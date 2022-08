Neverjetni dosežki Riere in Olimpije odmevajo v Evropi

Nogometaši Olimpije so v tej prvenstveni sezoni nedotakljivi. Na uvodnih šestih tekmah so osvojili maksimalnih 18 točk, tekmece pa odpravili s skupno razliko v zadetkih 10:0! Mreža Matevža Vidovška se sploh še ni zatresla. V tem trenutku se lahko v Evropi z zmagovitim nizom brez prejetega zadetka poleg Olimpije pohvali le še 20 klubov, a ni še nihče odigral toliko tekem kot zmaji. Zato ne čudi, kako o podvigu Alberta Riere v Sloveniji poroča vse več tujih medijev. Kaj o vsem skupaj poreče 40-letni Španec?

''Vse je v najlepšem redu, a nismo še ničesar dosegli,'' je po že šesti zaporedni zmagi v 1. SNL na Twitterju izpostavil trener Olimpije Albert Riera. Nekdanji zvezdnik španskega nogometa se po prestižni zmagi v derbiju 6. kroga na prepolni Bonifiki (2:0) nad Koprom zaveda, kako bo prvenstvo še dolgo in Olimpija ne bo mogla nizati zmag v nedogled. Zato bo resnično zadovoljen šele takrat, ko se bo lahko pohvalil s konkretnim dosežkom, lovoriko, naslovom prvaka, ki si ga je ob prihodu v Ljubljano zadal kot prvi cilj.

''Čestitke ekipi, mojim igralcem. Brez vaše tehnike ne bi bilo moje taktike, vi to omogočate,'' je še v svojem ponižnem slogu, s katerim osvaja simpatije na sončni strani Alp, zapisal 40-letni trener vodilnega kluba 1. SNL. V uvodnih šestih krogih si je priigral ogromno prednost pred zasledovalci. Pred najbližjim (Koper) ima šest točk prednosti, pred branilcem naslova (Maribor) pa že neverjetnih +14! ''Šest zmag na uvodnih šestih tekmah. Nadaljujmo z delom in učenjem,'' še sporoča Riera, katerega izjemen dosežek odmeva tudi po Evropi.

Edini v več kot 100-letni zgodovini ljubljanskega kluba!

Olimpija je v uvodnih šestih krogih osvojila maksimalnih 18 točk in ušla zasledovalcem. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Ko je Olimpija v soboto zvečer premagala še Koper in nadaljevala sanjski niz zaporednih prvenstvenih zmag brez prejetega gola, so se o njegovem podvigu razpisali tudi v tujini. Prevladovali so zlasti turški mediji.

Riero ohranjajo v prekrasnem spominu, saj je kot igralec navduševal v dresu Galatasarayja, nato pa pri omenjenem turškem velikanu nabiral še trenerske izkušnje kot pomočnik. Zato podrobno spremljajo njegovo trenersko pot v Sloveniji, še zlasti po tako kaotičnem sprejemu, kot ga je Riera doživel na prvi novinarski konferenci. Takrat je na željo nezadovoljnih navijačev, ki so po kontroverznem odhodu Roberta Prosinečkega ''napovedali vojno'' vodstvu kluba. Ob nepravem trenutku se je znašel na nepravem mestu, a že takrat napovedal, da je njegov posel le vodenje ekipe in da želi prepričati slovensko nogometno javnost z dobrim delom in rezultati.

Riera je pred prihodom v Ljubljano nabiral trenerske izkušnje pri Galatasarayju, kjer je bil najprej pomočnik Fatihu Terimu, nato pa še rojaku Domenecu Torrentu. Foto: Guliverimage

Dober mesec pozneje se lahko pohvali z marsičem. Porušil je že številne klubske rekorde, nogometaše pa navdal s tako pozitivno energijo in ekipnih duhom, kot je v preteklosti uspelo malokateremu strategu zmajev. Postal je prvi trener, ki je v več kot 100-letni zgodovini ljubljanskega kluba, tako poroča statistični guru OptaŽabar, vstopil v prvenstveno sezono s šestimi zaporednimi zmagami brez prejetega zadetka. Nogometaši ga obožujejo, stanovskim kolegom v 1. SNL pa para živce z nenehnimi presenečenji, taktičnimi domislicami, s katerimi osvežuje ekipo in jo prilagaja tekmecem.

1➡️Olimpija je PRVIČ v več kot 102-letni zgodovini zmagala na 6 zaporednih ligaških tekmah v eni sezoni brez prejetega zadetka.

✅️✅️✅️✅️✅️✅️ pic.twitter.com/93HppYDqRa — OptaŽabar (@Opta_Zabar) August 20, 2022

Olimpiji v Evropi v tem trenutku ni para

Olimpija v tej sezoni preskakuje vse prvoligaške ovire. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, kako poseben je dosežek Olimpije v 1. SNL pod vodstvom nekdanjega zvezdnika Liverpoola in španske izbrane vrste, priča tudi podatek, da ga v tem trenutku v Evropi ni kluba, ki bi se lahko pohvalil s takšnimi statističnimi sladkorčki. Po pregledu dogajanja v državnih prvenstvih članic evropske nogometne družine smo prišli do zaključka, da je v tem trenutku v Evropi le 21 klubov, ki so v domačem prvenstvu zbrali maksimalno število točk, obenem pa zadržali mrežo nedotaknjeno.

