Foto: Ana Kovač

Po zaslugi visoke zmage nad Radomljami ste bili vsaj 48 ur na vrhu razpredelnice. Nanj se lahko ponovno povzpnete v soboto, če boste premagali Olimpijo. Slovenija bo priča velikemu derbiju, v katerem pa ne bo Maribora. Se sliši nenavadno?

Le vprašanje časa je, kdaj se bo Maribor dvignil. Slovenija potrebuje dober Maribor. Imajo dovolj izkušenj, da bodo prebrodili krizo.

V četrtek čaka Mariborčane evropski dvoboj s Clujem, s katerim ste se vi pomerili v poletnem pripravljalnem obdobju. V Gornji Radgoni ste izgubili z 0:2. V kakšnem spominu vam je ostal romunski prvak?

CFR Cluj je tekmovalna, zelo trda ekipa. Ima nekaj zelo dobrih posameznikov, tako da je po mojem mnenju favorit. Ker pa je Maribor z menjavo trenerja poskrbel za šok terapijo, je zagotovo sposoben premagati Cluj. Ne gre za kakšno veliko razliko v kakovosti. Na tisti tekmi mi je padel v oči njihov levi bočni igralec, ki je zelo hiter in dinamičen.

Pogovarjal sem se tudi s hrvaškim nogometašem Lovrom Cvekom, s katerim sem sodeloval pri Celju, ko sem bil pomočnik trenerja. Cvek ni igral proti nam, a gre za izkušenega, delovnega igralca. Zdaj igra redno za Cluj. V četrtek bo trda tekma. Če bo hotel Maribor napredovati, bo moral izkoristiti tisti dve, morda tri priložnosti, ki se mu bodo ponudile. Ne verjamem, da si jih bo lahko priigral kaj več.

Za razliko od Maribora vi v Evropi niste imeli na voljo popravnega izpita. Izpadli ste proti Vaduzu, šele po podaljšku v Liechtensteinu. Vaduz je nato senzacionalno izločil Konyaspor. Vam je bilo zaradi tega še toliko bolj žal hitrega konca v Evropi?

Vaduz ima izkušeno, dobro ekipo, ki igra v drugi švicarski ligi. Nekateri so govorili, da so to natakarji, a se z njimi nisem strinjal. Daleč od tega. Vaduz ima marsikaj boljšega od nas. Od izkušenj do proračuna, pogojev za delo. Včasih mora človek pogledati malce ven iz okvirjev, da vidi, kako drugi boljše delajo. Naš nogomet je v takem stanju, da smo redko proti komu lahko sploh favoriti.

Moramo pa si priznati, da je bilo razočaranje po izpadu veliko. Kot ekipa smo boljši, a žal nismo izkoristili svojih priložnosti. Evropa pa je za razliko od prvenstva takšno tekmovanje, v katerem, če določenih stvari ne izkoristiš, ni več popravnega izpita. Takšnih izkušenj žal proti Vaduzu nismo imeli, upam, da, da smo se na podlagi tega kaj naučili.

Žan Žužek bi lahko še pred koncem prestopnega roka zapustil Bonifiko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ste, kar se tiče kadrovanja ekipe, že končali z dejavnostmi v prestopnem roku?

Okostje smo naredili. Morda se obeta še ena sprememba, počasi pa prihaja tudi naša največja okrepitev. To je Maks Barišić. Maks napreduje iz dneva v dan. Vidi se, da ima dobre gene, saj prehiteva napovedi. Temu se ne čudim, glede na njegove izjemne rezultate, ki jih je kazal na treningih in testiranjih, meritvah fizičnih sposobnosti. Z Maksom bomo še veliko močnejši. Komaj čakam.

Torej se vam obetajo sladke težave pri sestavi napada? Po drugi strani pa se bo moral nekdo iz udarne enajsterice preseliti na klop …

Saj se to ne bo zgodilo še tako kmalu. Od Maksa sprva ne bom pričakoval veliko, le to, da nam malce pomaga. Njegova prva prava sezona mora biti 2023/24, ko bomo, vsaj tako upam, igrali v Evropi. Pred tem bom zadovoljen, če opravi zimske priprave na polno in ujame nekaj tekem spomladanskega dela. Če ne igraš eno leto, potrebuješ ogromno časa za vrnitev.

Ste pričakovali več od Daria Kolobarića, ki je v preteklosti na slovenskih zelenicah znal pogosto tresti mreže, v Kopru pa še ni dočakal prvega gola?

Pozna se, da ni igral eno leto. Morda smo ga prehitro porinili v neke situacije. Potrebuje še nekaj časa. Smo pa videli, da ogromno dela za ekipo. Tega marsikdo ne opazi, a imamo zaradi njega veliko priložnosti. Le vprašanje časa je, kdaj se bo odprlo tudi njemu.

Italijanski snubci so se ogreli za Žana Žužka. Bi se lahko resnično preselil v Bari?

Za trenerja ni prijetno, ko izgubiš pomembnega člana, a vemo, kakšno je stanje. Naši igralci imajo željo po igranju v tujini, klub pa živi od prodaje igralcev. Temu se je treba prilagoditi. Smo pa pripravljeni na vse odhode in imamo dovolj širok kader.

Z novim športnim direktorjem Ivico Gubercem sva se dobro ujela. Imamo kar nekaj kakovosti. Trenutno imamo v ekipi vse, kar potrebujemo. Zdaj moramo le še delati. Prepričan sem, da je pred to ekipo Kopra lepa prihodnost.

Maks Barišić, ki se je pred meseci tako s soigralci veselil pokalne lovorike, bi se lahko že čez nekaj mesecev pridružil ekipi na treningih. Foto: Grega Valančič/Sportida

V prejšnji sezoni ste bili drugi v prvenstvu in pokalni zmagovalci. So zaradi tega cilji v tej sezoni postavljeni tako visoko, kot so lahko?

Na vsaki tekmi hočemo zmagati. To je znano že od prej. Realen cilj pa je vseeno Evropa. To je povsem sprejemljiv rang za velikost našega kluba. Ker pa v življenju ni meja, bomo poskušali normalno doseči še kaj več.