Pred večnim derbijem množični protest, nato velika zmaga Man Uniteda #video

Tretji krog angleškega prvenstva so z večnim derbijem zaključili nogometaši Manchester Uniteda in Liverpoola. Velike zmage se je z 2:1 veselil United, ki je po dveh ničlah prišel do velike zmage, Liverpool pa ostaja pri zgolj dveh remijih. Pred dvobojem je več tisoč privržencev Manchester Uniteda preplavilo ulice in izrazilo nestrinjanje z dogajanjem v klubu. Na prvi nedeljski tekmi je Chelsea s kar 0:3 klonili proti Leedsu. Za Londončane je bil to prvi poraz v tej sezoni. Prvak Manchester City je gostoval pri Newcastlu in v tekmi preobratov na koncu rešili remi (3:3), s tem pa so prvič v sezoni ostali brez polnega izkupička. Na vrhu lestvice angleškega prvenstva je tako po tretji zmagi osamljen stoodstotni Arsenal.

V Manchestru je pred derbijem vrelo, navijači so nezadovoljni z ameriškimi lastniki kluba so napovedali protest. Trener Erik Ten Hag jih je pozval, naj tega ne storijo, naj raje družno navijajo za ekipo in ji tako pomagajo iz krize. "Tudi lastniki si želijo zmage. Želimo, da so navijači na naši strani. Nisem še dolgo v klubu in ne poznam vsega ozadja, a moramo se boriti skupaj in biti povezani."

Več tisoč navijačev je kljub vsemu pred derbijem zavzelo ulice, s transparenti, ki so dali jasno vedeti, da niso zadovoljni z dogajanjem pri angleškem velikanu.

Pred derbijem so uradno naznanili še prihod Casemira iz madridskega Reala med rdeče vrage:



Manchester United je brez angleškega naslova prvaka od leta 2013. Edina dobra novica po dveh zaporednih porazih v uvodu v sezono je vrnitev Anthonyja Martiala na treninge. Zaradi poškodbe stegenske mišice ni igral na prvih dveh tekmah. Ko so vsi, ne le Cristiano Ronaldo, pokazali premalo, je pred srečanjem poudaril Ten Hag.

Ta je derbi začel brez Ronalda (vstopil v 86.) in Harryja Maguireja (celotno srečanje je spremljal s klopi). Kljub nezadovoljstvu s stanjem v klubu, pa so imeli navijači domačih v 16. minuti razlog za zadovoljstvo. Jaden Sancho je zadel za prvo vodstvo in postavil izdi prvega polčasa.

Tudi drugi se je začel po željah domačih, Marcus Rashford je v 53. minuti zvišal na 2:0. Rezultat je vztrajal do 81. minute, ko je Mohamed Salah po strelu z glavo Liverpool vrnil v igro. A rezultat se ni več spremenil in United je po dveh ničlah le prišel do zmage. Liverpool pa je po treh krogih pri zgolj dveh točkah.

Arsenal je po treh krogih še edina stoodstotna ekipa v premier ligi. Foto: Reuters

Meščani, aktualni prvaki angleške lige, so povedli po hitrem zadetku Ilkaya Gündogana (5.), a so domači do polčasa obrnili izid po zaslugi Miguela Almirona (28.) in Calluma Wilsona (39.). Na 3:1 je v 54. minuti povišal Kieran Trippier, v razmiku treh minut pa sta nato za točko Cityja zadela Erling Haaland (61.) in Bernardo Silva (64.).

Chelsea si je v tretjem krogu privoščil velik spodrsljaj, saj je z 0:3 klonil na gostovanju pri Leedsu. Leeds je v vodstvo v 33. minuti popeljal Brenden Aaronson, ki je izkoristil velikansko napako vratarja Chelseaja Edouarda Mendyja. Ta se je zapletel ob preigravanju mladega Američana in mu omogočil lahek zaključek. Le štiri minute pozneje je na 2:0 povišal Rodrigo, ki je s štirimi zadetki trenutno prvi strelec lige. Končni izid pa je v 69. minuti postavil Jack Harrison. Za nameček je Chelsea v 84. minuti ostal še brez novinca v klubu Kalidouja Koulibalyja, ki je prejel rdeči karton.

Edouard Mendy si je v prvem polčasu pri drugem zadetku Leedsa privoščil hudo napako. Foto: Reuters

Kane rekordno

Harry Kane je podobno kot na prejšnji tekmi proti Chelseaju dosegel zadetek po podaji Ivana Perišića. Foto: Reuters Londonski Tottenham, ki ga je lani v Mariboru v konferenčni ligi premagala Mura (1:2), je odlično vstopil v novo sezono. Na uvodnem srečanju 3. kroga je na domači zelenici v soboto z 1:0 odpravil Wolverhampton in se povzpel na vrh razpredelnice. Zmagoviti zadetek je v 64. minuti po podaji Hrvata Ivana Perišića (že njegova druga asistenca zapored na tekmah Tottenhama) dosegel kapetan Harry Kane in poskrbel za rekord angleškega prvenstva.

To je bil namreč že njegov 185. zadetek, ki ga je v elitnem klubskem razredu dosegel v dresu Tottenhama. S tem se je v zgodovini premier league, ki je zaživela pred 30 leti, podpisal pod rekord. Do zdaj ga namreč še ni bilo junaka, ki bi za isti klub dosegel tako veliko golov. Kane pa je doživel še eno čast, saj je dosegel jubilejni 1000. zadetek Tottenhama na domačih tekmah v 30-letni zgodovini premier league. Da je bil dan še bogatejši z okroglimi številkami, je poskrbel še en statistični sladkorček, saj je Kane dočakal 250. zadetek za Tottenham v vseh tekmovanjih.

Prejšnji rekord si je Kane delil s Sergiom Agüerom (Manchester City), le dva zadetka pa zaostaja Wayne Rooney (Manchester United). Naslednja sta na večni lestvici nekdanja zvezdnika Arsenala Thierry Henry (175) in Newcastla Alan Shearer (148 zadetkov). Splošni rekorder, kar zadeva vse zadetke, dosežene v premier league, ostaja Shearer (260), 29-letni Kane pa zaseda četrto mesto.

Angleško prvenstvo, 3. krog: Sobota, 20. avgust:

Tottenham : Wolverhampton 1:0 (0:0)

Crystal Palace : Aston Villa 3:1 (1:1)

Everton : Nottingham 1:1 (0:0)

Fulham : Brentford 3:2 (2:1)

Leicester : Southampton 1:2 (0:0)

Bournemouth : Arsenal 0:3 (0:2)



Nedelja, 21. avgust:

Leeds : Chelsea 3:0 (2:0)

West Ham : Brighton 0:2 (0:1)

Newcastle : Manchester City 3:3 (2:1)



Ponedeljek, 22. avgust:

Manchester United : Liverpool 2:1 (1:0)

Sancho 16., Rashford 53.; Salah 81.