Veliko bolj pa je zanimiv podatek, kako je večina omenjenih klubov za zdaj odigrala le eno tekmo, šest izmed njih pa dve. In to je to. Olimpija je medtem v 1. SNL odigrala že šest tekem in uvodno šestino sezone sklenila z rekordnim dosežkom, 18 točkami in razliko v zadetkih 10:0.

Vsi klubi v Evropi, ki so v domačem prvenstvu z maksimalnim točkovnim izkupičkom in brez prejetega zadetka: Olimpija (Slovenija) - 6 tekem/6 zmag (razlika v zadetkih 10:0)

Cardiff MU (Wales) - 2/2 (6:0)

Benfica (Portugalska) - 2/2 (5:0)

Ferencvaroš (Madžarska) - 2/2 (5:0)

Villarreal (Španija) - 2/2 (5:0)

Twente (Nizozemska) - 2/2 (4:0)

Flint Town United (Wales) - 2/2 (3:0)

Maccabi Tel Aviv (Izrael) - 1/1 (5:0)

AEK Atene (Grčija) - 1/1 (3:0)

Aris Solun (Grčija) - 1/1 (3:0)

Juventus (Italija) - 1/1 (3:0)

Birkirkara (Malta) - 1/1 (2:0)

Bylis (Albanija) - 1/1 (2:0)

Floriana (Malta) - 1/1 (2:0)

Hapoel Haifa (Izrael) - 1/1 (2:0)

Olympiakos Pirej (Grčija) - 1/1 (2:0)

Ballkani (Kosovo) - 1/1 (1:0)

Erzeni Shijak (Albanija) - 1/1 (1:0)

Panathinaikos (Grčija) - 1/1 (1:0)

PAOK Solun (Grčija) - 1/1 (1:0)

Roma (Italija) - 1/1 (1:0)

Crvena zvezda, Bayern in PSG zmagujejo in tresejo mreže, a ...

S stoodstotnim izkupičkom v domačem prvenstvu in veliko večjem številu doseženih zadetkov se lahko pohvali bogati PSG, a se je njegova mreža v tej sezoni za razliko od Olimpije zatresla že trikrat. Foto: Reuters V Evropi sicer ne manjka (velikih) ekip, ki nizajo zmage in dokazujejo, v kako vrhunski formi so, a so za razliko od Olimpije vendarle že dovolili tekmecu, da je zatresel njihovo mrežo. Tako se lahko denimo v Srbiji Crvena zvezda pohvali s petimi zmagami v petih uvodnih krogih in razliko v zadetkih 21:1.

V Nemčiji blesti Bayern, ki je v treh krogih osvojil maksimalnih 9 točk in zabil kar 15 zadetkov, a se je njegova mreža tudi enkrat zatresla (15:1), PSG v Franciji z atomskim napadom zadeva kot po tekočem traku. V treh nastopih je trikrat visoko zmagal, dosegel že 17, a tudi prejel 3 zadetke, Arsenal, edini stoodstotni angleški klub, ima po treh krogih gol razliko 9:2, takšno ima po dveh zmagah v serie A tudi Napoli in še bi lahko naštevali (Celtic na Škotskem, Ajax na Nizozemskem, Antwerpen v Belgiji, Struga v Severni Makedoniji …).

Klubov, ki so v tej sezoni v domačem prvenstvu osvojili maksimalno število točk, je ogromno, tistih, ki so pri tem ohranili mrežo nedotaknjeno, pa le še 21. A ponavljamo. V tej skupini močno izstopa Olimpija, odigrala je že šest tekem, ostali pa zgolj eno ali dve.

Rekord 1. SNL si lastijo Domžalčani

Domžalčani so pod vodstvom Luke Elsnerja pred osmimi leti nanizali na začetku sezone 1. SNL kar osem zmag brez prejetega zadetka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pred Olimpijo je zdaj nov cilj, saj bi lahko popravila še absolutni rekord 1. SNL. Tega so pred osmimi leti dosegli Domžalčani, ki so v začetku sezone 2014/15 pod vodstvom Luke Elsnerja nanizali kar osem zmag brez prejetega zadetka! Drugega za drugim so premagali Gorico (1:0), Celje (1:0), Zavrč (2:0), Rudar (1:0), Krko (2:0), Koper (1:0), Maribor (2:0) in Radomlje (2:0), nato pa se v devetem krogu razšli z Olimpijo brez zadetkov (0:0).

Rekorden niz brez prejetega zadetka so nadaljevali še v 10. krogu proti Gorici (3:0), nato pa se je končno zatresla mreže rumene družine, Celjani so premagali Elsnerjevo četo z 2:0, niz Domžalčanov je prekinil Mislav Oršić, zdajšnji zvezdnik hrvaškega nogometa in zagrebškega Dinama, ki je nastopil tudi lani na Euru.

Olimpiji se tako pod taktirko Riere ponuja priložnost, da popravijo omenjeni rekord. V prihodnjem krogu bodo v Stožicah v soboto gostili Radomlje, nato jih čaka še ena domača tekma, v Ljubljano prihajajo prav Domžale, v 9. krogu pa odhajajo v knežje mesto k Celju.