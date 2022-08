"Ronaldo želi takoj v Borussio," na naslovnici piše nemški Bild. In zraven dodaja besede: "Res je!" Cristiano Ronaldo se je ta teden oglasil prek Instagrama in zapisal, da je le pet od stotih novic o njem resničnih. In dneva v dan namreč predvsem angleški mediji pišejo o njegovem nezadovoljstvu v Manchestru Unitedu in želji po odhodu. Trener Erik Ten Hag sicer v javnih nastopih ves čas govori, da še naprej računa nanj.

Ključni razlog, da se prestop še ni zgodil, naj bi bil, da noben klub, ki igra v ligi prvakov, ni pokazal zanimanja za Ronalda in pripravljenosti, da bi zanj plačal odškodnino. Bild pa zdaj trdi, da se Ronaldo prek svojega agenta Jorgeja Mendesa res ponuja dortmundski Borussii. Sedemintridesetletnik bi tako prvič igral v nemški bundesligi. Predvsem pa ga zanima liga prvakov, v kateri Manchester United ne igra. Zadnjo sezono premier lige je namreč končal na šestem mestu. No, novo je začel z dvema porazoma in je trenutno zadnji.

United vse bliže dogovoru o Casemiru

Casemiro Foto: Reuters Medtem Manchester United mrzlično išče okrepitve, da se vendarle izvije iz rezultatske krize. Kot poroča goal.com, so na Old Traffordu vse bolj prepričani, da bodo izpeljali prestop brazilskega veterana Casemira. Ta defenzivni vezist že skoraj desetletje igra za Real Madrid. Odškodnina naj bi znašala okoli 70 milijonov evrov.

Manchester je poslal še ponudbo na naslov Juventusa, in sicer si iz Torina želi pripeljati francoskega reprezentanta Adriena Rabiota. Še naprej pa si iz Barcelone v Manchester ne želi Frenkie de Jong. Nizozemskega vezista Ten Hag pozna že iz Ajaxa. Kluba naj bi bila o prestopu že dogovorjena, a De Jong vanj ne privoli.