Ob trenutni krizi Maribora sta najmočnejši ekipi v državi Olimpija in Koper. S 15 in 12 točkami s petih tekem sta na vrhu prve lige. In to soboto se bosta pomerili med seboj.

Medtem ko se v vrstah aktualnih prvakov NK Maribor osredotočajo na evropsko jesen in na delo z novim trenerjem, se njihova tekmeca za slovensko lovoriko iz pretekle sezone stoodstotno posvečata samo prvi ligi in lahko tako še dodatno pobegneta. Drugouvrščeni Koper (12 točk) ima devet točk več od zadnjeuvrščenega Maribora (štiri zmage in poraz), vodilna Olimpija pa popoln izkupiček 15 točk.

Olimpija na petih tekmah še ni dobila gola, Koper pa je z 11 doseženimi najbolj učinkovita ekipa začetka prvenstva. Pred sobotno tekmo (20.15) v taboru zeleno-belih ni nobene nervoze, je na četrtkovi novinarski konferenci v Stožicah poudaril trener Albert Riera. "Kakšen pritisk?! Povsem nasprotno. Pritisk čutiš, ko izgubljaš. Ko zmaguješ, tega ni. Mi poskušamo le igrati tako kot doslej, ohraniti vzdušje in miselnost, kot ju imamo. Zmage kažejo, da delamo veliko stvari prav." Ljubljančani so v prejšnjem krogu z 2:0 premagali Gorico, Koprčani pa so Radomljam zabili kar pet golov. "Kopru gre dobro, za njimi je tekma polna golov, zato so gotovo polni samozavesti. A tudi nam gre dobro. Kot vedno lahko obljubim le boj. Smo pripravljeni, čaka nas dobra tekma, ki jo bomo poskušali dobiti," je še dejal Španec Riera, ki je le v nekaj tednih povsem prerodil Olimpijo.

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek v prvi ligi gola ni dobil 540 minut, kar je rekord za kateregakoli vratarja Olimpije.

Po poškodbi se vrača Milović

V postavo Olimpije se vrača Goran Milović. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija bo v soboto še močnejša, saj se po mesecu dni vrača osrednji branilec, ki pa zna tudi zadeti, Goran Milović. "Imel sem precej zapleteno poškodbo. Dvakrat sem se želel prehitro vrniti na igrišče, zdaj, po enem mesecu, pa sem povsem pripravljen in zdrav." Splitčan se zaveda, da jih na Bonifiki čaka težko delo. "Že lani so bili neugodni in tudi letos imajo odličen napad. Že rezultat proti Radomljam je dovolj veliko opozorilo za našo obrambo. Dobro bomo analizirali njihovo igro. Merili bomo na zmago."

V dresu Olimpije tudi na tej tekmi še ne bo debitiral zadnji novinec v Stožicah. Portugalski napadalec Rui Pedro, ki bo nastopal s številko 99, namreč po besedah trenerja fizično še ni dovolj dobro pripravljen. Riera ga sicer dobro pozna in je prepričan, da lahko ljubljanski ekipi veliko da.