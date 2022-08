Manchester United, ki je tako kot Maribor na zadnjem mestu domačega prvenstva, bo pot iz krize iskal z novimi okrepitvami. V uvodnih dveh krogih so izgubili z Brentfordom in Brightonom. Njihova gol razlika je 1:6. Cristiano Ronaldo je bil neopazen, trener Erik Ten Hag je poudaril, da bodo najboljši igralci morali pokazati več. Tudi Ronaldo, za katerega ponavlja, da ostaja v klubu. A običajno je prvi na udaru trener. In zato si nizozemski strateg želi okrepitve. Eden tistih, ki bi mu lahko reševal kožo, je njegov nekdanji varovanec iz Ajaxa, 22-letni brazilski krilni nogometaš Anthony.

Anthony Foto: Guliver Image Anthony v Evropi igra tretjo sezono. Fant iz Sao Paula je na dosedanjih 82 tekmah za Ajax zabil 24 golov, zadnjega v nedeljo, ko so s 6:1 nadigrali Groningen. In to kakšen gol! Po izjemnem preigravanju (poglejte ga v spodnjem videu). Po tekmi je stopil pred novinarje in moral odgovoriti tudi na vprašanje o Manchestru Unitedu. "Me bo Ten Hag poklical? Nimam pojma. Mora se pogovoriti z mojimi agenti, jaz sem osredotočen na delo tukaj. Kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. Bomo videli." Dodaja, da se sicer v Amsterdamu dobro počuti. "Vse dajem za ta klub, od prve minute vsake tekme naprej. Všeč mi je to mesto, rad imam ta kluba."

Ajax za Anthonyja želi 80 milijonov evrov

Pogovori med Unitedom in Ajaxom za prestop Anthonyja potekajo. A se za zdaj ne premaknejo, saj angleški klub ponuja 60 milijonov evrov za odškodnino, nizozemski jih želi 80. Brazilec ima podpisano pogodbo do leta 2025. Ajax si ga pač želi zadržati, saj je v tem prestopnem roku prodal že nekaj pomembnih igralcev: Lisandro Martinez je odšel prav v Manchester United, Sebastien Haller v Borussio Dortmund, Ryan Gravenberch pa v Bayern München. Novi trener Ajaxa Alfred Schreuder si ekipe brez Anthonyja ne predstavlja. "Kot razumem jaz, ne bo nihče več odšel," je dejal po zadnji tekmi.